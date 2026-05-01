पुणे मिसिंग लिंकमुळे महत्त्वाचा अडथळा दूर, स्थावर मालमत्ता आणि गोदाम व्यवस्थेसाठी नवीन वाढीचा मार्ग खुला

आंतरराष्ट्रीय भागीदार वरिष्ठ कार्यकारी संचालक गुलाम झिया यांनी याबाबत स्पष्ट केलंय की, पायाभूत सुविधा आणि मूल्यांकन, नाईट फ्रँक इंडिया यांनी सांगितले, “पुणे मिसिंग लिंकचे उद्घाटन हे भारतातील सर्वाधिक वर्दळीच्या वाहतूक मार्गांपैकी एका मार्गाचे महत्त्वपूर्ण उन्नयन दर्शवते. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील हा 13.3 किमी वळणमार्ग दीर्घकाळापासून असलेला अडथळा दूर करतो, प्रवासाचा वेळ जवळपास 30 मिनिटांनी कमी करतो आणि धोकादायक घाट विभागातून वाहतूक वळवून सुरक्षितता व कार्यक्षमता दोन्ही सुधारतो. या प्रकल्पाचे प्रमाण ‘टायगर व्हॅली’वरील भारतातील सर्वात लांब आणि उंच दोरआधारित पूलाच्या समावेशामुळे अधिक अधोरेखित होते.”
ते पुढे म्हणाले, “स्थावर मालमत्तेच्या दृष्टीकोनातून, अशा प्रकारची पायाभूत सुविधा ही बाजाराच्या उत्क्रांतीसाठी महत्त्वाची प्रेरक शक्ती ठरते. मुंबई आणि पुणे यांच्यातील सुधारलेली जोडणी या दोन शहरांमधील एकात्मता अधिक मजबूत करेल आणि या मार्गावर निवासी व व्यावसायिक विकासासाठी नवीन संधी निर्माण करेल. यामुळे गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध क्षेत्राचा विस्तार होईल, खरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि नवीन वाढीची केंद्रे उदयास येण्यास मदत होईल. गोदाम व्यवस्था आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. जलद आणि अधिक विश्वासार्ह वाहतूक तसेच अवघड भूभागाचा टप्पा दूर झाल्यामुळे परतीचा कालावधी आणि कार्यकारी कार्यक्षमता सुधारेल. यामुळे उच्च दर्जाच्या गोदामांची मागणी वाढेल आणि मोठ्या साठवण केंद्रांच्या विकासाला चालना मिळेल, ज्यामुळे ई-वाणिज्य, उत्पादन आणि तृतीय-पक्ष पुरवठा साखळी सेवा यांसारख्या क्षेत्रांना समर्थन मिळेल.”
या मिसिंग लिंकचं काम ऑगस्ट 2018 मध्ये सुरू झालं. हा मार्ग सुरू झाल्यावर लोणावळा घाटातील कोंडीतून प्रवाशांची कायमची सुटका होणार आहे. अनेक अडथळे, भौगोलिक परिस्थिती अशा कारणांमुळे हा प्रकल्प पूर्ण करणे आव्हानात्मक ठरले होते. 6,695.37 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवासाच्या वेळेत 30 मिनिटांची बचत होणार आहे. म्हणजे मुंबईहून पुण्याला अवघ्या 90 मिनिटात पोहोचता येणार आहे. तसेच 20 टक्के पेट्रोल आणि डिझेलचीही बचत होणार आहे.
