CSK vs LSG Live Score: जोश इंग्लिसची वादळी खेळी! चेन्नईच्या गोलंदाजांची धुलाई करत लखनौने उभारलं 204 धावांचं आव्हान

Innings Break! Runs and wickets galore under the Chennai sun 👏 Will #CSK chase down 2️⃣0️⃣4️⃣ or will #LSG take home the 2️⃣ points? 🤔 Scorecard ▶️ https://t.co/MoXhlWHk4O#TATAIPL | #KhelBindaas | #CSKvLSG pic.twitter.com/EcDmgc0nSL — IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
CSK विरुद्धच्या सामन्यात, जोश इंग्लिस आणि मिचेल मार्श या सलामीच्या जोडीने लखनौ सुपर जायंट्सला धडाकेबाज सुरुवात करून दिली आणि पहिल्या गड्यासाठी 77 धावांची भागीदारी रचली. त्यानंतर, लखनऊच्या डावात अचानक मोठी पडझड झाली आणि त्यांनी झपाट्याने एकामागून एक गडी गमावले; तरीही, अखेरच्या षटकांमध्ये ४३ धावांची नाबाद खेळी साकारत, संघाची धावसंख्या 200 धावांच्या टप्प्यापार नेण्यात शाहबाज अहमदने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
GT Vs RR Live: गुजरातने फिरवले रॉयल्सचे आकडे; राजस्थानची घसरगुंडी, 77 रन्सने पराभव
या सामन्यात फलंदाजीच्या आघाडीवर जोश इंग्लिस हा सर्वात लक्षवेधी खेळाडू ठरला; त्याने 85 धावांची शानदार खेळी साकारून संघाच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले. चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजीचा विचार करता, जेमी ओव्हरटनने तीन आणि अंशुल कंबोजने दोन गडी बाद केले, तर नूर अहमदलाही एक गडी बाद करण्यात यश आले.
लखनौ सुपर वाइट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकीपर), एडेन मार्करम, अक्षत रघुंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव
चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कर्णधार), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जैमी ओवरटन, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी.
मुंबई पलटणच्या अडचणी वाढणार? उद्या Suryakumar Yadav खेळणार की नाही? पहा महत्वाची बातमी