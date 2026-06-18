Top Marathi News Today Live : विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी मतदानाला सुरुवात; आता 22 जूनला निकाल

18 Jun 2026 10:10 AM (IST)
पंढपूर शहरातील रेल्वे रुळावर एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. मात्र या प्रकरणात धक्कादायक म्हणजे मृत तरुणाचा पाय मावशीच्या घरावर लटकवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या मृत्यूला आत्महत्या ठरवत आपल्याकडे पुरावे असल्याचे म्हंटल आहे. तर मृतकाच्या नातेवाईकांनी ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचे आरोप करत आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
18 Jun 2026 10:00 AM (IST)
उत्तराखंडमधील डेहराडून येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. 12 वीच्या परीक्षेत तब्बल 97 टक्के गुण मिळवून शाळेत अव्वल ठरलेल्या 23 वर्षीय विद्यार्थिनीने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. डॉक्टर होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून नीट (NEET) परीक्षेची तयारी करणारी ही तरुणी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील अपयशामुळे नैराश्यात गेल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आत्महत्येपूर्वी तिने आई-वडिलांसाठी लिहिलेली भावनिक चिठ्ठी सापडली असून, त्यात तिने “आय लव्ह यू मम्मी-पप्पा, यात कोणाचीही चूक नाही,” असे लिहिल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
18 Jun 2026 09:50 AM (IST)
दीर्घकालीन जलसुरक्षा आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणारे पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी कंबर कसली आहे. बुधवारी त्यांनी भांडुप येथील अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प, मलजल प्रक्रिया केंद्र आणि जीएमएलआरच्या बोगद्यांच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. भविष्यातील गरजा लक्षात घेता, कामाचा दर्जा आणि सुरक्षितता राखून हे सर्व प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, सर्व यंत्रणा वेगाने कामाला लावण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
18 Jun 2026 09:40 AM (IST)
स्वतःला ‘ईश्वराचा अवतार’ व आध्यात्मिक गुरु भासवत आयटी कंपनीत व्यवस्थापक असलेल्या उच्चशिक्षित महिलेवर २५ वर्षे लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मुख्य आरोपी राधामोहन मिश्रा याच्यासह साथीदारांविरुद्ध खराडी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मूळची हरियाणातील हिसारची असेलली तक्रारदार महिला पुण्यातील नामांकित आयटी कंपनीत असोसिएट मॅनेजर आहे.
18 Jun 2026 09:30 AM (IST)
मराठी संगीत रंगभूमी आणि कलाक्षेत्रातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते, गायक आणि संगीत रंगभूमीचे दिग्गज कलाकार प्रसाद सावकार यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 98 वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे.त्यांच्या निधनाने मराठी कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे.आपल्या दमदार अभिनयाने, मधुर आवाजाने आणि रंगभूमीवरील अजरामर कामगिरीने प्रसाद सावकार यांनी रसिकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले होते. संगीत नाटकांच्या सुवर्णकाळातील एक महत्त्वाचा आवाज म्हणून त्यांची ओळख होती.
18 Jun 2026 09:20 AM (IST)
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी करत वेगळा गट स्थापन केला आहे. आता हा गट एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीन केला जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. असे असताना आता ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या आजच्या स्थितीसाठी खासदार संजय राऊत जबाबदार असल्याचा आरोप शिंदे गटाचे नेते आणि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
Marathi Breaking News Updates : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नेतेमंडळींच्या भेटीगाठी वाढल्याचेही दिसून आले होते. आता बिनविरोध निवडणुकीमुळे चर्चेत असलेल्या विधान परिषदेच्या राज्यातील ११ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान होत आहे. सकाळी आठ ते संध्याकाळी चार या वेळेत मतदान होईल. मतदानाची प्रक्रिया शांततेत पार पडावी, यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
मतदान होणाऱ्या मतदारसंघांपैकी तीन मतदारसंघात दुरंगी, सात ठिकाणी तिरंगी तर एका मतदारसंघात चौरंगी लढत होत आहे. निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांकडून मतदारांना पक्षादेश (व्हीप) बजावण्यात आला आहे. अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर-जालना यांसारख्या मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने येथे सत्ताधारी महायुतीचे पारडे जड आहे.
निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या १७ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघासाठी १८ मे रोजी निवडणूक जाहीर केली होती. या १७ जागांमध्ये नागपूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा समावेश आहे. निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ४ जूनला सहा मतदारसंघातील निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ११ जागांसाठी मतदान होत आहे. या निवडणुकीची मतमोजणी २२ जूनला होऊन निकाल घोषित केले जातील.