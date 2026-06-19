‘France Loves You’: G7 परिषदेनंतर मॅक्रॉन यांचा PM मोदींसाठी हिंदीत संदेश; मिठी मारत घेतला निरोप, मैत्रीचा खास क्षण व्हायरल

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मॅक्रॉन यांनी व्हिडिओ संदेशात म्हटले, “प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई, आपका नीस, एव्हियन और पॅरिस दौरे के लिए स्वागत करके. फ्रान्स-भारत की दोस्ती अमर रहे.”
म्हणजेच प्रिय मित्र नरेंद्र, तुमचे नीस, एव्हियन आणि पॅरिस दौऱ्यांसाठी स्वागत करुन मला खूप आनंद झाला आहे, फ्रान्स आणि भारताची मैत्री अमर राहो असे मला वाटते. ”
हा संदेश हिंदीत दिल्यानंतर मॅक्रॉन यांनी शेवटी I hope it was correct, म्हणजे मला आशा आहे की मी बरोबर बोललो असे म्हणते एक स्माईल दिली.
STORY | ‘France loves you’: Macron posts farewell video for PM Modi in Hindi French President Emmanuel Macron on Thursday posted a farewell video for Prime Minister Narendra Modi in Hindi, calling him a dear and added that “France loves you”. READ: https://t.co/e7EtJwUDE4 https://t.co/oKMkqF0egO — Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
याशिवाय मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान मोदींचे फ्रान्सला भेट दिल्याबद्दल आभारही मानले. त्यांनी दोन्ही देशांमधील चर्चा अत्यंत फलदायी ठरल्याचे म्हटले. तसेच फेब्रुहावीर महिन्या पुन्हा भेटण्याची इच्छाही व्यक्त केली. मी तुमच्या मैत्रीसाठी आभार मानतो. मी खूप आनंदी आहे की तुमचे भारतात परतण्याआधी फ्रान्समध्ये खूप मित्र झाले. त्यांनी France Loves You असेही म्हटले. तुम्ही माझे खरे मित्र आहात, आमचे तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. काळजी घ्या. असा संदेश त्यांनी इंग्रजीत दिला.
यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, तुम्हाला तुमचे वचन पूर्ण करायचे आहे. फेब्रुवारी भारत भेटीचे आमंत्रणही मोदींनी मॅक्रॉन यांना दिले. यावर मॅक्रॉन यांनी नक्कीच मी येईल असे म्हणत पंतप्रधान मोदींना एक गुडबाय हग केले.
Macron-Modi dosti and a warm hug! pic.twitter.com/lajcoIoToD — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 18, 2026
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