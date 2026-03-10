Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • The Smoke Of Attacks In Iran Will Reach Pakistan Danger Of Deterioration Of Aqi

US Iran War : इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत? पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!

पाकिस्तानच्या हवामान विभागाने PMD दिलेल्या ताज्या साप्ताहिक वेदर आउटलुकनुसार, इराणमधून येणारा विषारी धूर आणि प्रदूषणामुळे पाकिस्तानच्या पश्चिम भागातील हवेची गुणवत्ता AQI मोठ्या प्रमाणात खालावण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली

Updated On: Mar 10, 2026 | 05:59 PM
(फोटो सौजन्य: IANS)

(फोटो सौजन्य: IANS)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत?
  • पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!
  • नेमके काय घडले आहे?
US Iran War : इराणमध्ये सुरू असलेल्या भीषण हवाई हल्ल्यांमुळे केवळ त्या देशातच नव्हे, तर शेजारील पाकिस्तानमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानच्या हवामान विभागाने PMD दिलेल्या ताज्या साप्ताहिक वेदर आउटलुकनुसार, इराणमधून येणारा विषारी धूर आणि प्रदूषणामुळे पाकिस्तानच्या पश्चिम भागातील हवेची गुणवत्ता AQI मोठ्या प्रमाणात खालावण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

भारताचा शेजारी धर्म! जगात तेल संकट असताना बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी; पाइपलाइनद्वारे पाठवली ५००० टन डिझेल खेप

नेमके काय घडले आहे?

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढता तणाव आता एका गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या हवाई हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली. ७ मार्च रोजी तेहरानमधील प्रमुख रिफाइनरीज आणि इंधन डेपोवर झालेल्या जोरदार हवाई हल्ल्यांमुळे शहरात भीषण आग लागली. या आगीतून निर्माण झालेला घनदाट काळा धूर आणि धूळ वातावरणात पसरली असून, त्याचा थेट परिणाम आता पाकिस्तानवर होताना दिसत आहे. तेहरानमधील तेल साठ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर तिथे झालेल्या ‘काळ्या, तैलीय पावसामुळे’ संपूर्ण परिसर धोकादायक बनला आहे.

पाकिस्तानवर होणारा परिणाम

पाकिस्तान आणि इराण यांची सुमारे ९०० किलोमीटरची सामायिक सीमा आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या चेतावणीनुसार, इराणमधील धुराचे लोट वाऱ्याच्या प्रवाहामुळे पाकिस्तानच्या पश्चिम भागापर्यंत पोहोचू शकतात. यामुळे हवेत घातक हायड्रोकार्बन, सल्फर आणि नायट्रोजन ऑक्साईड्सचे प्रमाण वाढून आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः श्वसनाचे विकार असणाऱ्या नागरिकांना या प्रदूषणामुळे त्रास होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. इराणच्या रेड क्रिसेंट सोसायटीनेही तिथे राहणाऱ्या लोकांना या विषारी हवेपासून सावधान राहण्याचा इशारा दिला आहे.

हवामानातील बदल आणि खबरदारी

पाकिस्तानच्या हवामान विभागाने केवळ प्रदूषणाचाच नव्हे, तर हवामानात होणाऱ्या बदलांचाही उल्लेख केला आहे. १२ मार्चपर्यंत पाकिस्तानच्या पश्चिम भागात पावसासह सोसाट्याचा वारा आणि गडगडाटी वादळे येण्याची शक्यता आहे. या पावसामुळे प्रदूषणाचे कण जमिनीवर येऊ शकतात, ज्यामुळे जमिनीवरही प्रदूषण पसरण्याचा धोका नाकारता येत नाही. सध्या इराणमधील तेहरान आणि परिसरातील हवेत श्वास घेणे कठीण झाले आहे. या परिस्थितीवर जगभरातील तज्ज्ञांचे लक्ष असून, सीमेपलीकडील प्रदूषणाच्या या धोक्यामुळे पाकिस्तान प्रशासनानेही नागरिकांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. वाढत्या प्रदूषणाच्या या संकटामुळे दोन्ही देशांतील सामान्य जनजीवनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

काय घ्यावी काळजी?

घराबाहेर पडताना मास्कचा वापर करा.

धुराच्या संपर्कात येणे टाळा.

श्वसनाचे त्रास जाणवल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या.

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

Web Title: The smoke of attacks in iran will reach pakistan danger of deterioration of aqi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 05:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताचा शेजारी धर्म! जगात तेल संकट असताना बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी; पाइपलाइनद्वारे पाठवली ५००० टन डिझेल खेप
1

भारताचा शेजारी धर्म! जगात तेल संकट असताना बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी; पाइपलाइनद्वारे पाठवली ५००० टन डिझेल खेप

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा
2

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला?
3

US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला?

Pakistan Crisis : ट्रम्प यांची जी हूजुरी अंगाशी! पाकिस्तानचे PM शाहबाज विरोधात देशात संतापाची लाट; नेमकं प्रकरण काय?
4

Pakistan Crisis : ट्रम्प यांची जी हूजुरी अंगाशी! पाकिस्तानचे PM शाहबाज विरोधात देशात संतापाची लाट; नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran War : इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत? पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!

US Iran War : इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत? पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!

Mar 10, 2026 | 05:59 PM
Maharashtra Governor oath-taking : महाराष्ट्राला मिळाले नवे राज्यपाल! जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी सोहळा पार

Maharashtra Governor oath-taking : महाराष्ट्राला मिळाले नवे राज्यपाल! जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी सोहळा पार

Mar 10, 2026 | 05:53 PM
सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते ‘खंजिरीचे बोल’ चित्रपटाचा शुभारंभ, कोल्हापूरमध्ये होणार शूटिंग

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते ‘खंजिरीचे बोल’ चित्रपटाचा शुभारंभ, कोल्हापूरमध्ये होणार शूटिंग

Mar 10, 2026 | 05:51 PM
टेलिकम्युनिकेशन इंजिनीअरिंग! पात्रता काय? प्रमुख संस्था कोणत्या? जाणून घ्या

टेलिकम्युनिकेशन इंजिनीअरिंग! पात्रता काय? प्रमुख संस्था कोणत्या? जाणून घ्या

Mar 10, 2026 | 05:48 PM
मुद्रांक विक्रेत्यांनी वकिलांच्या मागणीकडे फिरवली पाठ; नागरिकांमधून नाराजीचा सूर

मुद्रांक विक्रेत्यांनी वकिलांच्या मागणीकडे फिरवली पाठ; नागरिकांमधून नाराजीचा सूर

Mar 10, 2026 | 05:42 PM
उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

Mar 10, 2026 | 05:31 PM
Nashik News : प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांवर अन्याय, शासनाच्या कर्जमाफीच्या निकषांवरून संताप

Nashik News : प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांवर अन्याय, शासनाच्या कर्जमाफीच्या निकषांवरून संताप

Mar 10, 2026 | 05:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM