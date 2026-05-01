Jabalpur Bargi Dam : मृत्यू जिंकला पण आईची माया पाहून अंगावर येईल काटा! बरगी धरणाजवळ बाळाला छातीशी कवटाळलेला मृतदेह अन्…

Jabalpur Bargi Dam : लाइफ जॅकेट घातलेली एक आई… आणि तिचा निष्पाप मुलगा छातीशी कवटाळलेला…जेव्हा दोघांचे मृतदेह बर्गी धरणाच्या पाण्यातून बाहेर काढण्यात आले, तेव्हा या हृदयद्रावक दृश्याने सर्वांना हादरवून सोडले. त्या दुःखद अपघाताच्या क्षणापासूनच, या दृश्याने प्रत्येकाच्या काळजाला हादरवून सोडले.
या घटनेच्या ठिकाणी उपस्थित असलेले असोत किंवा ज्यांनी हे चित्र सोशल मीडियावर पाहिले असो—प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आले. हा केवळ एक अपघात नव्हता, तर मृत्यूनंतरही जिवंत राहिलेल्या मातृत्वाची ही एक अंतिम झलक होती. ती आई शेवटच्या श्वासापर्यंत त्या भीषण दुर्घटनेशी झुंजत होती, तरीही तिने आपल्या मुलाला हृदयाशी कवटाळून धरले होते. मृत्यूही त्या निष्पाप मुलाला तिच्या मिठीतून वेगळे करू शकला नाही. जेव्हा हे दृश्य समोर आले, तेव्हा प्रत्येकाचे काळीज पिळवटून टाकणारं दृश्य होतं.
हे चित्र केवळ एका अपघाताची कहाणीच सांगत नाही, तर एका मुलाला जीवनानंतरही एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या अतूट प्रेमाची साक्षही देते. बचाव पथकाचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये चार ते पाच सदस्यांचे पथक सकाळी बर्गी धरणातून आई आणि मुलाचे मृतदेह बाहेर काढताना दिसत आहे. व्हिडिओवरून हे दिसून येते की, अशा धोकादायक पाण्यात आणि प्रचंड लाटांमध्ये बचावकार्य आव्हानात्मक आहे. तरीही, पथके त्यांना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.
सैन्याच्या बचाव पथकाने सांगितले की, क्रूझ जहाज उलटून बुडाले होते. आत शिरल्यावर, त्यांना सापडलेल्या थोड्याशा जागेतून त्यांनी मृतदेह शोधण्याचा प्रयत्न केला. दृश्यमानता अत्यंत कमी होती आणि अर्ध्या फुटाच्या आतही काहीही दिसत नव्हते. आतील दृश्याने आम्हाला धक्का बसला. आम्ही महिलेला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण मृतदेह बाहेर काढता आला नाही. जेव्हा आम्ही पाहिले, तेव्हा तिच्या बाजूला एक मूल कुडकुडून बसलेले दिसले. आम्ही त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण आई आपल्या मुलावरील पकड सोडू शकली नाही.
मध्य प्रदेशातील बरगी धरणाजवळ नर्मदा नदीत गुरुवारी एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडली. पर्यटकांनी भरलेली एक क्रूझ बोट वादळी वाऱ्यामुळे नदीत उलटली. या अपघातात नऊ मृतदेह सापडले असून, २८ जणांना वाचवण्यात आले आहे. सहा जण अजूनही बेपत्ता आहेत. आज सकाळी मिळालेल्या माहितीनुसार, क्रूझवर एकूण ४३ जण होते. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गुरुवारी संध्याकाळी अचानक आलेल्या भीषण वादळामुळे २९ प्रवासी आणि दोन कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणारी क्रूझ बोट उलटली. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे आणि उंच लाटांमुळे बोटीचा तोल गेला. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांनी बोट किनाऱ्यावर आणण्याची विनंती केली, परंतु त्यांचा आवाज कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकला नाही, ज्यामुळे हा अपघात झाला.
मध्य प्रदेश पर्यटन विभागाचे अधिकारी योगेंद्र रिछारिया यांनी माध्यमांना सांगितले की, ही क्रूझ २००६ मध्ये बांधण्यात आली होती आणि त्यात ६० प्रवाशांची बसण्याची क्षमता आहे.
ज्युलियस नावाच्या एका प्रवाशाने सांगितले, “बोटीवर आम्ही सहा जण होतो. तो त्याच्या पत्नी, मुलगी, जावई, नात आणि नातवासह क्रूझवर चढला होता. क्रूझदरम्यान सुरक्षेची कोणतीही खबरदारी घेण्यात आली नव्हती.” जेव्हा क्रूझ बुडू लागली, तेव्हा प्रवाशांना जीवनरक्षक जॅकेट देण्यात आले. क्रूझ बुडण्यापूर्वी अनेक प्रवासी ते जॅकेट घालूही शकले नाहीत. या अपघातात त्यांची पत्नी मधू मरण पावली. मुलगी रीना आणि चार वर्षांचा नातू बेपत्ता आहेत. ते, त्यांचा जावई आणि नात सिया सुरक्षित आहेत. घटनेनंतर लगेचच कोणतीही बचाव मोहीम सुरू करण्यात आली नाही. स्थानिक लोकांनी मदत केली आणि दोरी फेकून त्यांना व क्रूझमधील इतर प्रवाशांना बाहेर काढले. अपघातातून वाचलेल्या एका मुलीने सांगितले की, क्रूझमध्ये पाणी भरले होते. सगळेजण पळून गेले होते. जेव्हा मला माझे वडील सापडले, तेव्हा मी त्यांचा हात धरला. माझी आई आणि भाऊ बेपत्ता आहेत. माझे आजोबा सापडले आहेत, आजी मरण पावली आहे.
