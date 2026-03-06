Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iran Us War Iran Strong Warning To America And Mediators 2026

Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनी जगाला एक कडक संदेश दिला आहे. "आम्हाला शांतता हवी आहे, पण ती आमच्या स्वाभिमानाशी तडजोड करून नाही," अशा शब्दांत त्यांनी आपला बाणा स्पष्ट केला आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 07:53 PM
( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनी जगाला कडक संदेश
  • इराणचा स्वाभिमानी पवित्रा
  • अमेरिकेचे ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ अधिक आक्रमक
Iran-US War : मध्य-पूर्वेतील युद्ध आता एका अत्यंत स्फोटक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर आणि अमेरिकेच्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’मुळे झालेल्या पडझडीनंतर, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनी जगाला एक कडक संदेश दिला आहे. “आम्हाला शांतता हवी आहे, पण ती आमच्या स्वाभिमानाशी तडजोड करून नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला बाणा स्पष्ट केला आहे.

Nepal Election Results : नेपाळमध्ये मोठा सत्ताबदल! आता अमेरिका समर्थक सरकार? भारत चीनचं टेन्शन वाढणार?

इराणचा स्वाभिमानी पवित्रा

राष्ट्राध्यक्ष पेजेशकियन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, अनेक देश सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की, “शत्रूने आम्हाला कमकुवत समजण्याची चूक करू नये. खामेनेई यांच्या निधनानंतर काही लोकांना वाटले असेल की आम्ही झुकू, पण आम्ही आमच्या स्वातंत्र्यासाठी लढायला कचरणार नाही.”

युद्धाचा भडका: इराणचे प्रतिहल्ले

एकीकडे शांततेच्या चर्चा सुरू असतानाच, इराणने इस्रायलवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा नवा मारा सुरू केला आहे. यामध्ये इराणचे सर्वात शक्तिशाली क्षेपणास्त्र ‘खोर्रमशहर-४’ वापरले जात असल्याचे वृत्तात सांगितले आहे. दुसरीकडे, दक्षिण लेबनानमधील शिडोन शहरात इस्रायलने हवाई हल्ला केला असून, एका निवासी इमारतीला लक्ष्य केले आहे. यामुळे या भागात मोठी जीवितहानी झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेचे ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ अधिक आक्रमक

अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणची लष्करी शक्ती पूर्णपणे मोडीत काढल्याशिवाय अमेरिका थांबणार नाही. गेल्या ७२ तासांत अमेरिकन बॉम्बर्सनी इराणमधील २०० ठिकाणांवर बॉम्बफेक केली आहे. अमेरिकेने दावा केला आहे की इराणच्या नौदलाचा मोठा भाग आता लढाईसाठी उरलेला नाही. ऐतिहासिक मिशन असं म्हणत, “आम्ही हे युद्ध जिंकण्यासाठीच मैदानात उतरलो आहोत,” असे म्हणत हेगसेथ यांनी अमेरिकन सैन्याचे कौतुक केले आहे.

शेजारील देशांनाही फटका: कुवेतमध्ये खळबळ

या युद्धाची झळ आता इतर देशांनाही बसू लागली आहे. कुवेतच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, इराणच्या तणावामुळे कुवेतचे 67 लष्करी कर्मचारी जखमी झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांत कुवेतच्या हवाई हद्दीत आलेले 212 बॅलिस्टिक मिसाइल आणि 394 ड्रोन कुवेतच्या लष्कराने पाडले आहेत. कुवेतने आपले सैन्य 24 तास हाय अलर्टवर ठेवले आहे.

इराणने आपली पूर्ण ताकद लावून लढण्याचा निर्धार केला आहे, तर अमेरिका आणि इस्रायल इराणच्या मिसाइल तंत्रज्ञानाचा मुळापासून नायनाट करण्याच्या तयारीत आहेत. जगातील अनेक देश मध्यस्थी करत असले तरी, दोन्ही बाजूंचा आक्रमक पवित्रा पाहता हे युद्ध लवकर थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

Iran-US War: इराण आता तडजोडीसाठी तयार? ट्रम्प यांचा मोठा दावा!

Web Title: Iran us war iran strong warning to america and mediators 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 07:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-US War: कतारमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी ‘अ‍ॅडव्हायझरी’; सुरक्षेसाठी घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना
1

Iran-US War: कतारमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी ‘अ‍ॅडव्हायझरी’; सुरक्षेसाठी घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना

भारताला या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागणार; Iran-Israel संघर्षावर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया
2

भारताला या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागणार; Iran-Israel संघर्षावर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया

Iran-US War: इराण आता तडजोडीसाठी तयार? ट्रम्प यांचा मोठा दावा!
3

Iran-US War: इराण आता तडजोडीसाठी तयार? ट्रम्प यांचा मोठा दावा!

Iran-US War: इराणविरोधात अमेरिकेचे ‘मिशन’ अधिक आक्रमक; अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दिले संकेत
4

Iran-US War: इराणविरोधात अमेरिकेचे ‘मिशन’ अधिक आक्रमक; अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दिले संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

Mar 06, 2026 | 07:53 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

Mar 06, 2026 | 07:44 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

IND vs NZ Final: भारत-न्यूझीलंड जेतेपदाच्या लढतीसाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी

Mar 06, 2026 | 07:33 PM
Nepal Election Results : नेपाळमध्ये मोठा सत्ताबदल! आता अमेरिका समर्थक सरकार? भारत चीनचं टेन्शन वाढणार?

Nepal Election Results : नेपाळमध्ये मोठा सत्ताबदल! आता अमेरिका समर्थक सरकार? भारत चीनचं टेन्शन वाढणार?

Mar 06, 2026 | 07:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM