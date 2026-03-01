Amravati News : मुंबई विमानसेवा आठवड्यातून ५ दिवस! अमरावतीत प्रवाशांच्या वाढत्या प्रतिसादानंतर विस्ताराचा निर्णय

मुंबई-अमरावती दरम्यानच्या विमानसेवेला वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याने Alliance Air ने प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या २९ मार्चपासून ही सेवा आठवड्यातून चार दिवसांऐवजी पाच दिवस सुरू राहणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध होणार असून प्रवासाचे नियोजन सुलभ होणार आहे.
सध्या रविवार, सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या दिवशी ही सेवा उपलब्ध होती. मात्र नव्या वेळापत्रकानुसार रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार आणि शुक्रवार असे पाच दिवस उड्डाणे होतील. वेळेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मुंबईहून सकाळी ७.०५ वाजता विमान उड्डाण घेते आणि सकाळी ८.५० वाजता अमरावतीत पोहोचते. त्यानंतर सकाळी ९.१५ वाजता अमरावतीहून परतीचे उड्डाण घेऊन सकाळी ११.०० वाजता मुंबईत पोहोचते. सुमारे १ तास ४५ मिनिटांचा हा प्रवास व्यावसायिक, शासकीय तसेच शैक्षणिक कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्यांसाठी अत्यंत सोयीचा ठरत आहे.
या सेवेच्या वेळापत्रकात पूर्वी बदल करण्यात आल्याने काही प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. गतवर्षी २६ ऑक्टोबरपासून हिवाळी वेळापत्रकानुसार दुपारच्या ऐवजी सकाळच्या सत्रात उड्डाणे सुरू करण्यात आली होती. त्याआधी दुपारी मुंबईहून निघणारे विमान सायंकाळी अमरावतीत पोहोचत असे आणि संध्याकाळी परत मुंबईकडे रवाना होत असे. त्यामुळे प्रवाशांना दिवसभराची कामे करण्यासाठी अधिक वेळ मिळत होता. मात्र सकाळच्या वेळेमुळे काहींना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.
डिसेंबर महिन्यात दाट धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे १ ते १५ डिसेंबरदरम्यान ही सेवा तात्पुरती बंद ठेवावी लागली होती. त्यानंतर मर्यादित दिवसांसह सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. २ जानेवारीपासून आठवड्यातून चार दिवस सेवा सुरू झाली आणि आता प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीमुळे पाच दिवसांचा विस्तार करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे अमरावती आणि मुंबईदरम्यान वारंवार प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि शासकीय कामांसाठी प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही सेवा अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. दिवस वाढवूनही वेळापत्रक कायम ठेवण्याचा निर्णय हा प्रवाशांच्या सोयीचा विचार करून घेतल्याचे मानले जात आहे.