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Swiggy Instamart ला FSSAI चा दणका; एक्सपायर्ड आणि खराब खाद्यपदार्थांच्या तक्रारींवर 9 नोटिसा

Updated On: Jul 12, 2026 | 10:27 AM IST
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सारांश

ग्राहकांकडून खराब आणि मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ पुरवल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) स्विगी इंस्टामार्टविरोधात कारवाई केली आहे. नियमांच्या कथित उल्लंघनाप्रकरणी प्लॅटफॉर्मला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Swiggy Instamart ला FSSAI चा दणका; एक्सपायर्ड आणि खराब खाद्यपदार्थांच्या तक्रारींवर 9 नोटिसा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • FSSAI ने Swiggy Instamart ला अन्न सुरक्षा नियमांच्या कथित उल्लंघनाप्रकरणी 9 नोटिसा बजावल्या.
  • खराब, मुदतबाह्य आणि दूषित खाद्यपदार्थ पुरवल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर कारवाई करण्यात आली.
  • नियामकाने सविस्तर स्पष्टीकरण आणि नियमपालनाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI ) ‘क्विक कॉमर्स’ प्लॅटफॉर्म ‘स्विगी इंस्टामार्ट’ला नऊ नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्लॅटफॉर्मद्वारे खराब झालेले आणि मुदत संपलेले (एक्सपायर्ड) खाद्यपदार्थ पुरवले जात असल्याच्या तक्रारींनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे अन्न सुरक्षा नियामक एफएसएसएआयने शनिवारी सांगितले. भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने सोशल मीडिया मंचाच्या एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले की, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ‘स्विगी इंस्टामार्ट’ला या नऊ नोटिसा बजावण्यात आल्या.

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ग्राहकांनी ‘स्विगी इंस्टामार्ट’ला द्वारे मुदत संपलेले, खराब झालेले, दूषित आणि इतर प्रकारे असुरक्षित खाद्यपदार्थ पुरवले जात असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या, असे नियामकाने नमूद केले. एफएसएसएआने या प्लॅटफॉर्मला सविस्तर स्पष्टीकरण आणि नियमांचे पालन केल्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. असे न केल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ‘स्विगी इंस्टामार्ट’ ला हा ऑनलाइन अन्न वितरण कंपनी ‘स्विगी’ चा ‘विवक-कॉमर्स’ विभाग आहे.

तक्रारींचा तपशील देताना एफएसएसएआयने म्हटले आहे की, लहान मुलांच्या एका खाद्यपदार्थाबाबत तक्रार प्राप्त झाली होती, जो अत्यंत खराब आणि असुरक्षित स्थितीत असल्याचे आढळले. त्यात दूषितपणा तसेच अयोग्य साठवणूक आणि हाताळणीची चिन्हे दिसून आली. तो पदार्थ परत केल्यानंतरही, तो कथितरीत्या पुन्हा ग्राहकाला पाठवण्यात आला. ‘स्विगी इंस्टामार्ट’ द्वारे खराब झालेली अंडी आणि दूध, तसेच खराब झालेले पॅकबंद खाद्यपदार्थ पुरवले गेल्याचा आरोपही तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता.

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असमाधानकारक प्रतिसाद

एफएसएसएआयच्या मते, तपासादरम्यान असेही आढळून आले की काही प्रकरणामध्ये एफएसएसएआय परवाना क्रमांक चुकीचे, अवैध किंवा अस्तित्वात नसलेले होते. शिवाय, अन्न व्यवसाय हे त्यांच्या एफएसएसएआय नोंदणीमध्ये नमूद केलेल्या नावांपेक्षा वेगळ्या नावांनी सूचीबद्ध केले गेल्याचेही समोर आले. नियामकाने म्हटले आहे की, काही तक्रारींमध्ये असा आरोप करण्यात आला की, प्रकरण वरिष्ठ स्तरावर नेऊनही त्यावर समाधानकारक प्रतिसाद, तक्रार निवारण किवा सुधारणात्मक कारवाई झाली नाही. दरम्यान, एका तक्रारीत असे नमूद केले की, अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यांकडे लक्ष न देता केवळ पैशांचा परतावा देण्याची ऑफर देण्यात आली. एफएसएसएआयच्या मते, या नोटीसामुळे विक्रेत्यांची नोंदणी, नियमांच्या पालनाची पडताळणी, अन्नाच्या गुणवत्तेवर देखरेख, ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण आणि अन्न सुरक्षा प्रणालींची पर्याप्तता यांबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Fssai issues 9 notices to swiggy instamart over expired and spoiled food complaints

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Published On: Jul 12, 2026 | 10:27 AM

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