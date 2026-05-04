Kerala Election Results : केरळमध्ये UDF ने सुरुवातीच्या कलात बहुमताचा आकडा केला पार; LDF 44 जागांवर आघाडीवर...

नवी दिल्ली : आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी विधानसभेसाठी मतदान घेतले गेले होते. आता या निवडणुकीचे निकाल समोर येत आहेत. हे निकाल देशाच्या राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकतात, असेही म्हटले जात आहे. असे असताना आता केरळमध्ये सुरुवातीचे कल पुढे येत आहे. त्यात UDF ने बहुमताचा आकडा पार केला आहे.
केरळमधील 140 विधानसभा जागांसाठी ९ एप्रिल रोजी मतदान झाले. या निवडणुकीत विक्रमी ७९.७० टक्के मतदानाची नोंद झाली. डावी लोकशाही आघाडी (लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट) सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर येऊन इतिहास रचते की, काँग्रेस पक्ष सत्तेपासून दूर राहण्याचा आपला दशकाहून अधिक काळचा दुष्काळ संपवतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. केरळमधील सर्व १४० जागांसाठी मतमोजणी सकाळी ८ वाजता सुरू झाली. दुपारपर्यंत हे स्पष्ट होईल की, पिनारयी विजयन सत्ताविरोधी लाटेवर मात करतील की व्ही. डी. सतीशन यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष डाव्यांचे सरकार संपुष्टात आणेल.
निवडणूक आयोगाच्या ताज्या ट्रेंडनुसार, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफने बहुमताचा आकडा पार केला आहे. काँग्रेसचे खासदार जे. बी. माथेर म्हणाले, आम्ही ८९ चा आकडा पार केला आहे, जो एक्झिट पोलच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. केरळच्या जनतेने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफला प्रचंड विजय मिळवून दिला आहे. हा उत्साह, आनंद आणि अभिमानाचा क्षण आहे. आम्ही केरळच्या जनतेचे आभारी आहोत. हे सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ किती वाईट रीतीने अपयशी ठरले याचेही द्योतक आहे आणि सत्ताविरोधी लाटेने यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
उद्योगमंत्री के. पी. राजीव पिछाडीवर
एलडीएफ सरकारचे उद्योगमंत्री केपी राजीव हे कलामासेरी विधानसभा मतदारसंघात आययूएमएलचे व्हीई अब्दुल गफूर यांच्या मागे आहेत. पहिल्या फेरीत केपी राजीव यांना ५,०१० मते मिळाली, तर व्हीई गफूर यांना ५,७७० मते मिळाली. दरम्यान, एनडीएचे खासदार बिनू यांना १,१०२ मते मिळाली.
