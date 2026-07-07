‘भारतीय आयुर्वेदाने होणार जगाचे कल्याण…’, नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांचा मोठा दावा

या विषयावर अधिक माहिती देताना त्यांनी नमूद केले की, भारताच्या पारंपरिक उपचार पद्धतींची क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी स्वतंत्र प्रभार असलेले आयुष मंत्रालय स्थापन केले. मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून, गेल्या दोन वर्षांत देशभरात १२,५०० हून अधिक ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिरे’ कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
सुमारे ५० आयुष रुग्णालय युनिट्सची उभारणी आधीच झाली आहे आणि भविष्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ५० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याची योजना आहे. अभिमानाने या मुद्द्यावर भर देताना त्यांनी सांगितले की, नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तीन ‘अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था’ (All India Institutes of Ayurveda) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पात प्रयोगशाळांच्या आधुनिकीकरणासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.
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आयुर्वेदातील संशोधनावर बोलताना त्यांनी नमूद केले की, भारतीय आयुर्वेद वैद्यकीय पद्धतीला ५,००० वर्षांचा इतिहास आणि प्राचीन भारतीय ऋषीमुनींचे योगदान लाभले आहे. हा वारसा पुढे नेण्यासाठी गेल्या १२ वर्षांत संशोधन केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून, परिणामी १०,००० हून अधिक शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. आयुर्वेदिक औषधांचा दर्जा राखण्यासाठी राष्ट्रीय संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. आपल्या भाषणात प्रतापराव जाधव यांनी नमूद केले की, पारंपरिक आणि आधुनिक वैद्यकीय पद्धतींमध्ये कोणतीही स्पर्धा नाही.
दोन्ही पद्धतींचा समन्वय साधून लोकांचे आरोग्य सुधारणे हेच आमचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. राजकीय विषयांवर बोलताना त्यांनी नमूद केले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या कामामुळेच ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाले. दिल्लीत भविष्यातील धोरणांवर चर्चा करताना त्यांनी सांगितले की, पक्षाची सकारात्मक प्रतिमा जपणे, जनहितार्थ कामे करणे आणि ‘महायुती’ आघाडी अधिक मजबूत करणे या गोष्टींवर त्यांची योजना केंद्रित आहे.
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