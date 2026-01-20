Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • The Meteorological Department Predicts Heavy Rainfall In 9 States While Other Regions Will Experience A Severe Cold Wave

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

आयएमडीच्या ताज्या अंदाजानुसार, २२ ते २५ जानेवारी दरम्यान नऊ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळ येण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ४० ते ५० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळे तापमानात आणखी एक मोठी घट होऊ शकते.

Updated On: Jan 20, 2026 | 09:52 PM
स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका! (Photo Credit- AI)

स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका! (Photo Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट!
  • २२ ते २५ जानेवारी दरम्यान ९ राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा
  • दिल्ली-NCR मध्ये थंडी वाढणार
IMD Rain Alert: कडाक्याच्या थंडीपासून आराम मिळण्याची आशा बाळगणाऱ्यांसाठी हवामान खात्याने पुन्हा एकदा चिंताजनक इशारा दिला आहे. आयएमडीच्या ताज्या अंदाजानुसार, २२ ते २५ जानेवारी दरम्यान नऊ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळ येण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ४० ते ५० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळे तापमानात आणखी एक मोठी घट होऊ शकते.

हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या अनेक भागांसाठी मध्यम ते मुसळधार पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. सकाळी दाट धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी होईल, ज्यामुळे रस्ते वाहतूक आणि सामान्य जीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

बुधवारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील किमान तापमान ८ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. दुपारी सूर्यप्रकाशामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, तर २३ जानेवारीपासून येथे हलक्या ते मध्यम पावसाचीही अपेक्षा आहे. लखनऊ, कानपूर आणि मेरठसह उत्तर प्रदेशातील १० हून अधिक शहरांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे, जिथे सकाळी ताशी १५ किलोमीटर वेगाने थंड वारे वाहत आहेत. २० जानेवारीपासून बिहारमधील पाटणा, गया आणि दरभंगा जिल्ह्यांमध्येही हवामानात बदल होईल, तापमान एक ते दोन अंशांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. २२ जानेवारीनंतर उत्तर प्रदेशातील अनेक भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे थंडी आणखी वाढेल.

Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित

पर्वतांमध्ये मुसळधार बर्फवृष्टी आणि मैदानी भागात थंडी

डोंगराळ राज्यांमध्ये हवामान सर्वात जास्त बिघडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मैदानी भागातील त्रास वाढेल. २२ ते २४ जानेवारी दरम्यान जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि हिमाचल प्रदेशात मुसळधार बर्फवृष्टी आणि पावसाचा अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे किमान तापमान २ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरू शकते, तर मनाली येथे पारा शून्यापेक्षा १५ अंशांनी खाली येण्याची शक्यता आहे. २३ जानेवारी रोजी उत्तराखंडमधील देहरादून, नैनिताल आणि पौरी गढवाल येथे पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे थंडी आणखी वाढेल. पर्वतांमध्ये या बर्फवृष्टी आणि पावसामुळे पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये २६ जानेवारीपर्यंत तीव्र थंडी सुरू राहील.

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय झाल्यामुळे, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही हवामान बदलण्याची शक्यता आहे. २२ आणि २३ जानेवारी रोजी राजस्थानमधील जयपूर, सिकर आणि जोधपूर या शहरांमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तापमानात अचानक घट होईल. २१ जानेवारीनंतर मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर आणि ग्वाल्हेरसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही हलक्या पावसाची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे थंडी वाढेल. येत्या काही दिवसांत पाऊस आणि जोरदार वारे वाहतील या पार्श्वभूमीवर हवामान खात्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे संरक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे. एकंदरीत, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात उत्तर आणि मध्य भारतात पुन्हा एकदा तीव्र थंडी पडेल.

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Web Title: The meteorological department predicts heavy rainfall in 9 states while other regions will experience a severe cold wave

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 09:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?
1

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Maharashtra Weather : हवामान बदलणार! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट
2

Maharashtra Weather : हवामान बदलणार! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

Delhi Weather : आधीच प्रदुषण अन् आता दाट धुके: दिल्ली NCR मध्ये वाहन चालवताना अडथळा, IMD ने दिला इशारा
3

Delhi Weather : आधीच प्रदुषण अन् आता दाट धुके: दिल्ली NCR मध्ये वाहन चालवताना अडथळा, IMD ने दिला इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM