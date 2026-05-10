General Knowledge : तुमचा ‘जीके’ (GK) वाढवण्यासाठी ‘हे’ प्रश्न नक्की वाचा!

तुमचे सामान्य ज्ञान वाढवण्यासाठी General Knowledge Questions and Answers चा हा खास लेख वाचा. कॅल्क्युलेटरचा शोध कोणी लावला? कोणत्या देशात कधीच युद्ध झाले नाही? अशा रंजक प्रश्नांची उत्तरे येथे मिळतील.

Updated On: May 10, 2026 | 05:10 PM
general knoledge

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

General Knowledge Questions and Answers : आज स्पर्धा परीक्षेबरोबरच सर्वच क्षेत्रामध्ये सामान्य ज्ञानाला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. सामान्य ज्ञान म्हणजे विविध विषय आणि तथ्यांची व्यापक समज आणि जागरूकता, जी केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित नसते. यामध्ये इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, चालू घडामोडी अशा अनेक विषयांचा समावेश होतो.

सामान्य ज्ञानाचे फायदे

आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये उत्तम ज्ञान असणारा व्यक्तिमत्त्वास समाजात मानाचे स्थान प्राप्त होते. उत्तम सामान्य ज्ञान हे लोकांना जगाची चांगली समज ठेवण्यास, अर्थपूर्ण संवादात सहभागी होण्यास आणि योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते. हे पुस्तके, वर्तमानपत्रे वाचून आणि चालू घडामोडींशी अपडेट राहून प्राप्त केले जाते. म्हणून आज आपण आपले सामान्य ज्ञान वाढवणाऱ्या काही प्रश्नाचा आढावा घेणार आहोत.

सामान्य ज्ञान वाढवणाऱ्या काही प्रश्नाचा संच

प्रश्न १ – असा कोणता देश आहे जो कधीही युद्धात उतरला नाही ?

उत्तर – वानुअतु, व्हॅटिकन सिटी, आइसलँड, ग्रीनलँड आणि सॅन मारिनो हे देश आजपर्यंत कधीही युद्धात उतरले नाहीत.

प्रश्न २ – १७५६-१७६३ च्या दरम्यान सुरू असणाऱ्या युद्धात कोणते देश सामील झाले होते ?

उत्तर – या सप्तवार्षिक युद्धात इंग्लंड आणि फान्स हे देश सामील झाले होते.

प्रश्न ३ – कोणत्या देशातील आदिवासी एकाच रक्तगटाचे (Blood Group) आहेत ?

उत्तर- ब्राझील देशातील अदिवासी हे एकाच रक्तगटाचे आहेत.

प्रश्न ४ – कॅल्कूलेटरचा शोध कोणी लावला ?

उत्तर- कॅल्क्युलेटरचा शोध १६४२ मध्ये विल्हेल्म शिकार्ड यांनी लावला होता. त्या कल्कूलेटरला ‘ब्लेझ पास्कल’ हे नाव देण्यात आले होते ?

प्रश्न ५  – कोरडे असेल तर २ किलो, ओले झाले तर १ किलो आणि जळून गेले तर ३ किलो… सांगा त्यांचे नाव काय ?

उत्तर – सल्फर (गंधक/ Sulphur) . कोरडे असताना सल्फरचे वजन २ किलो असते, ओले झाल्यावर ते किलो १ असते तर पेट घेतल्यानंतर (ऑक्सिजनशी संयोग झाल्यामुळे) त्याचे वजन ३ किलो होते.

Published On: May 10, 2026 | 05:10 PM

