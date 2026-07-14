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Mira Bhayandar News : विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षाचा आरोप; मनसे विद्यार्थी सेनेचे अर्धनग्न आंदोलन, प्रशासनाला अल्टिमेटम

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:53 PM IST
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सारांश

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कथित निष्काळजी कारभाराविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने अर्धनग्न आंदोलन केले. अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर न करणे, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य न वाटणे आणि सुरक्षिततेबाबत जनजागृती न केल्याचा आरोप करत प्रशासनाला तातडीने कारवाईचा इशारा देण्यात आला.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षाचा आरोप; मनसे विद्यार्थी सेनेचे अर्धनग्न आंदोलन, प्रशासनाला अल्टिमेटम

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षाचा आरोप; मनसे विद्यार्थी सेनेचे अर्धनग्न आंदोलन, प्रशासनाला अल्टिमेटम

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विस्तार
  • अनधिकृत शाळांची यादी अद्याप नाही
  • मनसे विद्यार्थी सेनेचा शिक्षण विभागावर हल्लाबोल
  • प्रशासनाला अल्टिमेटम
विजय काते, भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कथित भोंगळ आणि निष्काळजी कारभाराविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आज अर्धनग्न आंदोलन करत प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. अनेक वेळा निवेदने आणि पत्रव्यवहार करूनही शिक्षण विभागाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी विभागीय अधिकाऱ्यांचा निषेध केला.

मनसे विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही महानगरपालिकेकडून अद्याप अनधिकृत शाळांची अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात शाळांमध्ये आवश्यक जनजागृती करण्यात आलेली नसल्याचाही आरोप करण्यात आला.

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आंदोलकांनी आणखी आरोप केला की, शाळकरी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शैक्षणिक साहित्य अद्याप वितरित करण्यात आलेले नाही. या सर्व मुद्द्यांवर अनेक वेळा लेखी निवेदने आणि पत्रे देऊनही शिक्षण विभागाने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने अखेर अर्धनग्न आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. मनसे विद्यार्थी सेनेने प्रशासनावर नागरिकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. अधिकाऱ्यांच्या मुजोर भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा दावा करत तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.

आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने प्रलंबित प्रश्न त्वरित सोडवावेत, अन्यथा यापेक्षाही उग्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा मनसे विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. या आंदोलनामुळे मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते याकडे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मनसे विद्यार्थी सेनेच्या प्रमुख मागण्या

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत शाळांची यादी तात्काळ जाहीर करावी.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व शाळांमध्ये प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवावी.

शाळकरी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे प्रलंबित शैक्षणिक साहित्य तातडीने वितरित करावे.

शिक्षण विभागाने नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनांची त्वरित दखल घेऊन आवश्यक कारवाई करावी.

शिक्षण विभागाच्या कथित निष्काळजी व भोंगळ कारभाराची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य देत नियमित देखरेख आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.

प्रशासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

Mira Bhayandar News : कोट्यवधींच्या निविदा, तरी उघडी चेंबर्स कायम! म्हशीच्या घटनेनंतर मिरा-भाईंदर मनपा पुन्हा वादात

Web Title: Mira bhayandar mns vidyarthi sena half nude protest against education department

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Published On: Jul 14, 2026 | 05:53 PM

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