MSRTC च्या NCMC कार्ड ला प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; पुण्यात महिनाभरात १ लाखांहून अधिक अर्ज

महाराष्ट्राचं ‘लय भारी’ जोडपं, आता लालपरीचा चेहरा! “जेनेलिया रितेश देशमुख” ST चे नवे Brand Ambassador
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) वतीने एसटी प्रवाशांसाठी हे कार्ड खास तयार करण्यात येत आहे. १ एप्रिल पासून या कार्डसाठी अर्ज दाखल करण्यास सुरूवात झाली आहे. एसटी प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत. महिला, ज्येष्ठ तसेच विद्यार्थ्यांसाठी अर्धे तिकेटावरून प्रवास करता येतो. परंतु, त्यांना त्यासाठी आधार कार्ड तसेच मतदान कार्ड दाखवावे लागत होते. त्यातून काही गैरप्रकार देखील आढळून आले होते. त्यापार्श्वभूमीवर महामंडळाकडून मोबिलिटी कार्ड हा पर्याय सुरू करण्यात आला आहे. या कार्डमुळे पारदर्शकता येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पुणे विभागातून नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डसाठी तब्बल १ लाख ६ हजार ५३४ ज्येष्ठ नागरिक व महिला प्रवाशांनी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत ११ हजार ५८५ प्रवाशांना कार्ड वितरित करण्यात आले आहे. मोबिलिटी कार्ड वितरणासाठी ८५ अधिकृत विक्रेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक आगर आणि बसस्थानकांवर ही कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. नवीन एनसीएमसी कार्ड घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी १९९ रुपये, तर यापूर्वी समार्ट कार्ड असलेल्या प्रवाशांसाठी १४९ रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. सध्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ‘अमृत’ ज्येष्ठ नागरिक यांची नोंदणी व कार्ड वितरण प्रक्रिया सुरू असून, टप्प्याटप्प्याने इतर सवलतधारक प्रवाशांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.
महामंडळाच्या सूचनेनुसार, लवकरच सर्व सवलतधारक प्रवाशांसाठी एसटी प्रवासादरम्यान एनसीएमसी कार्ड वापरणे अनिवार्य केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होण्याबरोबरच सवलतींचा लाभ अचूक आणि डिजिटल पद्धतीने देणे शक्य होणार आहे. तसेच, या कार्डद्वारे तिकीट वितरण, कार्ड टॉप-अप आणि इतर व्यवहारांसाठी देखील ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
नोंदणी नंतर ३० दिवसांनी मिळते कार्ड : अधिकृत कार्ड विक्रेत्यांकडून नोंदणी केल्यानंतर ३० दिवसांनी एनसीएमसी कार्ड विक्रेत्यांकडे येते. त्यानंतर कार्ड ऍक्टिव्हेट करुन प्रवाशांना दिले जाते.
सवलत धारकांसाठीच कार्ड वितरण : सध्या महिला,ज्येष्ठ नागरिक,अमृत ज्येष्ठ नागरिक या सवलत धारक प्रवाशांसाठीच कार्ड रजिस्ट्रेशन आणि विरतरण चालू आहे.
पुणे एसटी विभागाचे विभागीय वाहतूक अधिकारी कमलेश धरनाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक यांची नोंदणी सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, याचे स्वरूप टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येईल. नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) पूर्णपणे सक्तीचे करण्यात आले नाही.त्यामुळे कार्ड काढण्यासाठी गर्दी करु नये.
