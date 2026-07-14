प्रगत एआय तंत्रज्ञानासह सॅमसंगचे नवीन ‘गॅलेक्सी वॉच’ लवकरच होणार लॉन्च; जाणून घ्या काय असेल खास!

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय आता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनत चालली आहे. विशेषतः मोबाईल उपकरणांच्या माध्यमातून या तंत्रज्ञानाची पूर्ण क्षमता आणि उपयुक्तता आता जगासमोर येत आहे. हा अत्याधुनिक आणि बुद्धिमान अनुभव लोकांच्या रोजच्या जगण्यात अत्यंत सहज, सोपा आणि उपयुक्त ठरावा, यासाठी आम्ही सातत्याने कटिबद्ध आहोत. याच प्रवासात आता ‘गॅलेक्सी वॉच’ प्रगत व पर्सनलाईझड एआयच्या माध्यमातून मानवी आरोग्याची उत्तम काळजी घेणारे एक महत्त्वाचे डिजिटल माध्यम (गेटवे) म्हणून अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
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बदलत्या जीवनशैलीत केवळ हे नवीन गॅलेक्सी वॉच हातावर परिधान केल्याने युजर्सना सहजपणे उत्तम आरोग्याचा संपूर्ण एक नवीन स्तर अनुभवता येऊ शकतो. हे गॅलेक्सी वॉच डिव्हाइसच्या बॅकग्राउंडमध्ये अतिशय शांतपणे आणि सतत काम करत राहते, ज्यामुळे सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येचा एक नैसर्गिक भाग बनते. संपूर्णपणे नवीन अंतर्गत घटक , प्रगत सेन्सर्स आणि कमालीची सुधारित बॅटरी लाईफसह हे आगामी वॉच डिझाइन करण्यात आले आहे. यामुळे तुमच्या आरोग्याचा अधिक काळ, २४ तास आणि अत्यंत अचूकतेने मागोवा घेणे आता शक्य होणार आहे.
गॅलेक्सी वॉच आपल्याला नेहमीच अशा गोष्टींवरून समजून घेत आले आहे, ज्या आपण सामान्यतः उघड्या डोळ्यांनी सहज पाहू शकत नाही. यामध्ये आपण दिवसभरात कशी विश्रांती घेतो, शरीराची हालचाल कशी होते आणि आपल्या झोपेचा दर्जा कसा आहे, या सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा मागोवा घेण्याचा समावेश आहे. आता हे वॉच अधिक बुद्धीमान आणि एआय-चालित अचूक माहितीच्या आधारे विकसित होत आहे. ही प्रगत सिस्टीम आपल्याला आपले वैयक्तिक आरोग्य अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास आणि प्रत्यक्ष वेळेत (रिअल टाइममध्ये) स्वतःहून सक्रियपणे व्यवस्थापित करण्यास मोठी मदत करत आहे.
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गॅलेक्सी वॉचच्या या पुढील पिढीतील क्रांतिकारी आणि नाविन्यपूर्ण तांत्रिक बदलांची थेट ओळख करून घेण्यासाठी सॅमसंग ने एका भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. येत्या २२ जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ६:३० वाजता आयोजित केलेल्या ‘गॅलेक्सी अनपॅक्ड’ या विशेष जागतिक सोहळ्यात आमच्या सोबतीला नक्की सामील व्हा. हे नवीन गॅलेक्सी वॉच तुम्हाला तुमच्या आरोग्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यास आणि एका कनेक्टेड एआय परिसंस्थेमध्ये अधिक निरोगी, आनंदी आणि सुरक्षित जीवन जगण्यास कशाप्रकारे सक्षम करते, हे प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी सज्ज व्हा.