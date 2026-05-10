काय सांगता! पेट्रोल बाईक बंद होणार? देशातील ‘या’ भागात धावणार फक्त इलेक्ट्रिक गाड्याच; कधीपासून लागू होणार नियम?

दिल्लीत 2028 पासून पेट्रोल आणि डिझेल दुचाकींच्या नोंदणीवर बंदी येण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारच्या नवीन ईव्ही धोरणानुसार शहराला इलेक्ट्रिक व्हेईकल हब बनवण्याची तयारी सुरू आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 05:17 PM
नवी दिल्ली: देशाची राजधानी आता प्रदूषणातून मुक्ती मिळवण्यासाठी एका ऐतिहासिक निर्णयाच्या उंबरठ्यावर आहे. दिल्ली सरकारच्या नवीन ‘EV Policy 2.0’ च्या मसुद्यानुसार, 2028 पासून शहरात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या नवीन दुचाकींच्या नोंदणीवर (Registration) पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. दिल्लीला देशाची ‘EV Capital’ बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने डोळ्यासमोर ठेवले आहे.

2028 पासून फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकींनाच परवानगी

दिल्ली सरकारने तयार केलेल्या नवीन धोरणानुसार, 1 April 2028 पासून शहरात केवळ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरच्या नोंदणीला परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, या तारखेनंतर दिल्लीत नवीन पेट्रोल बाईक किंवा स्कूटर खरेदी करून त्यांची अधिकृत नोंदणी करता येणार नाही. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर पेट्रोल गाड्यांवर इतकी मोठी बंदी घालणारे दिल्ली हे देशातील पहिले शहर ठरेल.

थ्री-व्हीलरबाबतही कठोर पावले

दुचाकींसोबतच सार्वजनिक वाहतुकीवरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. 2027 पासून पेट्रोल, डिझेल आणि CNG वर चालणाऱ्या नवीन थ्री-व्हीलरची नोंदणी बंद करण्याचा प्रस्ताव या मसुद्यात आहे. यानंतर केवळ इलेक्ट्रिक ऑटो आणि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरनाच रस्त्यावर उतरण्याची परवानगी असेल. तसेच, जुन्या CNG रिक्षांना इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची योजनाही आखली जात आहे.

प्रदूषणावर मात करण्यासाठी मोठा निर्णय

गेल्या अनेक वर्षांपासून दिल्लीची हवा आणि खराब गुणवत्ता हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय ठरला आहे. वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन हे हवेच्या प्रदूषणाचे मुख्य कारण आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्यास हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मोठी मदत होईल. EV Policy 2.0 हे याच दिशेने टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.

ग्राहकांसाठी आकर्षक सबसिडी आणि सवलती

केवळ बंदी घालून न थांबता, सरकार नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळवण्यासाठी आर्थिक मदतीचा हातही देणार आहे.

  • Subsidies: इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या खरेदीवर आकर्षक सबसिडी दिली जाणार आहे.
  • महिलांना विशेष सवलत: महिला खरेदीदारांना अतिरिक्त फायदे देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.
  • Scrappage Bonus: जुनी पेट्रोल-डिझेल वाहने भंगारात काढून EV घेतल्यास विशेष बोनस दिला जाण्याची शक्यता आहे.

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ व्हावा यासाठी दिल्ली सरकार संपूर्ण शहरात चार्जिंग पॉईंट्स आणि ‘Battery Swapping’ स्टेशन्सचे जाळे विणणार आहे. हजारो नवीन चार्जिंग पॉईंट्स उभारण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात असून, यामुळे चालकांना रेंजची चिंता राहणार नाही, याची खात्री सरकार देणार आहे.

Published On: May 10, 2026 | 05:17 PM

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

May 15, 2026 | 05:06 PM
भारतीय बाजारात SUV, टू व्हिलर्स च्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ

Income Tax Return : ITR भरणं कठीण वाटतंय का? मग सोप्या 'या' पद्धतीने भरा इन्कम टॅक्स रिटर्न

व्यावसायिक हेतूने होणाऱ्या शाळांच्या स्थलांतराला ब्रेक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

PM Modi UAE Visit : PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न; ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब

Sanjay Shirsat: "इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!" मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Kokan Farmers Protest Mumbai : काजू-आंबा उत्पादकांचे मुंबईत आंदोलन; राजू शेट्टींसह नेते पोलिसांच्या ताब्यात

