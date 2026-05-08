Next CM of Kerala: केरळमध्ये काँग्रेसचा ‘सस्पेन्स’ कायम; ‘या’ तीन नेत्यांची नावं चर्चेत

Kerala Assembly Election Results 2026 : मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत सध्या के. सी. वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला आणि व्ही. डी. सतीशन यांची नावं आघाडीवर असल्याची चर्चा सुरू आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 03:42 PM
Next CM of Kerala: केरळमध्ये काँग्रेसचा 'सस्पेन्स' कायम; 'या' तीन नेत्यांची नावं चर्चेत

  • के. सी. वेणुगोपाल: राहुल गांधींचे निकटवर्तीय आणि राष्ट्रीय राजकारणातील मोठा अनुभव
  • रमेश चेन्निथला: राज्यातील संघटनेवर मजबूत पकड असलेले अनुभवी नेते
  • व्ही. डी. सतीशन: तरुणांमध्ये लोकप्रिय आणि आक्रमक विरोधी पक्षनेते म्हणून ओळख.
Kerala Assembly Election Results 2026 : पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर आता या राज्यांमध्ये सत्तास्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या हालचाली सुरू आहे. तर तामिळनाडूमध्येही सत्तासंघर्षाच्या घडामोडींना वेग आला आहे. तर दुसरीकडे केरळमध्येही काहीशी तशीच परिस्थिती आहे.

दरम्यान, केरळ विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून पाच दिवस उलटले तरी अद्याप मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निश्चित झालेला नाही. तब्बल दहा वर्षांनंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) सत्तेत परतला असला, तरी सरकार स्थापनेबाबत पक्षांतर्गत चर्चा आणि हालचाली सुरूच आहेत. काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री निवडीसाठी तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री निवडीसाठी तीन प्रमुख निकष

दरम्यान, काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री निवडताना तीन प्रमुख घटकांवर भर दिला जाणार असल्याची माहिती आहे. सर्वप्रथम नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांचे मत जाणून घेतले जाणार आहे. त्यानंतर मित्रपक्षांची भूमिका आणि मतांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच जनतेमध्ये कोणत्या नेत्याला अधिक पसंती आहे, यासाठी लोकमताचाही अंदाज घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत तीन दिग्गज

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत सध्या के. सी. वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला आणि व्ही. डी. सतीशन यांची नावं आघाडीवर असल्याची चर्चा सुरू आहे. याशिवाय, काँग्रेस हायकमांड अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या तिन्ही नेत्यांशी चर्चा करणार आहे.जर तिन्ही नेत्यांनी पक्षाच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली, तर मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा तातडीने केली जाईल. मात्र, मतभेद झाल्यास संबंधित नेत्यांना दिल्लीला बोलावून चर्चा केली जाणार असल्याचेही समोर आले आहे. मुख्यमंत्रीपदाबाबत मित्रपक्षांनी स्वतंत्र भूमिका मांडली असली, तरी अंतिम निर्णय काँग्रेस हायकमांडच घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे सहयोगी पक्षांच्या भूमिकेचा अंतिम निर्णयावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे मानले जात आहे.

केरळच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी के. सी. वेणुगोपाल यांचे नाव आघाडीवर

केरळचे पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार, याबाबत काँग्रेस पक्षाने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी पक्षातील सूत्रांकडून के. सी. वेणुगोपाल यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत असल्याची माहिती समोर येत आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि अलाप्पुझाचे खासदार असलेले वेणुगोपाल हे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत.

पक्ष संघटन मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आणि राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे के. सी. वेणुगोपाल यांना राष्ट्रीय स्तरावरील अनुभवाचा मोठा फायदा मिळू शकतो, अशी चर्चा काँग्रेस वर्तुळात सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी पक्षाच्या रणनीती आखण्यात आणि विविध राज्यांतील संघटनात्मक कामकाजात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.

संघटन कौशल्यामुळे वेणुगोपाल चर्चेत

काँग्रेस पक्षातील सूत्रांच्या मते, वेणुगोपाल यांनी पक्षाच्या अंतर्गत संघटनात्मक बदलांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. राष्ट्रीय राजकारणातील अनुभव, पक्ष नेतृत्वाशी असलेले निकटचे संबंध आणि केरळमधील मजबूत जनाधार यामुळे त्यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे, केरळमध्ये काँग्रेसला पुन्हा सत्तेची संधी मिळाल्यास अनुभवी आणि संघटनात्मकदृष्ट्या सक्षम चेहरा मुख्यमंत्रीपदी देण्याची पक्षाची रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे.

 

Published On: May 08, 2026 | 03:42 PM

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 18, 2026 | 02:48 PM
May 18, 2026 | 02:45 PM
May 18, 2026 | 02:41 PM
May 18, 2026 | 02:37 PM
May 18, 2026 | 02:34 PM
May 18, 2026 | 02:33 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM

May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM