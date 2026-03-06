Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

राष्ट्राध्यक्ष पेजेशकियन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, अनेक देश सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की, “शत्रूने आम्हाला कमकुवत समजण्याची चूक करू नये. खामेनेई यांच्या निधनानंतर काही लोकांना वाटले असेल की आम्ही झुकू, पण आम्ही आमच्या स्वातंत्र्यासाठी लढायला कचरणार नाही.”
एकीकडे शांततेच्या चर्चा सुरू असतानाच, इराणने इस्रायलवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा नवा मारा सुरू केला आहे. यामध्ये इराणचे सर्वात शक्तिशाली क्षेपणास्त्र ‘खोर्रमशहर-४’ वापरले जात असल्याचे वृत्तात सांगितले आहे. दुसरीकडे, दक्षिण लेबनानमधील शिडोन शहरात इस्रायलने हवाई हल्ला केला असून, एका निवासी इमारतीला लक्ष्य केले आहे. यामुळे या भागात मोठी जीवितहानी झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणची लष्करी शक्ती पूर्णपणे मोडीत काढल्याशिवाय अमेरिका थांबणार नाही. गेल्या ७२ तासांत अमेरिकन बॉम्बर्सनी इराणमधील २०० ठिकाणांवर बॉम्बफेक केली आहे. अमेरिकेने दावा केला आहे की इराणच्या नौदलाचा मोठा भाग आता लढाईसाठी उरलेला नाही. ऐतिहासिक मिशन असं म्हणत, “आम्ही हे युद्ध जिंकण्यासाठीच मैदानात उतरलो आहोत,” असे म्हणत हेगसेथ यांनी अमेरिकन सैन्याचे कौतुक केले आहे.
या युद्धाची झळ आता इतर देशांनाही बसू लागली आहे. कुवेतच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, इराणच्या तणावामुळे कुवेतचे 67 लष्करी कर्मचारी जखमी झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांत कुवेतच्या हवाई हद्दीत आलेले 212 बॅलिस्टिक मिसाइल आणि 394 ड्रोन कुवेतच्या लष्कराने पाडले आहेत. कुवेतने आपले सैन्य 24 तास हाय अलर्टवर ठेवले आहे.
इराणने आपली पूर्ण ताकद लावून लढण्याचा निर्धार केला आहे, तर अमेरिका आणि इस्रायल इराणच्या मिसाइल तंत्रज्ञानाचा मुळापासून नायनाट करण्याच्या तयारीत आहेत. जगातील अनेक देश मध्यस्थी करत असले तरी, दोन्ही बाजूंचा आक्रमक पवित्रा पाहता हे युद्ध लवकर थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.