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Bullet Train India: खुशखबर! २०२७ पासून भारतात धावणार बुलेट ट्रेन; रेल्वेमंत्र्यांची मोठी घोषणा, अनेक मार्गांवर काम सुरू

Updated On: Jul 12, 2026 | 04:21 PM IST
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सारांश

Bullet Train News: भारताची पहिली बुलेट ट्रेन पुढील वर्षी सुरत ते बिलीमोरा दरम्यान धावणार आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

२०२७ पासून भारतात धावणार बुलेट ट्रेन; रेल्वेमंत्र्यांची मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

२०२७ पासून भारतात धावणार बुलेट ट्रेन; रेल्वेमंत्र्यांची मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • खुशखबर!
  • २०२७ पासून भारतात धावणार बुलेट ट्रेन
  • रेल्वेमंत्र्यांची मोठी घोषणा, अनेक मार्गांवर काम सुरू
Bullet Train Launched in 2027: भारत लवकरच बुलेट ट्रेन (Bullet Train) सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी शनिवारी ही घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. तसेच, बुलेट ट्रेन मार्गाचा पहिला टप्पा पुढील वर्षी कार्यान्वित होईल आणि या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

वैष्णव म्हणाले, “पुढील वर्षी आम्ही मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील सुरत आणि बिलीमोरा दरम्यान बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा सुरू करू. त्यानंतर आम्ही टप्प्याटप्प्याने पुढे जाऊ: वापी ते सुरत, त्यानंतर वापी ते अहमदाबाद, अहमदाबाद ते ठाणे आणि शेवटी अहमदाबाद ते मुंबई.” नोवोटेल हैदराबाद कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘HYSEA GCCS आणि IT राउंडटेबल’मध्ये बोलताना मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, “ही टप्प्याटप्प्याने आणि विभागवार अंमलबजावणीची प्रक्रिया आहे, जी पुढील वर्षी सुरू होईल.”

रेल्वे मंत्रालयाने वैष्णव यांच्या विधानाचा व्हिडिओ आणि त्यांचे एक विधान पोस्ट केले: “भारताची पहिली बुलेट ट्रेन आता तिच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे.” केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यासमवेत शनिवारी हैदराबादमधील कोंडाकल येथील ‘मेधा बोगीज’ (Medha Bogies) कारखान्याला भेट दिल्यानंतर अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधान केले.

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हैदराबाद ‘हाय-स्पीड हब’ बनणार

अश्विनी वैष्णव यांनी असेही सांगितले की, तीन प्रमुख बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर सुरू झाल्यामुळे हैदराबाद हे ‘हाय-स्पीड हब’ बनणार आहे. मंत्र्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलंगणासाठी मंजूर केलेले ५,४०० कोटी रुपयांचे भरीव रेल्वे बजेट राज्यात परिवर्तन घडवून आणत आहे. वैष्णव म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादला तीन हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरची भेट दिली आहे, ज्यामुळे शहराचे रूप पालटेल.”

त्यांनी पुढे सांगितले, “पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते चेन्नई आणि हैदराबाद ते बेंगळुरू यांना जोडणारे मार्ग संपूर्ण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण (गेम-चेंजर) ठरतील. हैदराबाद हे ‘हाय-स्पीड हब’ म्हणून उदयास येईल.” “यामुळे प्रचंड विकास होईल आणि संपूर्ण क्षेत्राची अर्थव्यवस्था एकमेकांशी पूर्णपणे जोडली जाईल.”

प्रवासाच्या वेळेत घट

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पुणे आणि हैदराबादला जोडणाऱ्या सुरुवातीच्या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होऊन तो केवळ दोन तासांवर येईल; तसेच हैदराबाद ते मुंबईचा प्रवास २ तास ५० मिनिटांत पूर्ण होईल. हैदराबाद ते अमरावती प्रवासासाठी १ तास १० मिनिटे, हैदराबाद ते चेन्नईसाठी ३ तास ​​आणि हैदराबाद ते बेंगळुरूपर्यंतच्या प्रवासासाठी २ तास ३५ मिनिटे लागतील. “यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या माध्यमातून हैदराबादला तीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर मिळतील,” असे सांगत त्यांनी नमूद केले की, “याचा तेलंगणाला मोठा फायदा होईल.” त्यांनी टिप्पणी केली की, “यामुळे राज्यात मोठा बदल घडेल आणि तेलंगणाचा बराचसा भाग बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कक्षेत येईल… बुलेट ट्रेनचे हे तीन मार्ग तेलंगणातील अनेक जिल्ह्यांना जोडतील.”

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Web Title: Railway minister ashwini vaishnaw announces first bullet train to run between surat and bilimora next year marathi news

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Published On: Jul 12, 2026 | 04:17 PM

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