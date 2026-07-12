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MoU collapse: US-Iran सामंजस्य सामंजस्य करार मोडला! शाहबाज शरीफ तणावात; पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाची आली प्रतिक्रिया

Updated On: Jul 12, 2026 | 04:12 PM IST
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सारांश

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, थांबलेल्या अमेरिका-इराण चर्चा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या वाढीबद्दल पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने चिंता व्यक्त केली आहे.

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अमेरिका-इराण सामंजस्य करार मोडला; शाहबाज शरीफ तणावात, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाची आली प्रतिक्रिया ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • इस्लामाबाद करार धोक्यात
  • शाहबाज शरीफ यांची धावपळ
  • सौदी-पाकिस्तानची संयुक्त चिंता

US Iran Islamabad MoU collapse 2026 : पश्चिम आशियातील भू-राजकारणातून (Geopolitics) एक अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेलेला अमेरिका आणि इराणमधील सामंजस्य करार (US-Israel Iran War) अवघ्या काही दिवसांतच मोडला आहे. या नव्या संकटामुळे आधीच आर्थिक आणि राजकीय विळख्यात अडकलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ प्रचंड तणावात आले आहेत. हा करार टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील संवाद पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाकिस्तानकडून आता अत्यंत वेगाने राजनैतिक हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

वास्तविक पाहता, १८ जून रोजी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराणने एका ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या कराराचा मुख्य उद्देश पश्चिम आशियामध्ये दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करणे हा होता. यानंतर लगेचच २१ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान तांत्रिक पातळीवरील चर्चा देखील यशस्वीपणे पार पडली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पाकिस्तान आणि कतार यांनी मुख्य मध्यस्थ (Mediators) म्हणून अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, दोन्ही देशांमधील अंतर्गत मतभेद आणि अलीकडील लष्करी हल्ल्यांमुळे ही शांतता चर्चा अचानक ठप्प झाली आहे.

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सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानचे संयुक्त आवाहन

करार मोडल्याची अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतर, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार आणि सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान यांच्यात शनिवारी दूरध्वनीवरून अत्यंत महत्त्वाची चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी संघर्षाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या भागातील वाढता तणाव प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेला मोठा धोका निर्माण करत आहे. हा संघर्ष कोणत्याही देशाच्या किंवा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या हिताचा नाही, यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी स्वतः या विषयात लक्ष घातले आहे. चर्चा थांबल्याचे स्पष्ट होताच त्यांनी इराण आणि कतारच्या सर्वोच्च नेत्यांशी स्वतंत्रपणे फोनवर चर्चा केली. युद्धखोर देशांना पुन्हा एकदा टेबलवर आणणे आणि शांतता चर्चा जिवंत ठेवणे, हाच यामागील त्यांचा मुख्य हेतू आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इशाक दार यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आणि संबंधित पक्षांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. शांततापूर्ण आणि अर्थपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थीच्या प्रयत्नांना आवश्यक वेळ आणि संधी दिली पाहिजे, असे दार यांनी म्हटले आहे.

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मालदीवच्या ६१ व्या स्वातंत्र्यदिनाचा उल्लेख

या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या आणि तणावाच्या वातावरणादरम्यान, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्री इरुथिशाम आदम यांच्याशीही फोनवर संवाद साधला. हा संवाद द्विपक्षीय संबंधांना बळकट करण्यासाठी होता. दार यांनी मालदीवच्या आगामी ६१ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त तिथल्या सरकारचे आणि जनतेचे मनापासून अभिनंदन केले. पश्चिम आशियातील या मोठ्या तणावाच्या काळात पाकिस्तान दक्षिण आशियाई देशांसोबतचे आपले संबंध अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.

Web Title: Us iran mou collapse shehbaz sharif tension pakistan saudi arabia reaction west asia crisis

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Published On: Jul 12, 2026 | 04:12 PM

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