Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

सलग तीन दिवस सुट्टी असल्याने पर्यटनासाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मुंबईला आता नवी मुंबई विमानतळाची जोड मिळाली असली तरी विमानांच्या तिकिट दरात मोठी वाढ झाली आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 07:15 PM
नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला (फोटो सौजन्य-Gemini)

नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : वर्षातील पहिला लांब वीकेण्ड आजपासून सुरु झाला आहे. चौथा शनिवार-रविवार आणि प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी आहे. सलग तीन दिवस सुट्टी असल्याने पर्यटनासाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यामुळे हवाई प्रवास महागला आहे. महत्वाचे म्हणजे मुंबईला आता नवी मुंबई विमानतळाची जोड मिळाली असली तरी विमानांच्या तिकिट दरात मोठी वाढ झाली आहे.
महानगरांमधून हवाई प्रवासाची मागणी सहसा लांब वीकेंडच्या आसपास वाढते. सध्या नवी मुंबई विमानतळ फक्त सकाळी ८ ते रात्री ८ पर्यंतच सुरू आहे. नवी मुंबई विमानतळामुळे प्रवाशांना त्यांच्या सोयीनुसार विमान सेवा मिळत असली तरी त्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. मुंबईपेक्षा नवी मुंबई जास्त आहे. विमानतळावरील विमानांचे तिकिट दर जास्त आहे. नवी मुंबई ते दिल्ली दरम्यान मुंबई विमानतळावरील विमानांचे एकेरी तिकिट दर १५ हजारांच्या घरात आहे.

उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

२६ जानेवारीच्या लांब वीकेंडसाठी बुकिंगमध्ये सामान्य जानेवारीच्या वीकेंडच्या तुलनेत जवळपास २०% वाढ झाली आहे. प्रवासी त्यांच्या कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकात बसतील अशा सुनियोजित प्रवासाची निवड करत आहेत, असं मत कॉक्स अँड किग्सचे करण अग्रवाल यांनी व्यक्त केलं.

सरकार विमान तिकीट दराबाबत मोठा निर्णय

भारत सरकार लवकरच एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. देशांतर्गत उड्डाणांवर लादलेली विमान तिकीटाचे दर मर्यादा काढून टाकण्याची तयारी सरकार करत आहे. इंडिगो एअरलाइन्सच्या संकटानंतर ही मर्यादा लागू करण्यात आली होती.

अंतराच्या आधारावर भाडे निश्चित

नवीन वर्ष आणि सणासुदीच्या काळात विमानभाडे मर्यादामुळे तिकिटांचे दर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात राहिले. या काळात प्रवाशांना दिलासा मिळाला आणि विमान कंपन्या मनमानी पद्धतीने भाडे वाढवू शकल्या नाहीत. लहान आणि लांब पल्ल्याच्या दोन्ही मार्गांवर संतुलन राखण्यासाठी सरकारने अंतरावर आधारित कमाल भाडे मर्यादा निश्चित केली होती.

विमानभाडे देखरेख सुरूच राहील

सरकार आता ही मर्यादा काढून टाकण्याच्या दिशेने पुढे जात असले तरी, सरकारने स्पष्ट केले आहे की विमानभाडे देखरेख पूर्णपणे काढून टाकली जाणार नाही. भाड्याचे निरीक्षण करण्यासाठी, विमान कंपन्यांना दर १५ दिवसांनी सरकारला तिकिटांच्या किमतीचा डेटा प्रदान करावा लागेल. सरकारचे म्हणणे आहे की ही मर्यादा उठवल्यानंतरही, प्रवाशांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. कोणत्याही मार्गावर आढळून आलेल्या कोणत्याही असामान्य वाढीची दखल घेतली जाईल. विमान कंपन्या प्रवाशांवर अनावश्यक भार लादू नये यासाठी देखरेख राबविली जाईल.

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या

Web Title: Continuous holidays have made air travel expensive

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 07:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tech Layoffs: टेन्शन वाढवणारी बातमी! ‘या’ कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या जाणार, टेक क्षेत्रात भीतीचे सावट
1

Tech Layoffs: टेन्शन वाढवणारी बातमी! ‘या’ कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या जाणार, टेक क्षेत्रात भीतीचे सावट

EPFO 3.0: PF अकाऊंट विलिनीकरणासाठी माराव्या लागणार नाहीत ऑफिसमध्ये फेऱ्या! Transfer Request ने झटक्यात होईल काम
2

EPFO 3.0: PF अकाऊंट विलिनीकरणासाठी माराव्या लागणार नाहीत ऑफिसमध्ये फेऱ्या! Transfer Request ने झटक्यात होईल काम

भारतात स्टील स्क्रॅपची मागणी वाढणार! २०४७ पर्यंत ५०० दशलक्ष टन पोलाद निर्मितीचे लक्ष्य
3

भारतात स्टील स्क्रॅपची मागणी वाढणार! २०४७ पर्यंत ५०० दशलक्ष टन पोलाद निर्मितीचे लक्ष्य

उद्योगांमध्ये सुरक्षिततेचा नवा मंत्र! पुण्यात ‘BeSafe’ परिषदेचा प्रारंभ; आशिष भंडारी यांनी दिला ‘झीरो-हार्म’चा संदेश
4

उद्योगांमध्ये सुरक्षिततेचा नवा मंत्र! पुण्यात ‘BeSafe’ परिषदेचा प्रारंभ; आशिष भंडारी यांनी दिला ‘झीरो-हार्म’चा संदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

Jan 24, 2026 | 07:15 PM
DC vs RCB, WPL 2026 : आज दिल्लीसाठी ‘जिंका किंवा मरा’! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय;RCB करणार फलंदाजी 

DC vs RCB, WPL 2026 : आज दिल्लीसाठी ‘जिंका किंवा मरा’! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय;RCB करणार फलंदाजी 

Jan 24, 2026 | 07:04 PM
Kolhapur News : “महिलांचे अधिकार नाकारण्यात महिलाच पुढे” ; रुपाली चाकणकर यांचं परखड वक्तव्य

Kolhapur News : “महिलांचे अधिकार नाकारण्यात महिलाच पुढे” ; रुपाली चाकणकर यांचं परखड वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:01 PM
Nashik News : कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाची अॅलर्जी, इगतपुरीत नागरिकांची कामे होत नसल्याने गैरसोय; अनियमित घरभत्त्याचे लाभार्थी

Nashik News : कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाची अॅलर्जी, इगतपुरीत नागरिकांची कामे होत नसल्याने गैरसोय; अनियमित घरभत्त्याचे लाभार्थी

Jan 24, 2026 | 06:47 PM
World War 3: जगाचा विनाश! अमेरिकेच्या युद्धनौका इराणकडे रवाना अन्…; युद्धाचा भडका उडणार?

World War 3: जगाचा विनाश! अमेरिकेच्या युद्धनौका इराणकडे रवाना अन्…; युद्धाचा भडका उडणार?

Jan 24, 2026 | 06:30 PM
Real Estate News: हाऊसिंग डॉटकॉमचा १५ नवीन शहरांत धमाका! संभाजीनगरसह टियर-२ शहरांमध्ये आता घर शोधणे होणार सोपे

Real Estate News: हाऊसिंग डॉटकॉमचा १५ नवीन शहरांत धमाका! संभाजीनगरसह टियर-२ शहरांमध्ये आता घर शोधणे होणार सोपे

Jan 24, 2026 | 06:30 PM
तो आला रे! ‘माही मार रहा है’, ऐकायला तयार रहा! IPL 2026 साठी MS DHONI चा सराव सुरू; VIRAL VIDEO

तो आला रे! ‘माही मार रहा है’, ऐकायला तयार रहा! IPL 2026 साठी MS DHONI चा सराव सुरू; VIRAL VIDEO

Jan 24, 2026 | 06:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM