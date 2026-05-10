Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

MSRTC च्या NCMC कार्ड ला प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; पुण्यात महिनाभरात १ लाखांहून अधिक अर्ज

MSRTC Bus News : एसटी प्रवासाचे हक्काचे ओळखपत्र तयार करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी'ला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पुणे विभागातून तब्बल १ लाखांहून अधिक नागरिकांनी या कार्डसाठी अर्ज केला आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 05:20 PM
MSRTC Smart Card

MSRTC News : ST प्रवाशांसाठी मोठी अपडेट! प्रवासासाठी मिळणार नवे कार्ड, ३० दिवसांत उपलब्ध होणार सुविधा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ST प्रवाशांसाठी मोठी अपडेट
  • प्रवासासाठी मिळणार नवे कार्ड
  • ३० दिवसांत उपलब्ध होणार सुविधा
MSRTC Smart Card : चंद्रकांत कांबळे : एसटी प्रवासाचे हक्काचे ओळखपत्र तयार करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी’ला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, एका महिन्यात केवळ पुणे विभागातून तब्बल १ लाखांहून अधिक नागरिकांनी या कार्डसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी तब्बल ११ हजार प्रवाशांना हे मोबिलीटी कार्ड मिळाले देखील आहे. प्रवास करताना आता या प्रवाशांना आधार कार्ड किंवा इतर कागदपत्रे दाखविण्याची गरज भासणार नाही.

महाराष्ट्राचं ‘लय भारी’ जोडपं, आता लालपरीचा चेहरा! “जेनेलिया रितेश देशमुख” ST चे नवे Brand Ambassador

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) वतीने एसटी प्रवाशांसाठी हे कार्ड खास तयार करण्यात येत आहे. १ एप्रिल पासून या कार्डसाठी अर्ज दाखल करण्यास सुरूवात झाली आहे. एसटी प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत. महिला, ज्येष्ठ तसेच विद्यार्थ्यांसाठी अर्धे तिकेटावरून प्रवास करता येतो. परंतु, त्यांना त्यासाठी आधार कार्ड तसेच मतदान कार्ड दाखवावे लागत होते. त्यातून काही गैरप्रकार देखील आढळून आले होते. त्यापार्श्वभूमीवर महामंडळाकडून मोबिलिटी कार्ड हा पर्याय सुरू करण्यात आला आहे. या कार्डमुळे पारदर्शकता येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुणे विभागातून नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डसाठी तब्बल १ लाख ६ हजार ५३४ ज्येष्ठ नागरिक व महिला प्रवाशांनी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत ११ हजार ५८५ प्रवाशांना कार्ड वितरित करण्यात आले आहे. मोबिलिटी कार्ड वितरणासाठी ८५ अधिकृत विक्रेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक आगर आणि बसस्थानकांवर ही कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. नवीन एनसीएमसी कार्ड घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी १९९ रुपये, तर यापूर्वी समार्ट कार्ड असलेल्या प्रवाशांसाठी १४९ रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. सध्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ‘अमृत’ ज्येष्ठ नागरिक यांची नोंदणी व कार्ड वितरण प्रक्रिया सुरू असून, टप्प्याटप्प्याने इतर सवलतधारक प्रवाशांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.

महामंडळाच्या सूचनेनुसार, लवकरच सर्व सवलतधारक प्रवाशांसाठी एसटी प्रवासादरम्यान एनसीएमसी कार्ड वापरणे अनिवार्य केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होण्याबरोबरच सवलतींचा लाभ अचूक आणि डिजिटल पद्धतीने देणे शक्य होणार आहे. तसेच, या कार्डद्वारे तिकीट वितरण, कार्ड टॉप-अप आणि इतर व्यवहारांसाठी देखील ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

नोंदणी नंतर ३० दिवसांनी मिळते कार्ड : अधिकृत कार्ड विक्रेत्यांकडून नोंदणी केल्यानंतर ३० दिवसांनी एनसीएमसी कार्ड विक्रेत्यांकडे येते. त्यानंतर कार्ड ऍक्टिव्हेट करुन प्रवाशांना दिले जाते.

सवलत धारकांसाठीच कार्ड वितरण : सध्या महिला,ज्येष्ठ नागरिक,अमृत ज्येष्ठ नागरिक या सवलत धारक प्रवाशांसाठीच कार्ड रजिस्ट्रेशन आणि विरतरण चालू आहे.

पुणे एसटी विभागाचे विभागीय वाहतूक अधिकारी कमलेश धरनाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक यांची नोंदणी सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, याचे स्वरूप टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येईल. नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) पूर्णपणे सक्तीचे करण्यात आले नाही.त्यामुळे कार्ड काढण्यासाठी गर्दी करु नये.

आता ‘लालपरी’ झाली स्मार्ट! ST प्रवाशांसाठी देशातील पहिले राज्यव्यापी ‘NCMC’ कार्ड लाँच, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

Web Title: Msrtc ncmc card gets huge response over 1 lakh applications in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM