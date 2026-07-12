Bullet Train India: खुशखबर! २०२७ पासून भारतात धावणार बुलेट ट्रेन; रेल्वेमंत्र्यांची मोठी घोषणा, अनेक मार्गांवर काम सुरू

वैष्णव म्हणाले, “पुढील वर्षी आम्ही मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील सुरत आणि बिलीमोरा दरम्यान बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा सुरू करू. त्यानंतर आम्ही टप्प्याटप्प्याने पुढे जाऊ: वापी ते सुरत, त्यानंतर वापी ते अहमदाबाद, अहमदाबाद ते ठाणे आणि शेवटी अहमदाबाद ते मुंबई.” नोवोटेल हैदराबाद कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘HYSEA GCCS आणि IT राउंडटेबल’मध्ये बोलताना मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, “ही टप्प्याटप्प्याने आणि विभागवार अंमलबजावणीची प्रक्रिया आहे, जी पुढील वर्षी सुरू होईल.”
रेल्वे मंत्रालयाने वैष्णव यांच्या विधानाचा व्हिडिओ आणि त्यांचे एक विधान पोस्ट केले: “भारताची पहिली बुलेट ट्रेन आता तिच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे.” केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यासमवेत शनिवारी हैदराबादमधील कोंडाकल येथील ‘मेधा बोगीज’ (Medha Bogies) कारखान्याला भेट दिल्यानंतर अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधान केले.
India’s first Bullet Train enters its next chapter.
Starting next year, the under-construction Mumbai–Amdavad High-Speed Rail corridor will open phase by phase, beginning with the Surat–Bilimora section: Hon’ble MR Shri @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/O6WmIQXOOa — Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 11, 2026
Swiggy Instamart ला FSSAI चा दणका; एक्सपायर्ड आणि खराब खाद्यपदार्थांच्या तक्रारींवर 9 नोटिसा
अश्विनी वैष्णव यांनी असेही सांगितले की, तीन प्रमुख बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर सुरू झाल्यामुळे हैदराबाद हे ‘हाय-स्पीड हब’ बनणार आहे. मंत्र्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलंगणासाठी मंजूर केलेले ५,४०० कोटी रुपयांचे भरीव रेल्वे बजेट राज्यात परिवर्तन घडवून आणत आहे. वैष्णव म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादला तीन हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरची भेट दिली आहे, ज्यामुळे शहराचे रूप पालटेल.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते चेन्नई आणि हैदराबाद ते बेंगळुरू यांना जोडणारे मार्ग संपूर्ण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण (गेम-चेंजर) ठरतील. हैदराबाद हे ‘हाय-स्पीड हब’ म्हणून उदयास येईल.” “यामुळे प्रचंड विकास होईल आणि संपूर्ण क्षेत्राची अर्थव्यवस्था एकमेकांशी पूर्णपणे जोडली जाईल.”
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पुणे आणि हैदराबादला जोडणाऱ्या सुरुवातीच्या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होऊन तो केवळ दोन तासांवर येईल; तसेच हैदराबाद ते मुंबईचा प्रवास २ तास ५० मिनिटांत पूर्ण होईल. हैदराबाद ते अमरावती प्रवासासाठी १ तास १० मिनिटे, हैदराबाद ते चेन्नईसाठी ३ तास आणि हैदराबाद ते बेंगळुरूपर्यंतच्या प्रवासासाठी २ तास ३५ मिनिटे लागतील. “यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या माध्यमातून हैदराबादला तीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर मिळतील,” असे सांगत त्यांनी नमूद केले की, “याचा तेलंगणाला मोठा फायदा होईल.” त्यांनी टिप्पणी केली की, “यामुळे राज्यात मोठा बदल घडेल आणि तेलंगणाचा बराचसा भाग बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कक्षेत येईल… बुलेट ट्रेनचे हे तीन मार्ग तेलंगणातील अनेक जिल्ह्यांना जोडतील.”
सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच ! पंपांवर आता इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच मिळणार; तीन प्रकारचे पेट्रोल विकण्यास केंद्राचा नकार