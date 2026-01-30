IndiGo flight bomb threat: कुवेतहून दिल्लीला येणाऱ्या इंडिगो विमानाला बॉम्बची धमकी, अहमदाबादमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

टिश्यू पेपरवर लिहिलेल्या चिठ्ठीत विमानाचे अपहरण करून बॉम्ब ठेवण्याची धमकी देण्यात आली. त्यानंतर सर्व १८० प्रवासी आणि त्यांच्या सामानाची कसून तपासणी करण्यात आली आणि प्रत्येक प्रवाशाची ओळख पडताळण्यात येत आहे. विमानाने सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (SVPIA) सुरक्षित आपत्कालीन लँडिंग केले.
धमकीची चिठ्ठी मिळाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा तात्काळ सक्रिय झाल्या. विमानतळ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत कोणतीही संशयास्पद किंवा आक्षेपार्ह वस्तू आढळलेली नाही. विमानतळ पोलिस ठाण्यानुसार, बॉम्ब शोध पथकाने विमानाची कसून तपासणी केली आहे. सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाली आहे आणि प्रोटोकॉलनुसार पुढील तपास सुरू आहे. दिल्लीला जाणारे विमान सुमारे दोन तास उशिराने येऊ शकते.
आजच्या घटनेपूर्वी १८ आणि २२ जानेवारी रोजी अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या. १८ जानेवारी (रविवार) रोजी दिल्लीहून पश्चिम बंगालमधील बागडोगरा येथे जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाला बॉम्बची धमकी मिळाली, जी ताबडतोब लखनऊला वळवण्यात आली यानंतर, २२ जानेवारी रोजी दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाला बॉम्बची धमकी मिळाली. विमानाच्या शौचालयात एक हस्तलिखित चिठ्ठी सापडली.
