Hyundai चे बाजारात तुफान! एप्रिलमध्ये तब्बल 12000 पेक्षा अधिक युनिट्सची विक्री, Creta-Verna ला सोडले मागे

ह्युंदाईची विक्रमी विक्री
ह्युंदाई मोटर इंडियाने एप्रिल २०२६ मध्ये ५१,९०२ युनिट्सची देशांतर्गत विक्री नोंदवली, जी कंपनीच्या इतिहासातील एप्रिल महिन्यातील सर्वाधिक विक्री आहे. ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १७% ची मोठी वाढ दर्शवते. याव्यतिरिक्त, कंपनीने १३,७०८ युनिट्सची निर्यात केली, जे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही बाजारांमध्ये सततची मागणी दर्शवते.
व्हेन्यू सर्वात मोठी स्टार ठरली
या महिन्यात, ह्युंदाई व्हेन्यूच्या १२,४२० युनिट्सची विक्री झाली, जी आतापर्यंतची तिची सर्वाधिक मासिक विक्री आहे. कंपनीच्या मते, कारची मजबूत बांधणी, वैशिष्ट्ये आणि ५-स्टार भारत NCAP सुरक्षा रेटिंगने ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे. यामुळेच ही कार तरुण आणि कुटुंबे या दोघांमध्येही वेगाने लोकप्रिय होत आहे.
नवीन कार आणि अपडेट्सचा प्रभाव
कंपनीच्या नवीन मॉडेल्स आणि अपडेट्सने ह्युंदाईच्या प्रभावी कामगिरीत मोठी भूमिका बजावली आहे. ह्युंदाई एक्सेंट, ह्युंदाई आयोनिक ५, ह्युंदाई ग्रँड आय१० निओस आणि नवीन व्हेन्यू एडिशनने बाजारात ताजेपणा टिकवून ठेवला आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत आणि विक्रीला चालना मिळाली आहे.
बदलत्या ग्राहकांच्या पसंती
ऑटो तज्ज्ञांच्या मते, आजचे ग्राहक केवळ किमतीलाच नव्हे, तर सुरक्षितता, वैशिष्ट्ये आणि डिझाइनला प्राधान्य देतात. व्हेन्यू हे सर्व निकष पूर्ण करते, ज्यामुळे मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. ह्युंदाईचे म्हणणे आहे की, ते नवीन मॉडेल्स, प्रगत वैशिष्ट्ये आणि सुधारित सुरक्षिततेसह बाजारातील आपले स्थान अधिक मजबूत करत राहतील. ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कंपनीचे लक्ष नवनिर्मितीवर केंद्रित राहील.