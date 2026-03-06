Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ahilyanagar News: अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

जामखेडच्या राष्ट्रीय महामार्गावरून रोज हजारो वाहनांची ये-जा होत असते. याच महामार्गावरील अतिक्रमणांच्या प्रश्नावरून राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि जामखेड नगरपरिषदेत पत्रयुद्ध सुरु झाले आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 07:55 PM
अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
  • राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि जामखेड नगरपरिषदेत पत्रयुद्ध सुरु
  • जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रकार
  • अतिक्रमणांच्या प्रश्नावरून जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणांच्या प्रश्नावरून राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि जामखेड नगरपरिषदेत सुरू असलेले पत्रयुद्ध, त्यातून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार यामुळे हा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई होईपर्यंत उद्यापासून जामखेड शहर बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, नगरपरिषदेच्या नोटिसा मिळाल्यानंतर काही अतिक्रमणधारक न्यायालयात गेल्याने प्रशासनासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग उपविभागीय कार्यालय (पाथर्डी) यांनी २ मार्चला जामखेड पोलिस निरीक्षकांना पत्र पाठवून अतिक्रमण कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्ताचा खर्च कोणी करायचा याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट सूचना नाहीत.

Badlapur News : कोणी घर देतं का घर ? लोन काढून पैसे दिले पण… ; नामांकित इमारतीतील रहिवासी बेघर

जामखेड नगरपरिषद हद्दीत अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची आहे. त्यासाठी यंत्रसामग्री राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदारांकडून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, जामखेडमधून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या मागणीसाठी अवधूत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली २४ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू आहे.

आंदोलकांनी ५ मार्चपर्यंत अतिक्रमण हटविण्याची मुदत प्रशासनाला दिली होती. मुदतीत कारवाई न झाल्याने आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. ‘हद्द निश्चिती’ करून प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू होईपर्यंत जामखेड शहर बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

महामार्गने केले हात वर…

महामार्ग उपविभागीय अभियंत्यांनी जामखेड नगरपरिषदेला पाठविलेल्या पत्रात महामार्गाच्या ‘राईट ऑफ वे’मध्ये (ROW) अतिक्रमण आढळले नाहीत. महामार्ग हद्दीबाहेरील अतिक्रमणे हटविण्याचे अधिकार या कार्यालयाला नसल्याने अशा कारवाईत सहभाग घेता येणार नसल्याचे सांगतानाच सार्वजनिक रस्त्यांची नियमित रेषा निश्चित करणे, बांधकाम परवानगी देणे व रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी नगरपरिषदेची असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

त्यांनी हे सांगितलेच नव्हते…

या संदर्भात प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, जामखेडमधील अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सात-आठ संयुक्त बैठका झाल्या. बैठकीत कधीही महामार्ग विभागाने आपल्या हद्दीत अतिक्रमण नसल्याचे सांगितले नव्हते. जर अतिक्रमण नाही, तर गेली चार वर्षे रस्त्याचे काम पूर्ण का झाले नाही? या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाचे मार्गदर्शन घेत निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट केले.

नगरपरिषदेचे पत्राद्वारे प्रतिउत्तर

जामखेड नगरपरिषदेने महामार्ग विभागाला पत्राद्वारे प्रतिउत्तर दिले आहे. एखादा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाल्यानंतर महामार्गाच्या जमिनीचे संरक्षण करणे, त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची तसेच मोजणी अहवालाच्या आधारे अतिक्रमण निश्चितीची जबाबदारी महामार्गची आहे. जिल्हाधिकारी यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आदेश दिले असताना दिशाभूल करणारा पत्रव्यवहार थांबवावा, अन्यथा न्यायालयीन अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर राहील, असा इशाराही नगरपरिषदेने दिला आहे.

Web Title: Ahilyanagar news warning of protest against jamkhed encroachment issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 07:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: पोलीस वसाहतीसाठी 25 कोटींची तरतूद, आमदार आशुतोष काळे यांची मोठी घोषणा
1

Ahilyanagar News: पोलीस वसाहतीसाठी 25 कोटींची तरतूद, आमदार आशुतोष काळे यांची मोठी घोषणा

Ahilyanagar News: आता लक्ष सभापतीपदाच्या निवडीकडे! स्थायी समितीवर कोणाला संधी मिळणार?
2

Ahilyanagar News: आता लक्ष सभापतीपदाच्या निवडीकडे! स्थायी समितीवर कोणाला संधी मिळणार?

Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक
3

Ahilyanagar Crime: निलेश घायवळच्या कानशिलात लगावणाऱ्या कुख्यात गुंडांवर भररस्त्यात गोळीबार; चार गोळ्या लागून प्रकृती चिंताजनक

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु
4

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News: अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

Ahilyanagar News: अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

Mar 06, 2026 | 07:55 PM
Pune Weather: यंदा काय खरे नाही! पुणे आणखी तापणार; पारा थेट ३९ अंश सेल्सिअस…

Pune Weather: यंदा काय खरे नाही! पुणे आणखी तापणार; पारा थेट ३९ अंश सेल्सिअस…

Mar 06, 2026 | 07:55 PM
Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

Iran-US War : ‘आम्हाला कमी लेखण्याची चूक करू नका!’ अमेरिकेसह मध्यस्थी करणाऱ्या देशांना इराणचा कडक इशारा

Mar 06, 2026 | 07:53 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

प्रशासकीय सेवेत यशाचा झेंडा रोविला! UPSC परीक्षेत केले टॉप, IAS अनुज अग्निहोत्रींची यशोगाथा

Mar 06, 2026 | 07:44 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM