70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार

केरळ टुरिझमच्या सहकार्याने २१ फेब्रुवारी रोजी ७० वे फिल्मफेअर अवॉर्ड्स साऊथ दिमाखात पार पडले. कोची येथील अॅडलक्स इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित या सोहळ्यात मल्याळम, तमिळ, तेलुगू आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट कलाकृतींना सन्मानित करण्यात आले. विष्णू वॉरियर, रंजिनी हरिदास आणि आरजे मिथुन यांच्या सूत्रसंचालनामुळे कार्यक्रमाला रंगत आली. उत्कृष्ट चित्रपट, अभिनेते, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञांचा गौरव करत ही रात्र चित्रपटप्रेमींसाठी संस्मरणीय ठरली आहे.
ग्लॅमर आणि परफॉर्मन्सने सजलेल्या या सोहळ्यात निधी अग्रवाल, सान्या मल्होत्रा, त्रिशा, प्रणिता सुभाष आणि अपर्णा बालमुरली यांनी लोकप्रिय गाण्यांवर सादर केलेल्या नृत्यांमुळे वातावरण भारावून गेले. त्यांच्या स्टायलिश पोशाखांमुळे आणि आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत त्यांना सेलिब्रेटींची आणि उपस्थितीत प्रेक्षकांनी दाद दिली.
रेड कार्पेटवर अल्लू अर्जुन आणि साई पल्लवी या दोघांनी आपल्या आकर्षक लूकने सर्वांचे लक्ष वेधले. ज्येष्ठ अभिनेते अरविंद स्वामी, दिग्दर्शक-अभिनेता अनुराग कश्यप तसेच मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज मामूटी यांच्या उपस्थितीने सोहळ्याला विशेष मान मिळाला. भावना आणि काजल अग्रवाल यांनीही आपल्या उपस्थितीने कार्यक्रमात उपस्थिती दाखवून त्याची शोभा आणखी वाढवली.
यंदाच्या सोहळ्यात ‘ब्रमयुग’ या चित्रपटासाठी मामूटी यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (पुरुष) पुरस्काराने गौरवण्यात आले. तर ‘पुष्पा २: द रुल’ हा चित्रपट हिट ठरला आणि त्याने भरभरून पुरस्कार मिळवले आहेत. प्रमुख श्रेणींमध्ये वर्चस्व गाजवत या चित्रपटाने ७० व्या फिल्मफेअर अवॉर्ड्स साउथमधील अनेक मानाचे पुरस्कार आपल्या नावावर केले आहेत. तसेच, प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना ‘कलकी २८९८ एडी’ मधील त्यांच्या अभिनयासाठी तेलुगू भाषेतील सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा (पुरुष) फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला आहे. दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील विविध भाषांतील प्रतिभांचा सन्मान करत हा भव्य सोहळा कलात्मकतेचा आणि यशाचा उत्सव ठरला.