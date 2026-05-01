Kolhaapur News : गोकुळच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ नाकारली, प्रशासक नियुक्त होणार

कोल्हापूर जिल्हा गोकुळ दूध संघाच्या संलग्न असणाऱ्या आणि गेल्या काही महिन्यांपूर्वी अवसायनात आदेश निघालेल्या 1320 संस्थाच्या दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघावर आता प्रशासक येण्याची वाट मोकळी झाली आहे.विद्यमान संचालक मंडळाच्या मुदतवाढीला कोल्हापूर सर्किट बेंचने स्पष्ट नकार दिला आहेसुनावणीनंतर गोकुळ ची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी असा निर्णय कोल्हापूर सर्किट बेंचने दोन दिलायं.त्यामुळे गोकुळ दुध संघाची निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे..गोकुळ दुध संघाच्या संचालक मंडळाची येत्या 4 मे रोजी मुदत संपणार असल्याने संघावर प्रशासक येणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे..त्यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या विद्यमान संचालक मंडळाला मोठा धक्का बसलायं..सभासद संस्था आणि अवसायानामधील संस्थांच्या सुनावणीमुळे विद्यमान संचालक मंडळाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची गोकुळ प्रशासनाकडून न्यायालयाला विनंती करण्यात आली होती..मात्र या संस्थांच्या निकालानंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत..दरम्यान गोकूळच्या प्रशासक पदासाठी खासदार धनंजय महाडिक, भाजप नेत्या शौमिका महाडिक आणि याचिकाकर्ते प्रकाश बेलवाडे यांची नावं चर्चेत असून प्रशासक पदावर कुणाची वर्णी लागणार याकडं संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलयं.
