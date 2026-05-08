राजतिलक की करो तयारी! Suvendu Adhikari होणार मुख्यमंत्री; पश्चिम बंगालमध्ये उद्यापासून ‘भाजपपर्व’

पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने दणदणीत यश मिळवले आहे. 2026 जागा मिळवून भाजप पश्चिम बंगालमधील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 05:29 PM
सुवेंदू अधिकारी होणार बंगालचे मुख्यमंत्री (फोटो- ians)

सुवेंदू अधिकारी होणार बंगालचे मुख्यमंत्री
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले जाहीर 
सुवेंदू अधिकारी उद्या घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

BJP/Amit Shah at West Bengal: पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने दणदणीत यश मिळवले आहे. 2026 जागा मिळवून भाजप पश्चिम बंगालमधील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. उद्या म्हणजेच 9 मे रोजी भाजपचा पहिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगालमध्ये शपथ घेणार आहे. बंगालमधील भाजपचे वरिष्ठ नेते सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री होणार आहेत. विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून भाजपने सुवेंदू अधिकारी यांची निवड केली आहे. उद्या सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बंगालमध्ये भाजपला विजयी करण्यासाठी अतोनात मेहनत घेतल्याचे दिसून आले होते. तसेच भाजप विजयी झाल्यावर मुख्यमंत्री पदाची निवड करण्यासाठी अमित शहा यांची पश्चिम बंगालमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून निवड झाली होती. अखेर आज अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्वाच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावावर विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे. आता उद्या सुवेंदू अधिकारी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत.

