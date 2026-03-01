Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
March Festival List 2026: होळीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत मार्च महिन्यात कोणते सण उत्सव येत आहे ते जाणून घ्या

मार्च महिन्यात अनेक प्रमुख व्रत आणि सण येत आहे. या महिन्यात होळी, पापमोचनी एकादशी आणि गुढीपाडवा यांसारखे अनेक सण व्रत वैकल्य येत आहेत. मार्च महिन्यात कोणते सण उत्सव येत आहेत ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 01, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • मार्च महिन्यातील सण उत्सवांची यादी
  • होळीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत कोणते सण येतात
  • व्रत सण उत्सवयांची यादी
 

 

हिंदू धर्मात मार्च महिना हा अत्यंत आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. फाल्गुन महिना जसजसा जवळ येतो तसतसे वातावरणात भक्ती आणि श्रद्धेची एक विशेष भावना निर्माण होते. या काळात प्रत्येक घरात पूजा, उपवास, जप आणि धार्मिक विधी प्रचलित असतात. हे सण मोठ्या उत्साहामध्ये साजरे केले जाणार आहे.

पंचांगानुसार, मराठी नवीन वर्षाचा पहिला महिना चैत्राची सुरुवात होत आहे आणि सकारात्मक उर्जेचे प्रतीक आहे. हा काळ होळीचा आनंददायी सण तसेच चैत्र नवरात्रीचा पवित्र प्रसंग असतो, जेव्हा देवी दुर्गेची पूजा केली जाते. याव्यतिरिक्त, पापमोचनी एकादशी आणि प्रदोष व्रत यांसारखे उपवास आध्यात्मिक साधना केली जाते. हा संपूर्ण महिना भक्तांसाठी भक्तीमध्ये मग्न होण्यासाठी, आनंद, शांती आणि समृद्धी मिळविण्यासाठी एक विशेष काळ मानला जातो. मार्च महिन्यात कोणते सण उत्सव येत आहेत ते जाणून घ्या

मार्च महिन्याची सण उत्सवाची यादी

रविवार, 1 मार्च प्रदोष व्रत

सोमवार, 2 मार्च होळी, फाल्गुन पौर्णिमा

मंगळवार, 3 मार्च धुलिवंदन, चंद्रग्रहण,

शुक्रवार, 6 मार्च संकष्टी चतुर्थी

मंगळवार, 10 मार्च शीतला सप्तमी

बुधवार, 11 मार्च मासिक कालाष्टमी

रविवार, 15 मार्च कृष्ण नृसिंह द्वादशी, पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांती

सोमवार, 16 मार्च प्रदोष व्रत

मंगळवार, 17 मार्च मासिक शिवरात्र

Yuti Drishti Yog: सूर्य-शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांनी आर्थिक आणि करिअरमध्ये घ्यावी विशेष काळजी

बुधवार, 18 मार्च फाल्गुन अमावस्या

गुरुवार, 19 मार्च गुढीपाडवा, चैत्र महिन्याची सुरुवात, चैत्र नवरात्र प्रारंभ

शुक्रवार, 20 मार्च झूलेलाल जयंती

रविवार, 22 मार्च वासुदेव चतुर्थी

मंगळवार, 24 मार्च स्कंद षष्ठी, रोहिणी व्रत

गुरुवार, 26 मार्च राम नवमी, महातारा जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी

शुक्रवार, 27 मार्च स्वामीनारायण जयंती

रविवार, 29 मार्च कामदा एकादशी, वामन द्वादशी

सोमवार, 30 मार्च प्रदोष व्रत

मंगळवार, 31 मार्च महावीर जयंती

Surya Gochar 2026: सूर्य शनिच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायात येऊ शकतात अडचणी

मार्च महिन्यातील ग्रहांचे संक्रमण

सोमवार, 2 मार्च रोजी शुक्र मीन राशीत संक्रमण करणार आहे

बुधवार, 11 मार्च रोजी गुरू मिथुन राशीत संक्रमण करणार आहे

शुक्रवार, 13 मार्च रोजी कुंभ राशीमध्ये बुधचा उदय होईल.

शनिवार, 14 मार्च रोजी सूर्य मीन राशीत संक्रमण करणार आहे.

शनिवार, 21 मार्च रोजी बुध कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे.

गुरुवार, 26 मार्च रोजी मंगळ कुंभ राशीत उदय पावणार आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मार्चमध्ये कोणते प्रमुख सण येतात?

    Ans: मार्च महिन्यात हिंदू धर्मातील अनेक महत्त्वाचे सण येतात. विशेषतः होळीपासून ते गुढीपाडव्यापर्यंत उत्सवांचा माहोल असतो.

  • Que: मार्च महिन्यातील सणांचे धार्मिक महत्त्व काय?

    Ans: हा महिना हिवाळ्यापासून उन्हाळ्याकडे जाण्याचा संक्रमणकाळ आहे. या काळात निसर्गात बदल होतात आणि त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक दृष्ट्याही नवचैतन्याची सुरुवात मानली जाते.

  • Que: या सणांमध्ये काय विशेष करावे?

    Ans: घराची स्वच्छता आणि सजावट, व्रत-उपवास आणि पूजा, कुटुंबासोबत सण साजरे करणे, दानधर्म आणि सत्कर्म

Published On: Mar 01, 2026 | 07:05 AM

