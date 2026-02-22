Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Return The Money And Sarees Given Candidates Create Chaos By Going To Voters Homes After Election Defeat

Election Conflict 2026: दिलेले पैसे आणि साड्या परत करा..; निवडणुकीतील पराभवानंतर उमेदवारांचा मतदारांच्या घरी जाऊन गोंधळ

या सर्व प्रकारात मतदार उमेदवारांना विचारत आहेत की, त्यांना साड्या देण्यास कोणी सांगितले होते? आम्ही मतदान केले नाही याची तुमच्याकडे काय खात्री आहे, असा सवालही ते करत आहेत.

Updated On: Feb 22, 2026 | 10:23 AM
Election Conflict 2026: दिलेले पैसे आणि साड्या परत करा..; निवडणुकीतील पराभवानंतर उमेदवारांचा मतदारांच्या घरी जाऊन गोंधळ

दिलेले पैसे आणि साड्या परत करा, निवडणुकीतील पराभवानंतर उमेदवारांचा मतदारांच्या घरी जाऊन गोंधळ

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रति मत २,५०० ते ३,००० रुपयांपर्यंतचे वाटप
  • महिला मतदारांना प्रेशर कुकर आणि साड्यांचे वाटप
  • वसाहतींमधून अपेक्षेनुसार मतदान न मिळाल्याने उमेदवारांचा संशय
Telangana Election Conflict 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंसक संघर्षाच्या घटना समोर आल्या आहेत. पराभवामुळे वैफल्यग्रस्त झालेले उमेदवार आता मतदारांना जाब विचारत असून, अनेक ठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही पराभूत उमेदवार आता घरोघरी जाऊन रोकड आणि भेटवस्तू परत मागत आहेत, ज्या त्यांनी मतदानापूर्वी वाटल्या होत्या. १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मतदानापूर्वी काही नगरपालिका आणि प्रभागांमध्ये प्रति मत अडीच हजार ते तीन हजार रुपयांपर्यंत वाटप करण्यात आले होते. महिला मतदारांना प्रेशर कुकर आणि साड्या देण्यात आल्या. हे सर्व उघडपणे घडले, पण निकाल अपेक्षेप्रमाणे न लागल्याने आता तेच उमेदवार किंवा त्यांचे नातेवाईक मतदारांचे दरवाजे ठोठावत आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंचाराच्या घटनाही घडल्याचे समोर आले आहे. यात मेडचल मलकाजगिरी, खम्मम आणि सूर्यपेट, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोठागुडेम, जगतियाल आणि निजामाबाद या भागांचा समावेश आहे.

चीनची उडाली झोप! Modi-Trump यांच्यात ‘पॅक्स सिलिका’ करार; भारत बनणार जगातील AI सुपरपॉवर

मतदारांचा उमेदवारावर संताप

या सर्व प्रकारात मतदार उमेदवारांना विचारत आहेत की, त्यांना साड्या देण्यास कोणी सांगितले होते? आम्ही मतदान केले नाही याची तुमच्याकडे काय खात्री आहे, असा सवालही ते करत आहेत. तुम्ही पैसे दिलेच का? असा प्रश्न मतदार विचारत आहेत. दुसरीकडे, इतका खर्च करूनही आपल्याला फक्त ८० मते मिळाली, याचे दुःख ज्योती यांनी व्यक्त केले. त्यांना या भागातून एकही मत मिळाले नाही. आता आपल्याला अशा राजकारणाची गरज नाही, असे त्या म्हणाल्या, दरम्यान, ज्योती यांनी पैसे आणि साड्या गोळा करण्याची घटना सध्या लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनली आहे.

बीआरएसचा दणदणीत विजय

मुदु चिंतलापल्ली नगरपालिकेच्या एकूण २४ वॉडांपैकी बीआरएस पक्षाने १४ वॉर्ड जिंकले, नगरपालिकेचे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी त्यांनी बहुमत गाठले आहे. तर काँग्रेस पक्षाला केवळ ९ वॉर्डात विजय मिळाला. भाजपला फक्त एका जागेवर समाधान मानावे लागले. बीआरएसने या नगरपालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळवत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदावर कब्जा केला आहे.

El Nino Alert: 2027 मध्ये पृथ्वी ‘भट्टी’सारखी तापणार? पॅसिफिक महासागर कालचक्राचा निर्दयी फास; वैज्ञानिकांनी

प्रलोभने देऊनही मतदारांनी फिरवली पाठ?

