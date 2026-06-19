Helmet: क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात पहिल्यांदा हेल्मेट कोणी घातले? क्रिकेटरची ‘ती’ कल्पना जी सर्वांसाठी ठरली वरदान

एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिले शतक झळकावणारे डेनिस एमिस हे जगातील पहिले खेळाडू आहेत. डेनिस एमिस हे त्यांच्या काळातील एक जबरदस्त फलंदाज होते. गोलंदाजांसाठी ते एक डोकेदुखी होते, पण डेनिस एमिस यांना चेहऱ्यावर किंवा डोक्यावर चेंडू लागण्याची भीती नेहमीच वाटत असे. याच भीतीतून त्यांना फलंदाजी करताना हेल्मेट घालण्याची कल्पना सुचली.
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एमिस यांना ही कल्पना कशी सुचली?
क्रिकेटच्या इतिहासात हेल्मेट घालणारे डेनिस एमिस हे पहिले खेळाडू होते. ही घटना पॅकर वर्ल्ड सिरीज दरम्यान घडली होती. डेनिस एमिस म्हणाले की, “पॅकरच्या वर्ल्ड सिरीजमध्ये १६ गोलंदाज होते जे ताशी ९० मैल वेगाने गोलंदाजी करू शकत होते. मी एका दुकानात टोनी ग्रेग यांच्याशी बोलत होतो.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, “टोनी ग्रेग यांच्याशी बोलत असताना, मला तिथे एक मोटारसायकल दिसली. त्या मोटारसायकलला हेल्मेटसुद्धा होते. मग माझ्या मनात एक कल्पना आली की, हे मोटारसायकल हेल्मेट क्रिकेटसाठी का वापरू नये? नंतर, टोनी ग्रेग यांनी मला सांगितले की पॅकरने माझ्या कल्पनेला मान्यता दिली आहे, आणि तिथूनच हेल्मेटचा ट्रेंड सुरू झाला.” डेनिसच्या या कल्पनेमुळे क्रिकेटमध्ये खेळणाऱ्यांना वरदान मिळाले आणि सुरक्षिततेसह हा खेळ खेळला जाऊ लागला.
डेनिस एमिस यांची कारकीर्द कशी होती?
डेनिस एमिस यांच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांनी इंग्लंडसाठी ५० कसोटी आणि १८ एकदिवसीय सामने खेळले. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्यांनी ११ शतके आणि तितक्याच अर्धशतकांसह ३६१२ धावा केल्या. कसोटी क्रिकेटमधील त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या २६३ नाबाद आहे. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये डेनिस यांनी १८ सामन्यांत ८५९ धावा केल्या. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये डेनिस यांच्या नावावर ४ शतके आणि १ अर्धशतकही आहे.
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