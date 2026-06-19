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‘France Loves You’: G7 परिषदेनंतर मॅक्रॉन यांचा PM मोदींसाठी हिंदीत संदेश; मिठी मारत घेतला निरोप, मैत्रीचा खास क्षण व्हायरल

Updated On: Jun 19, 2026 | 10:37 AM IST
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सारांश

India-France Relations : G7 परिषदेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांध्ये मैत्रीचा खास क्षण पाहायला मिळाला. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना भेटून आंनद झाला असल्याचे सांगत मिठी मारुन निरोप घेतला.

Modi-Macron

'France Loves You': फ्रान्स भेटीनंतर मॅक्रॉन यांचा PM मोदींसाठी हिंदीत खास संदेश; मिठी मारत घेतला निरोप, मैत्रीचा खास क्षण व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • फ्रान्स भेटीनंतर मॅक्रॉन यांचा PM मोदींसाठी हिंदीत खास संदेश
  • मिठी मारत घेतला निरोप
  • मैत्रीचा खास क्षण व्हायरल
India-France Relations : पॅरिस : फ्रान्सच्या एव्हियन-ले-बेन्स येथे G7 परिषदत पार पडली. या परिषदेसाठी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिकृत आमंत्रण देण्यात आले होते. ही परिषद संपली असून गुरुवारी (१८ जून) मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान मोदींना एका खास अंदाजात निरोप दिला. त्यांनी हिंदी भाषेत एक संदेश रेकॉर्ड करत सोशल मीडियावर शेअर केला. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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काय म्हणाले मॅक्रॉन?

मॅक्रॉन यांनी व्हिडिओ संदेशात म्हटले, “प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई, आपका नीस, एव्हियन और पॅरिस दौरे के लिए स्वागत करके. फ्रान्स-भारत की दोस्ती अमर रहे.”

म्हणजेच प्रिय मित्र नरेंद्र, तुमचे नीस, एव्हियन आणि पॅरिस दौऱ्यांसाठी स्वागत करुन मला खूप आनंद झाला आहे, फ्रान्स आणि भारताची मैत्री अमर राहो असे मला वाटते. ”

हा संदेश हिंदीत दिल्यानंतर मॅक्रॉन यांनी शेवटी I hope it was correct, म्हणजे मला आशा आहे की मी बरोबर बोललो असे म्हणते एक स्माईल दिली.

याशिवाय मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान मोदींचे फ्रान्सला भेट दिल्याबद्दल आभारही मानले. त्यांनी दोन्ही देशांमधील चर्चा अत्यंत फलदायी ठरल्याचे म्हटले. तसेच फेब्रुहावीर महिन्या पुन्हा भेटण्याची इच्छाही व्यक्त केली. मी तुमच्या मैत्रीसाठी आभार मानतो. मी खूप आनंदी आहे की तुमचे भारतात परतण्याआधी फ्रान्समध्ये खूप मित्र झाले. त्यांनी France Loves You असेही म्हटले. तुम्ही माझे खरे मित्र आहात, आमचे तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. काळजी घ्या. असा संदेश त्यांनी इंग्रजीत दिला.

यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, तुम्हाला तुमचे वचन पूर्ण करायचे आहे. फेब्रुवारी भारत भेटीचे आमंत्रणही मोदींनी मॅक्रॉन यांना दिले. यावर मॅक्रॉन यांनी नक्कीच मी येईल असे म्हणत पंतप्रधान मोदींना एक गुडबाय हग केले.


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Web Title: France loves you macrons special message for pm modi goodbye hug video

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Published On: Jun 19, 2026 | 10:19 AM

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