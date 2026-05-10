  • Josh Inglis Unleashes A Blitz Smashing Chennais Bowlers Lucknow Sets A Target Of 204 Runs

CSK vs LSG Live Score: जोश इंग्लिसची वादळी खेळी! चेन्नईच्या गोलंदाजांची धुलाई करत लखनौने उभारलं 204 धावांचं आव्हान

चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने लखनौविरुद्ध नाणेफेक जिंकली आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करत लखनौने चैन्नईसमोर 204 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

Updated On: May 10, 2026 | 05:41 PM
CSK vs LSG Live Score (Photo Credit- X)

IPL 2026 CSK vs LSG: आज, IPL 2026 स्पर्धेत, चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात, चेन्नई सुपर किंग्स आपले ‘प्ले-ऑफ’मधील स्थान निश्चित करण्याच्या आशा बळकट करण्याचा प्रयत्न करतील, तर दुसरीकडे, लखनऊ सुपर जायंट्स पराभव टाळून स्पर्धेतील आपले आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करतील. दरम्यान, चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने लखनौविरुद्ध नाणेफेक जिंकली आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करत लखनौने चैन्नईसमोर 204 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 


CSK विरुद्धच्या सामन्यात, जोश इंग्लिस आणि मिचेल मार्श या सलामीच्या जोडीने लखनौ सुपर जायंट्सला धडाकेबाज सुरुवात करून दिली आणि पहिल्या गड्यासाठी 77 धावांची भागीदारी रचली. त्यानंतर, लखनऊच्या डावात अचानक मोठी पडझड झाली आणि त्यांनी झपाट्याने एकामागून एक गडी गमावले; तरीही, अखेरच्या षटकांमध्ये ४३ धावांची नाबाद खेळी साकारत, संघाची धावसंख्या 200 धावांच्या टप्प्यापार नेण्यात शाहबाज अहमदने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

जोश इंग्लिसची वादळी खेळी!

या सामन्यात फलंदाजीच्या आघाडीवर जोश इंग्लिस हा सर्वात लक्षवेधी खेळाडू ठरला; त्याने 85 धावांची शानदार खेळी साकारून संघाच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले. चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजीचा विचार करता, जेमी ओव्हरटनने तीन आणि अंशुल कंबोजने दोन गडी बाद केले, तर नूर अहमदलाही एक गडी बाद करण्यात यश आले.

पाहा प्लेइंग 11

लखनौ सुपर वाइट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकीपर), एडेन मार्करम, अक्षत रघुंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कर्णधार), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जैमी ओवरटन, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी.

Published On: May 10, 2026 | 05:34 PM

