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Top Marathi News Today Live : अखेर पावसाचे दमदार आगमन झालंच; भारताच्या ईशान्य भागात मुसळधार पाऊस

Updated On: Jun 19, 2026 | 09:30 AM
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सारांश

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Top Marathi News Today Live : अखेर पावसाचे दमदार आगमन झालंच; भारताच्या ईशान्य भागात मुसळधार पाऊस

Top Marathi News Today Live : अखेर पावसाचे दमदार आगमन झालंच; भारताच्या ईशान्य भागात मुसळधार पाऊस

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विस्तार

  • 19 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    19 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    नीरा-बारामती मार्गावर एसटी बसला भीषण आग

    नीरा बारामती रस्त्यावर पणदरे खिंड नजीक बारामती आगाराच्या बसला आग लागून बस जळून खाक झाली आहे. खामगळ पाटीच्या पुढे मयुरी हॉटेलजवळ ही घटना घडली. नीरा बाजूकडून ही बस बारामतीकडे जात असताना बसच्या इंजिनमधून धूर येत असल्याचे चालक धनंजय पवार दिसताच त्यांनी बस बाजूला घेत. आतमध्ये असलेल्या दोन प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवले.

  • 19 Jun 2026 09:20 AM (IST)

    19 Jun 2026 09:20 AM (IST)

    होर्मुझची चिंता मिटली पण पनामा कालव्यावर ‘El Nino’चे सावट

    जागतिक सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या दोन वेगवेगळ्या जलमार्गांवर सध्या मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. एकीकडे अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या महत्वपूर्ण करारामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून धुमसत असलेला ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’जवळील लष्करी तणाव शांत झाला आहे.

    व्यापारी जहाजांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात असतानाच, जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात असलेल्या ‘पनामा कालव्याला’ (Panama Canal) आता एका मोठ्या नैसर्गिक संकटाने घेरले आहे. ‘एल निनो’ (El Niño) या हवामानाच्या चक्रामुळे पनामा कालवा परिसरात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होत असून, यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

Marathi Breaking News Updates : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. त्यातच पश्चिमी विक्षोभ, चक्रीय वारे आणि सक्रिय मान्सूनच्या प्रभावामुळे देशभरातील हवामानात वेगाने बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यातच भारताच्या ईशान्य भागात मुसळधार पाऊस होताना दिसत आहे. अनेक भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यात विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीची शक्यता असून, काही भागांमध्ये सोसाट्याचा वारा आणि उष्णता वाढण्याचीही शक्यता आहे.

देशातील हवामान पुन्हा एकदा वेगाने बदलणार आहे. नवीन पश्चिमी विक्षोभ, चक्रीय वारे आणि सक्रिय नैऋत्य मान्सूनच्या एकत्रित प्रभावामुळे वायव्य, मध्य, पूर्व आणि ईशान्य भारतातील अनेक भागांमध्ये पाऊस, मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आसाम, मेघालय आणि सिक्कीमसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे, तर वायव्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सोसाट्याचा वारा, वादळे आणि गारपिटीचा इशारा देण्यात आला आहे.

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Published On: Jun 19, 2026 | 09:15 AM

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