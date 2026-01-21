राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीत कारमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणला होता. त्यानंतर आता पुन्हा दिल्लीत दहशतवादी हल्ला घडवून आणण्याची तयारी केली जात होती. याप्रकरणी, पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यातील पोलिसांनी दिल्लीत मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली हरियाणातील जिंद जिल्ह्यातील सफिदोन शहरातून एका खलिस्तान समर्थकांना अटक केली आहे.
पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयिताचे नाव कुलदीप उर्फ कालू (वय ३६) असे आहे, जो वॉर्ड क्रमांक ५ चा रहिवासी आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कुलदीपने दिल्लीत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानमधील बांगलादेशी अतिरेक्यांशी कट रचला होता. नुकत्याच लुधियाना येथून अटक केलेल्या दोन खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या चौकशीदरम्यान कुलदीपचे नाव समोर आले. त्यानंतर, सोमवारी लुधियाना पोलिसांचे पथक सफिदोन येथे पोहोचले आणि त्याला वॉर्ड क्रमांक ५ मधून ताब्यात घेतले. कुलदीप हा बराच काळ खलिस्तानी विचारसरणीशी संबंधित असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्याने त्याच्या फेसबुक अकाउंटवर खलिस्तानी समर्थकांचे फोटो आणि फोन नंबर देखील शेअर केले होते.
दरम्यान, कुलदीपने २०१९ मध्ये गाढव मार्गाने अमेरिकेला प्रवास केला होता. सीमा ओलांडताना त्याला अमेरिकन पोलिसांनी अटक केली आणि त्यानंतर जवळपास १० महिने तुरुंगात घालवले. २०२० मध्ये तुरुंगातून सुटल्यानंतर तो भारतात परतला. २०१६ मध्ये सफिदोन येथे झालेल्या एका रस्ते अपघाताचा आरोप कुलदीपवर आहे. तो त्याच्या कुटुंबासह सफिदोनमध्ये राहत होता.
सफिदोनचा यापूर्वी खलिस्तानी कारवायांशी संबंध
सफिदोन परिसर यापूर्वी खलिस्तानी कारवायांशी जोडला गेला आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये, सफिदोनमधील रोहड गावातील रहिवासी आणि बब्बर खालसा टायगर फोर्सचा सक्रिय सदस्य रतनदीपची पंजाबच्या नवांशहर जिल्ह्यातील बालाचौर भागात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. रतनदीपवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या गंभीर आरोपांचा सामना करावा लागला. त्याच्यावर पाकिस्तानातून भारतात आरडीएक्सची तस्करी, १९९९ मध्ये चंदीगडच्या सेक्टर ३४ मध्ये आरडीएक्स प्लांट उभारणे आणि २०१० मध्ये अमृतसरमध्ये झालेल्या आरडीएक्स स्फोटात सहभागी असल्याचा आरोप होता.
