US Iran War : इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत? पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!

नेमके काय घडले आहे?
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढता तणाव आता एका गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या हवाई हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली. ७ मार्च रोजी तेहरानमधील प्रमुख रिफाइनरीज आणि इंधन डेपोवर झालेल्या जोरदार हवाई हल्ल्यांमुळे शहरात भीषण आग लागली. या आगीतून निर्माण झालेला घनदाट काळा धूर आणि धूळ वातावरणात पसरली असून, त्याचा थेट परिणाम आता पाकिस्तानवर होताना दिसत आहे. तेहरानमधील तेल साठ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर तिथे झालेल्या ‘काळ्या, तैलीय पावसामुळे’ संपूर्ण परिसर धोकादायक बनला आहे.
पाकिस्तानवर होणारा परिणाम
पाकिस्तान आणि इराण यांची सुमारे ९०० किलोमीटरची सामायिक सीमा आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या चेतावणीनुसार, इराणमधील धुराचे लोट वाऱ्याच्या प्रवाहामुळे पाकिस्तानच्या पश्चिम भागापर्यंत पोहोचू शकतात. यामुळे हवेत घातक हायड्रोकार्बन, सल्फर आणि नायट्रोजन ऑक्साईड्सचे प्रमाण वाढून आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः श्वसनाचे विकार असणाऱ्या नागरिकांना या प्रदूषणामुळे त्रास होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. इराणच्या रेड क्रिसेंट सोसायटीनेही तिथे राहणाऱ्या लोकांना या विषारी हवेपासून सावधान राहण्याचा इशारा दिला आहे.
हवामानातील बदल आणि खबरदारी
पाकिस्तानच्या हवामान विभागाने केवळ प्रदूषणाचाच नव्हे, तर हवामानात होणाऱ्या बदलांचाही उल्लेख केला आहे. १२ मार्चपर्यंत पाकिस्तानच्या पश्चिम भागात पावसासह सोसाट्याचा वारा आणि गडगडाटी वादळे येण्याची शक्यता आहे. या पावसामुळे प्रदूषणाचे कण जमिनीवर येऊ शकतात, ज्यामुळे जमिनीवरही प्रदूषण पसरण्याचा धोका नाकारता येत नाही. सध्या इराणमधील तेहरान आणि परिसरातील हवेत श्वास घेणे कठीण झाले आहे. या परिस्थितीवर जगभरातील तज्ज्ञांचे लक्ष असून, सीमेपलीकडील प्रदूषणाच्या या धोक्यामुळे पाकिस्तान प्रशासनानेही नागरिकांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. वाढत्या प्रदूषणाच्या या संकटामुळे दोन्ही देशांतील सामान्य जनजीवनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
काय घ्यावी काळजी?
घराबाहेर पडताना मास्कचा वापर करा.
धुराच्या संपर्कात येणे टाळा.
श्वसनाचे त्रास जाणवल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या.