Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Terrorists Were Preparing For An Attack On Republic Day In The Capital Delhi

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

कुलदीपने दिल्लीत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानमधील बांगलादेशी अतिरेक्यांशी कट रचला होता. नुकत्याच लुधियाना येथून अटक केलेल्या दोन खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या चौकशीदरम्यान कुलदीपचे नाव समोर आले.

Updated On: Jan 21, 2026 | 07:13 AM
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीत कारमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणला होता. त्यानंतर आता पुन्हा दिल्लीत दहशतवादी हल्ला घडवून आणण्याची तयारी केली जात होती. याप्रकरणी, पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यातील पोलिसांनी दिल्लीत मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली हरियाणातील जिंद जिल्ह्यातील सफिदोन शहरातून एका खलिस्तान समर्थकांना अटक केली आहे.

पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयिताचे नाव कुलदीप उर्फ ​​कालू (वय ३६) असे आहे, जो वॉर्ड क्रमांक ५ चा रहिवासी आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कुलदीपने दिल्लीत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानमधील बांगलादेशी अतिरेक्यांशी कट रचला होता. नुकत्याच लुधियाना येथून अटक केलेल्या दोन खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या चौकशीदरम्यान कुलदीपचे नाव समोर आले. त्यानंतर, सोमवारी लुधियाना पोलिसांचे पथक सफिदोन येथे पोहोचले आणि त्याला वॉर्ड क्रमांक ५ मधून ताब्यात घेतले. कुलदीप हा बराच काळ खलिस्तानी विचारसरणीशी संबंधित असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्याने त्याच्या फेसबुक अकाउंटवर खलिस्तानी समर्थकांचे फोटो आणि फोन नंबर देखील शेअर केले होते.

दरम्यान, कुलदीपने २०१९ मध्ये गाढव मार्गाने अमेरिकेला प्रवास केला होता. सीमा ओलांडताना त्याला अमेरिकन पोलिसांनी अटक केली आणि त्यानंतर जवळपास १० महिने तुरुंगात घालवले. २०२० मध्ये तुरुंगातून सुटल्यानंतर तो भारतात परतला. २०१६ मध्ये सफिदोन येथे झालेल्या एका रस्ते अपघाताचा आरोप कुलदीपवर आहे. तो त्याच्या कुटुंबासह सफिदोनमध्ये राहत होता.

सफिदोनचा यापूर्वी खलिस्तानी कारवायांशी संबंध

सफिदोन परिसर यापूर्वी खलिस्तानी कारवायांशी जोडला गेला आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये, सफिदोनमधील रोहड गावातील रहिवासी आणि बब्बर खालसा टायगर फोर्सचा सक्रिय सदस्य रतनदीपची पंजाबच्या नवांशहर जिल्ह्यातील बालाचौर भागात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. रतनदीपवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या गंभीर आरोपांचा सामना करावा लागला. त्याच्यावर पाकिस्तानातून भारतात आरडीएक्सची तस्करी, १९९९ मध्ये चंदीगडच्या सेक्टर ३४ मध्ये आरडीएक्स प्लांट उभारणे आणि २०१० मध्ये अमृतसरमध्ये झालेल्या आरडीएक्स स्फोटात सहभागी असल्याचा आरोप होता.

हेदेखील वाचा : IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Web Title: Terrorists were preparing for an attack on republic day in the capital delhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 07:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित
1

Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान
2

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण
3

Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

हाय अलर्ट! Republic Day वर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट; खलीस्तानी अन्… , राजधानीत चोख बंदोबस्त
4

हाय अलर्ट! Republic Day वर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट; खलीस्तानी अन्… , राजधानीत चोख बंदोबस्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM