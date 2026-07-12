रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Only Ethanol Blended Petrol Will Be Available No Option For This

सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच ! पंपांवर आता इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच मिळणार; तीन प्रकारचे पेट्रोल विकण्यास केंद्राचा नकार

Updated On: Jul 12, 2026 | 08:37 AM IST
जाहिरात
सारांश

भारताने नोव्हेंबर २०२५ ते जून २०२६ दरम्यान पेट्रोलमध्ये सरासरी २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे आपले लक्ष्य गाठले आहे, जे गेल्या वर्षी १९.२ टक्के होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेली ही सूचना आहे.

सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच ! पंपांवर आता इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच मिळणार; तीन प्रकारचे पेट्रोल विकणे अशक्य

सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच ! पंपांवर आता इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच मिळणार; तीन प्रकारचे पेट्रोल विकणे अशक्य (फोटो सौजन्य: Gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवी दिल्ली : ई-20 पेट्रोलवरून सुरू असलेला वाद शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. काही काळापासून इथेनॉल-मुक्त आणि इथेनॉल मिश्रित असे दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याची मागणी लोक करत आहेत. सरकारने या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने देशभरात एकाच वेळी शुद्ध पेट्रोल (ई०), ई१० आणि ई२० पेट्रोल विकण्याची मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांना आता फटका बसण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोल पंपांवर एकाच वेळी अनेक प्रकारचे पेट्रोल विकल्यास केवळ इंधनाचा खर्चच वाढणार नाही, तर ते सर्व ठिकाणी पोहोचवण्यातही मोठे आव्हान निर्माण होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक पत्रक जारी करून स्पष्ट केले आहे की, ई-२० पेट्रोल (२०% इथेनॉल असलेले पेट्रोल) देशात प्रमाणित पेट्रोल म्हणून कायम राहील. देशात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कारखाने, गोदामे आणि लॉजिस्टिक्समध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे सरकारने सांगितले.

Contempt of Court : बूट भिरकावण्यापासून ते अपशब्दांपर्यंत ! सर्वोच्च न्यायालयातील ‘त्या’ घटनांमुळे कोर्टाचा अवमानाचा मुद्दा चर्चेत

जर सरकारने माघार घेतली आणि ई-१० ला मानक पेट्रोल बनवण्याच्या निर्णयाकडे परत गेले, तर इथेनॉल उत्पादक कारखाने निष्क्रिय होतील. यामुळे या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या शेतकऱ्यांचे, कंपन्यांचे, सहकारी संस्थांचे आणि बँकांचे नुकसान होईल.

पेट्रोलमध्ये सरासरी 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण

आकडेवारीनुसार, भारताने नोव्हेंबर २०२५ ते जून २०२६ दरम्यान पेट्रोलमध्ये सरासरी २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे आपले लक्ष्य गाठले आहे, जे गेल्या वर्षी १९.२ टक्के होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेली ही सूचना आहे.

वेगवेगळे पेट्रोल विकण्यात अडचणी काय?

मोठे नेटवर्क – मंत्रालयाच्या मते, भारताकडे एक विशाल इंधन पुरवठा जाळे आहे, ज्यामध्ये १००००० पेक्षा जास्त पेट्रोल पंप, तेल शुद्धीकरण कारखाने, डेपो, पाईपलाईन आणि साठवण टाक्यांचा समावेश आहे.

मोठा खर्च – जर प्रत्येक पंपावर तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे पेट्रोल (ई०, ई१० आणि ई२०) विकले गेले, तर त्यासाठी स्वतंत्र साठवण टाक्या, पाईपलाईन आणि वाहनांची आवश्यकता असेल. यामुळे तेल व्यवस्थापन आणि देखभाल खर्चिक होईल.

प्रीमियम पेट्रोलशी तुलना – लोक प्रीमियम पेट्रोलचे उदाहरण देत आहेत, हा युक्तिवादही सरकारने फेटाळून लावला. सरकारने सांगितले की, प्रीमियम पेट्रोल खूप कमी प्रमाणात विकले जाते आणि त्यासाठी देशभरात स्वतंत्र पुरवठा जाळे तयार करण्याची आवश्यकता नाही.

Web Title: Only ethanol blended petrol will be available no option for this

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 08:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इथेनॉल पेट्रोल मध्ये चालतं, मग डिझेल मध्ये का नाही? हे आहे कारण! समजून घ्या एका क्लिकवर
1

इथेनॉल पेट्रोल मध्ये चालतं, मग डिझेल मध्ये का नाही? हे आहे कारण! समजून घ्या एका क्लिकवर

1160 कोटींचा Ethanol घोटाळा; मध्य प्रदेशात कुपोषित मुलांचा 50 लाख क्विंटल तांदूळ गायब, नेमकं काय प्रकरण?
2

1160 कोटींचा Ethanol घोटाळा; मध्य प्रदेशात कुपोषित मुलांचा 50 लाख क्विंटल तांदूळ गायब, नेमकं काय प्रकरण?

Nitin Gadkari: पेट्रोल-डिझेलचा खेळ खल्लास? इथेनॉलनंतर आता ‘या’ गोष्टीपासून बनणार इंधन; नितीन गडकरींचा सर्वात मोठा खुलासा
3

Nitin Gadkari: पेट्रोल-डिझेलचा खेळ खल्लास? इथेनॉलनंतर आता ‘या’ गोष्टीपासून बनणार इंधन; नितीन गडकरींचा सर्वात मोठा खुलासा

Ethanol Policy: सरकारचा मोठा यू-टर्न? भूमिकेत बदल होणार… पेट्रोलमध्ये 25% इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय लांबणीवर?
4

Ethanol Policy: सरकारचा मोठा यू-टर्न? भूमिकेत बदल होणार… पेट्रोलमध्ये 25% इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय लांबणीवर?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच ! पंपांवर आता इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच मिळणार; तीन प्रकारचे पेट्रोल विकण्यास केंद्राचा नकार

सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच ! पंपांवर आता इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच मिळणार; तीन प्रकारचे पेट्रोल विकण्यास केंद्राचा नकार

Jul 12, 2026 | 08:37 AM
मुंबईतील वृक्षगणनेच्या ‘डेटा’ देखभालीत घोटाळा? ‘सार्क आयटी’ला दिले झुकते माप, प्रकरण न्यायालयात जाण्याची दाट शक्यता

मुंबईतील वृक्षगणनेच्या ‘डेटा’ देखभालीत घोटाळा? ‘सार्क आयटी’ला दिले झुकते माप, प्रकरण न्यायालयात जाण्याची दाट शक्यता

Jul 12, 2026 | 08:29 AM
Ghaziabad Crime News: बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलमध्ये 7 वर्षीय चिमुरडीचा मृतदेह; हत्येपूर्वी…

Ghaziabad Crime News: बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलमध्ये 7 वर्षीय चिमुरडीचा मृतदेह; हत्येपूर्वी…

Jul 12, 2026 | 08:26 AM
घरी आलेल्या पाहुण्यांचे राजेशाही थाटात करा स्वागत! झटपट बनवा चविष्ट गुलकंद फिरनी, नोट करा रेसिपी

घरी आलेल्या पाहुण्यांचे राजेशाही थाटात करा स्वागत! झटपट बनवा चविष्ट गुलकंद फिरनी, नोट करा रेसिपी

Jul 12, 2026 | 08:25 AM
Travel News : पुतना कुंडात आजही भरलेलं आहे विष, हेच ते ठिकाण जिथे श्रीकृष्णाने राक्षिसीनीचा केला होता वध

Travel News : पुतना कुंडात आजही भरलेलं आहे विष, हेच ते ठिकाण जिथे श्रीकृष्णाने राक्षिसीनीचा केला होता वध

Jul 12, 2026 | 08:17 AM
Satara News : ऐन पावळ्यात मसूर येथील रस्त्याच्या कामाला सुरुवात; नागरिकांना धरलं जातंय वेठीस

Satara News : ऐन पावळ्यात मसूर येथील रस्त्याच्या कामाला सुरुवात; नागरिकांना धरलं जातंय वेठीस

Jul 12, 2026 | 08:07 AM
Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल प्रत्येक कामात यश

Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल प्रत्येक कामात यश

Jul 12, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा