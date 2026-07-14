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Nitin Gadkari: ‘आता हवेत उडणारी बस आणणार’, नितीन गडकरींची मोठी घोषणा; वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणातून सुटका होणार

Updated On: Jul 14, 2026 | 06:13 PM IST
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सारांश

Nitin Gadkari Flying Bus: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतात 'हवेत उडणारी बस' आणण्याची घोषणा केली आहे. स्काई बस, रोपवे आणि पॉड टॅक्सी तंत्रज्ञानाद्वारे वाहतूक कोंडी दूर करण्याचे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.

'आता हवेत उडणारी बस आणणार', नितीन गडकरींची मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

'आता हवेत उडणारी बस आणणार', नितीन गडकरींची मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘आता हवेत उडणारी बस आणणार’
  • नितीन गडकरींची मोठी घोषणा
  • वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणातून सुटका होणार
Nitin Gadkari News: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी भविष्यात ‘हवेत उडणारी बस’ सुरू करण्याची योजना असल्याचे सांगून एक मोठी घोषणा केली आहे. देशातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाची समस्या सोडवण्यासाठी आधुनिक वाहतूक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, लखनौ-कानपूर द्रुतगती मार्गाच्या उद्घाटन समारंभात गडकरी यांनी लवकरच फ्लाइंग बस सुरू करणार असल्याची घोषणा केली.


ज्याप्रमाणे त्यांनी सी-प्लेन सुरू केले, त्याचप्रमाणे दिलेले कोणतेही वचन ते पूर्ण करतील, असे त्यांनी सांगितले. नितीन गडकरी म्हणाले, “आता मी हवेत उडणारी बस सुरू करणार आहे.” त्यांच्या या विधानाचा अर्थ भविष्यातील हवाई सार्वजनिक वाहतूक तंत्रज्ञानाचा संदर्भ म्हणून लावला जात आहे. रोपवे-आधारित सार्वजनिक वाहतूक, स्काय बसेस, पॉड टॅक्सी आणि इतर हवाई गतिशीलता प्रणाली यांसारख्या प्रकल्पांचा ते उल्लेख करत असल्याचे मानले जात आहे, ज्यावर केंद्र सरकार बऱ्याच काळापासून काम करत आहे.

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सार्वजनिक वाहतूक प्रणालींच्या प्रोत्साहनासाठी समर्थन

केंद्रीय मंत्र्यांनी देशात रोपवे, स्काय बसेस, पॉड टॅक्सी आणि इतर हवाई वाहतूक प्रणालींना प्रोत्साहन देण्याचे समर्थन बऱ्याच काळापासून केले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, हवाई सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली प्रमुख शहरांमधील वाहतूक कोंडी कमी करेल, प्रवासाचा वेळ वाचवेल आणि प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यास मदत करेल. गडकरींनी सांगितले की, जनतेला परवडणारी, सुरक्षित, जलद आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे ध्येय आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान सातत्याने विकसित केले जात आहे. तथापि, त्यांनी उल्लेख केलेल्या “फ्लाइंग बस” संदर्भात कोणतीही सविस्तर योजना, प्रकल्पाचा तपशील किंवा सुरू होण्याची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. सध्या, याकडे भविष्यातील एक आधुनिक वाहतूक प्रणाली म्हणून पाहिले जात आहे.

कधी होणार लॉन्च? अद्याप तारीख गुलदस्त्यात

गडकरींनी ‘हवेत उडणाऱ्या बस’ची घोषणा केली असली, तरी अद्याप या प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा किंवा अधिकृत लॉन्चिंग डेट जाहीर केलेली नाही. सध्या हा प्रकल्प प्राथमिक टप्प्यात असून, देशातील प्रमुख शहरे जसे की नागपूर, वाराणसी, मुंबई, दिल्ली आणि देहरादून या ठिकाणी अशा प्रकारच्या पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेची चाचपणी केली जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, हायड्रोजन इंधन, फ्लेक्स-फ्यूल आणि जल वाहतुकीनंतर आता गडकरींचा हा ‘फ्लाइंग बस’चा प्रकल्प भारताच्या वाहतूक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरेल यात शंका नाही.

Nitin Gadkari : E20 पेट्रोलबाबत मोठा खुलासा; इंजिन, मायलेजच्या चर्चांवर नितीन गडकरींचे स्पष्ट उत्तर

Web Title: Now an air flying bus will be introduced nitin gadkaris major announcement

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Published On: Jul 14, 2026 | 06:13 PM

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