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‘भारतीय आयुर्वेदाने होणार जगाचे कल्याण…’, नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांचा मोठा दावा

Updated On: Jul 07, 2026 | 03:25 PM IST
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सारांश

Navbharat Conclave 2026: केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित 'नवभारत विकसीत भारत कॉन्क्लेव्ह 2026' मध्ये आयुर्वेदाचा जागतिक स्तरावर प्रचार करण्याविषयी सांगितले.

नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांचा मोठा दावा

नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांचा मोठा दावा

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विस्तार
  • ‘भारतीय आयुर्वेदाने होणार जगाचे कल्याण…’
  • नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांचा मोठा दावा
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Prataprao Jadhav in Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave 2026: देशातील आघाडीचा माध्यम समूह असलेल्या ‘नवभारत ग्रुप’तर्फे आयोजित ‘नवभारत विकसित भारत कॉन्क्लेव्ह’ची (Navbharat Viksit Bharat Conclave) पहिली आवृत्ती ७ जुलै २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडली. या परिषदेत देशाचा विकास आणि भविष्यातील योजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. आयुष मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हे या कार्यक्रमातील प्रमुख उपस्थित होते. त्यांनी भारतात उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा आणि आयुष मंत्रालयाच्या कामकाजाविषयी माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली आयुष मंत्रालयाने भारताच्या पारंपरिक उपचार पद्धतींची ताकद ओळखली आहे आणि त्यांना राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे जागतिक स्तरावर नेले आहे, ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे मंत्री जाधव यांनी अधोरेखित केले.

आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आयुर्वेदाच्या यशावर प्रकाश टाकला

या विषयावर अधिक माहिती देताना त्यांनी नमूद केले की, भारताच्या पारंपरिक उपचार पद्धतींची क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी स्वतंत्र प्रभार असलेले आयुष मंत्रालय स्थापन केले. मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून, गेल्या दोन वर्षांत देशभरात १२,५०० हून अधिक ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिरे’ कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात ५० खाटांचे आयुष रुग्णालय: प्रतापराव जाधव

सुमारे ५० आयुष रुग्णालय युनिट्सची उभारणी आधीच झाली आहे आणि भविष्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ५० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याची योजना आहे. अभिमानाने या मुद्द्यावर भर देताना त्यांनी सांगितले की, नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तीन ‘अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था’ (All India Institutes of Ayurveda) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पात प्रयोगशाळांच्या आधुनिकीकरणासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.

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आयुष मंत्रालयासाठी एक भव्य दृष्टीकोन

आयुर्वेदातील संशोधनावर बोलताना त्यांनी नमूद केले की, भारतीय आयुर्वेद वैद्यकीय पद्धतीला ५,००० वर्षांचा इतिहास आणि प्राचीन भारतीय ऋषीमुनींचे योगदान लाभले आहे. हा वारसा पुढे नेण्यासाठी गेल्या १२ वर्षांत संशोधन केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून, परिणामी १०,००० हून अधिक शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. आयुर्वेदिक औषधांचा दर्जा राखण्यासाठी राष्ट्रीय संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. आपल्या भाषणात प्रतापराव जाधव यांनी नमूद केले की, पारंपरिक आणि आधुनिक वैद्यकीय पद्धतींमध्ये कोणतीही स्पर्धा नाही.

भविष्यातील धोरण

दोन्ही पद्धतींचा समन्वय साधून लोकांचे आरोग्य सुधारणे हेच आमचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. राजकीय विषयांवर बोलताना त्यांनी नमूद केले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या कामामुळेच ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाले. दिल्लीत भविष्यातील धोरणांवर चर्चा करताना त्यांनी सांगितले की, पक्षाची सकारात्मक प्रतिमा जपणे, जनहितार्थ कामे करणे आणि ‘महायुती’ आघाडी अधिक मजबूत करणे या गोष्टींवर त्यांची योजना केंद्रित आहे.

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Web Title: Union minister prataprao jadhav makes a bold claim at the navbharat conclave

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Published On: Jul 07, 2026 | 03:19 PM

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