What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?

तपासाचा सर्व डोलारा आता घटनास्थळी सापडलेल्या 'ब्लॅक बॉक्स' (Black Box) वर अवलंबून आहे. फॉरेन्सिक टीमने हे यंत्र ताब्यात घेतले असून, त्यातून अपघाताचे नेमके कारण समोर येण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 07:43 PM
Ajit Pawar Plane Crash News: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या विमानाला बारामतीजवळ झालेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. या दुर्घटनेत विमानातील सर्व पाचही जणांचा दुर्दैवी अंत झाल्याने, अपघाताच्या वेळी नेमके काय घडले, हे सांगण्यासाठी आता कोणताही प्रत्यक्षदर्शी उरलेला नाही. अशा परिस्थितीत, तपासाचा सर्व डोलारा आता घटनास्थळी सापडलेल्या ‘ब्लॅक बॉक्स’ (Black Box) वर अवलंबून आहे. फॉरेन्सिक टीमने हे यंत्र ताब्यात घेतले असून, त्यातून अपघाताचे नेमके कारण समोर येण्याची शक्यता आहे.

नाव ‘ब्लॅक’ पण रंग ‘नारंगी’

विमान अपघाताच्या तपासात ‘ब्लॅक बॉक्स’ हा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. या यंत्राचे नाव जरी ‘ब्लॅक बॉक्स’ असले तरी याचा रंग मात्र गडद नारंगी (Bright Orange) असतो. विमान कोसळल्यानंतर पडलेल्या ढिगाऱ्यात, धुरळ्यात किंवा झाडाझुडपात हे यंत्र लांबूनच स्पष्ट दिसावे, यासाठी हा रंग दिला जातो. हे यंत्र विमानाच्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ‘शेपटी’ भागात बसवलेले असते.

अपघाताचे ‘पोस्टमार्टम’ करणारे दोन भाग

ब्लॅक बॉक्समध्ये दोन स्वतंत्र उपकरणे असतात, जी विमानाची खडानखडा माहिती साठवतात:

१. CVR (Cockpit Voice Recorder – कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डर)

हा भाग कॉकपिटमधील सर्व आवाज रेकॉर्ड करतो. यामध्ये मुख्य वैमानिक आणि सह-वैमानिक यांच्यातील संवाद, कंट्रोल टॉवरशी झालेले बोलणे आणि विमानातील इंजिन किंवा यंत्रणेचा आवाज कैद होतो. अपघातापूर्वी वैमानिकांनी काही धोक्याचा इशारा दिला होता का, किंवा त्यांना काही तांत्रिक अडचण जाणवली होती का, हे यावरून स्पष्ट होते.

Sharad Pawar on Ajit Pawar Death: राज्याचं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही; शरद पवार यांना अश्रू अनावर 

२. FDR (Flight Data Recorder – फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर)

हे यंत्र विमानाची तांत्रिक आकडेवारी गोळा करते. विमान किती उंचीवर होते, त्याचा वेग किती होता, इंधन किती शिल्लक होते आणि लँडिंगच्या वेळी विमानाची स्थिती काय होती, याची सेकंदा-सेकंदाची नोंद यात असते. सुमारे ८० पेक्षा जास्त तांत्रिक बाबींचा डेटा यात सुरक्षित राहतो.

भीषण आगीतही ‘हा’ डबा सुरक्षित कसा?

ब्लॅक बॉक्स हे जगातील सर्वात मजबूत यंत्रांपैकी एक मानले जाते. हे यंत्र पोलाद आणि टायटॅनियमपासून बनवलेले असते. हे यंत्र सुमारे १,१०० अंश सेल्सिअस तापमानातही एक तास जळत राहिले तरी यातील डेटा सुरक्षित राहतो. जर विमान पाण्यात पडले, तर हे यंत्र ३० दिवसांपर्यंत सतत एक विशिष्ट ‘अल्ट्रासोनिक सिग्नल’ सोडते, ज्याच्या मदतीने खोल पाण्यातूनही याचा शोध घेता येतो.

तपासाची पुढील दिशा

फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आता हा ब्लॅक बॉक्स प्रयोगशाळेत पाठवतील. तिथे विशेष सॉफ्टवेअरच्या मदतीने त्यातील डेटा ‘डिकोड’ केला जाईल. विमानाला तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागली की हवामानामुळे अपघात झाला, याचे उत्तर लवकरच महाराष्ट्रासमोर येईल.

Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट

Published On: Jan 28, 2026 | 07:43 PM