तेलंगणात ११ फेब्रुवारी रोजी मतदानाच्या पूर्वसंध्येला अनेक उमेदवारांनी प्रति मत २,५०० ते ३,००० रुपयांपर्यंत रोख रक्कम वाटण्यात आली. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रेशर कुकर आणि साड्यांचे वाटप करण्यात आले होते. वैश्य मतदारांसह सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांना असा संशय आहे की, काही वसाहतींमधील मतदारांनी प्रलोभने स्वीकारूनही त्यांना मतदान केले नाही. याच संशयावरून उमेदवार आता वसाहतींमध्ये जाऊन मतदारांशी वाद घालत आहेत. पैसे आणि वस्तू वाटूनही निकाल विरोधात गेल्याने उमेदवारांनी घातलेल्या या गोंधळामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलिसांनी अनेक ठिकाणी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राज्यातील पाचवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची आज शिष्यवृत्ती परीक्षा; प्रशासनाकडून विशेष तयारी

“आम्ही पैसे मागितले नव्हते”- मतदारांची ठाम भूमिका

उमेदवारांच्या या वागणुकीवर नागरिक संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. “आम्ही उमेदवारांकडे पैसे किंवा भेटवस्तूंची मागणी केली नव्हती. त्यांनी स्वतःहून त्या दिल्या आणि आता त्या परत मागणे हे पूर्णपणे चुकीचे आणि अनैतिक आहे,” असे मत स्थानिक मतदारांनी व्यक्त केले आहे.

 

धक्कादायक प्रकार आणि व्हायरल व्हिडिओ

सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून त्यात एक पराभूत उमेदवार महिलांना वाटलेल्या साड्या परत गोळा करताना दिसत आहे. हैदराबादजवळील येलमपेट नगरपालिकेत एका पराभूत अपक्ष उमेदवाराच्या पतीने लोकांच्या घराबाहेर जाऊन गोंधळ घातला. त्याने मतदारांना दोनच पर्याय दिले – एकतर दिलेले पैसे परत करा किंवा माझ्या पत्नीलाच मतदान केले आहे, अशी देवासमोर शपथ घ्या. असा तगादा लावला. तर मेडचल मलकाजगिरी जिल्ह्यात एका उमेदवाराने मतमोजणी संपताच कार्यकर्त्यांसह घरोघरी जाऊन मतदारांवर पैशांसाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली.

 

 

Web Title: Return the money and sarees given candidates create chaos by going to voters homes after election defeat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 10:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता याला काय म्हणावं? पराभूत उमेदवार म्हणतात, ‘आम्ही दिलेल्या साड्या-पैसे, भेटवस्तू परत करा…’
1

आता याला काय म्हणावं? पराभूत उमेदवार म्हणतात, ‘आम्ही दिलेल्या साड्या-पैसे, भेटवस्तू परत करा…’

1000 स्तंभांवर टिकून आहे हे प्राचीन मंदिर, विष्णू-शंकरासह सूर्यदेवाचीही केली जाते पूजा
2

1000 स्तंभांवर टिकून आहे हे प्राचीन मंदिर, विष्णू-शंकरासह सूर्यदेवाचीही केली जाते पूजा

तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षाची ताकद मजबूत; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपला बसला मोठा धक्का
3

तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षाची ताकद मजबूत; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपला बसला मोठा धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Election Conflict 2026: दिलेले पैसे आणि साड्या परत करा..; निवडणुकीतील पराभवानंतर उमेदवारांचा मतदारांच्या घरी जाऊन गोंधळ

Election Conflict 2026: दिलेले पैसे आणि साड्या परत करा..; निवडणुकीतील पराभवानंतर उमेदवारांचा मतदारांच्या घरी जाऊन गोंधळ

Feb 22, 2026 | 10:23 AM
70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार

70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार

Feb 22, 2026 | 10:22 AM
Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Feb 22, 2026 | 10:15 AM
Ramdan 2026 : इफ्तारची मेजवानी करा गोड, घर बनवा टेस्टी ‘अरेबियन पुडिंग’, पाहूनच तोंडात येईल पाणी

Ramdan 2026 : इफ्तारची मेजवानी करा गोड, घर बनवा टेस्टी ‘अरेबियन पुडिंग’, पाहूनच तोंडात येईल पाणी

Feb 22, 2026 | 10:09 AM
ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

Feb 22, 2026 | 10:05 AM
Beed Crime: लॉजवर आढळला तरुणाचा संशयास्पद मृतदेह खोलीत; रूममधून दुर्गंधी आल्याने प्रकरण समोर

Beed Crime: लॉजवर आढळला तरुणाचा संशयास्पद मृतदेह खोलीत; रूममधून दुर्गंधी आल्याने प्रकरण समोर

Feb 22, 2026 | 09:47 AM
चीनची उडाली झोप! Modi-Trump यांच्यात ‘पॅक्स सिलिका’ करार; भारत बनणार जगातील AI सुपरपॉवर

चीनची उडाली झोप! Modi-Trump यांच्यात ‘पॅक्स सिलिका’ करार; भारत बनणार जगातील AI सुपरपॉवर

Feb 22, 2026 | 09:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM