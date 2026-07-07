‘भारत आता इंधनाची आयात नाही, तर निर्यात करणार’, नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये नितीन गडकरींनी सांगितला देशाचा पैसा वाचवण्याचा महाप्लॅन

त्यांनी नमूद केले की ते २००४ पासून यासाठी प्रयत्नशील आहेत; जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा इलेक्ट्रिक कार आणल्या तेव्हाही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. कचऱ्यापासून मिळणाऱ्या बायो-सीएनजी (Bio-CNG) मधून इंधन निर्मिती करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे, ज्यामुळे भारत ऊर्जा-आयातदार देशाकडून ऊर्जा-निर्यातदार देशात रूपांतरित होईल. पूर्वी पिकांचे अवशेष जाळले जात असत; आता त्यांचा वापर बायोगॅस निर्मितीसाठी केला जातो, ज्यामुळे वाहने चालवली जातात.
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त्यांनी नमूद केले की देशातील शेतकरी आता ऊर्जा पुरवठादार बनले आहेत. आज भारत तांदूळ उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यांनी नागपूर-जबलपूर महामार्गावर पिकांच्या अवशेषांचा वापर करून बांधलेल्या एका किलोमीटरच्या रस्त्याचे उदाहरण दिले. इथेनॉलची निर्मिती उसाच्या रसापासून केली जाते आणि ते ‘ग्रीन फ्युएल’ (पर्यावरणपूरक इंधन) म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण अमेरिकेत १० टक्के, ब्राझीलमध्ये २७ टक्के, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन आणि जपानमध्ये १० टक्के, तर कॅनडामध्ये ५ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.
वाहनांच्या नुकसानीबाबतच्या शंकांना उत्तर देताना, त्यांनी असे आव्हान दिले की अशा एकाही व्यक्तीचे नाव सांगावे ज्याच्या वाहनाचे यामुळे नुकसान झाले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ज्या कंपन्या इतर देशांमध्ये इथेनॉलवर चालणारी वाहने चालवतात, त्याच कंपन्या येथेही कार्यरत आहेत; त्यांनी यापूर्वीच चाचण्या घेतल्या आहेत. E20 मानकाबाबत कोणताही वाद नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले आणि कंपन्यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. पाटण्यातील एक यूट्युबर (YouTuber) आहे जो अपशब्द वापरत होता; ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कंपनीने वाहन परत मागितले असता त्याने नकार दिला. तपासणीदरम्यान इंधनात भेसळ असल्याचे आढळून आले, ज्यामुळे टोयोटाने त्याच्याविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल केला.
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