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‘आज भारत अमेरिकेच्याही पुढे…’, नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले ‘विकसित भारताचे’ ३ महामंत्र

Updated On: Jul 07, 2026 | 02:57 PM IST
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सारांश

Navbharat Conclave 2026: 'नवभारत कॉन्क्लेव्ह'मध्ये सिंधिया यांनी 'विकसित भारता'साठी तीन मंत्र मांडले. बँक खाती, जीएसटी (GST) आणि आरोग्य विमा संरक्षण यांसारख्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदींनी देशाला नवी दिशा कशी दिली, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.

नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले 'विकसित भारताचे' ३ महामंत्र

नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले 'विकसित भारताचे' ३ महामंत्र

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विस्तार
  • ‘आज भारत अमेरिकेच्याही पुढे…’
  • नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले ‘विकसित भारताचे’ ३ महामंत्र
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Jyotiraditya Scindia in Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave: देशातील आघाडीचा माध्यम समूह असलेल्या ‘नवभारत’ने आज, मंगळवारी, ६ जुलै रोजी राजधानी दिल्लीत आयोजित केलेल्या ‘विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये केंद्रीय मंत्र्यांनी सहभाग घेतला. या कार्यक्रमात बोलताना ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी नमूद केले की, कोणत्याही राष्ट्राच्या इतिहासात किंवा प्रवासात तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्यांनी या गोष्टी ‘दूरदृष्टी’ (व्हिजन), ‘नेतृत्व’ आणि ‘अंमलबजावणीची क्षमता’ अशा असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताकडे या तिन्ही गोष्टी आहेत, हे भारताचे भाग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक दशकांपासून मागे राहिलेल्या आणि संधींपासून वंचित असलेल्या देशाला पंतप्रधान मोदींनी नवी दिशा दिली, असेही त्यांनी सांगितले.

२०१४ मध्ये ५५ कोटी लोकांकडे बँक खाती नव्हती

एका उदाहरणाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, २०१४ मध्ये ५५ कोटी लोकांकडे बँक खाती नव्हती. गेल्या १२ वर्षांत ५६ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली असून, यामुळे सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांनी जीएसटी (GST) सुधारणेचाही उल्लेख केला; ‘एक राष्ट्र, एक कर’ (One Nation, One Tax) प्रणालीद्वारे या सुधारणेने उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रातील आव्हाने सोडवली. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, देशभरात १२ कोटी शौचालये बांधण्यात आली ही कामगिरी मूळ उद्दिष्टापेक्षाही अधिक होती; ही संख्या अनेक देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे.

 

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ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ६५ वर्षे देशात सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधांचा अभाव होता. त्यांनी सांगितले की, आता ५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत आहेत आणि देशभरातील २०,००० रुग्णालये एकाच कार्ड प्रणालीद्वारे आरोग्य सेवा पुरवत आहेत. शासनाने प्रशासकीय कारभाराकडे एक पवित्र कर्तव्य म्हणून पाहिले आणि त्याचे लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री केली, यावर त्यांनी भर दिला.

२०४७ पर्यंत देशाला ‘विकसित भारत’ बनवण्याचे उद्दिष्ट

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाबद्दल बोलताना त्यांनी टिप्पणी केली की, तिसऱ्या कार्यकाळाचा अर्थ तिप्पट प्रयत्न आणि तिप्पट परिणाम असा होतो. भारत आता जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि पंतप्रधान मोदींनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’चे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. एक प्रचंड मोठी अर्थव्यवस्था उभारणे हे ध्येय असून, भारताला विकसित राष्ट्र बनवणे हेच सरकारचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारताची अमेरिकेवरही मात

सिंधिया यांनी सांगितले की, भारत सध्या जगात आघाडीवर आहे. आपण स्वतः नऊ वर्षे अमेरिकेत राहिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. ते म्हणाले की, आता जेव्हा जेव्हा ते तिथे जातात, तेव्हा तिथल्या पायाभूत सुविधांची तुलना भारतातील सुविधांशी करतात आणि त्यांना असे दिसून येते की आपण अमेरिकेच्याही पुढे गेलो आहोत. सिंधिया यांनी यासाठी दिल्ली-देहराडून किंवा दिल्ली-मुंबई यांसारख्या महामार्गांची उदाहरणे दिली. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, तो दिवस दूर नाही जेव्हा पुढील दोन-तीन वर्षांत देशात बुलेट ट्रेन्स धावू लागतील.

‘विकसित भारत’साठी आज राजधानीत महामंथन; केंद्रीय मंत्र्यांसह असणार दिग्गजांची उपस्थिती, नवभारत कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

Web Title: Jyotiraditya scindia shared the three grand mantras for a developed india at the navbharat conclave

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Published On: Jul 07, 2026 | 02:56 PM

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