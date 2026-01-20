हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या अनेक भागांसाठी मध्यम ते मुसळधार पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. सकाळी दाट धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी होईल, ज्यामुळे रस्ते वाहतूक आणि सामान्य जीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
बुधवारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील किमान तापमान ८ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. दुपारी सूर्यप्रकाशामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, तर २३ जानेवारीपासून येथे हलक्या ते मध्यम पावसाचीही अपेक्षा आहे. लखनऊ, कानपूर आणि मेरठसह उत्तर प्रदेशातील १० हून अधिक शहरांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे, जिथे सकाळी ताशी १५ किलोमीटर वेगाने थंड वारे वाहत आहेत. २० जानेवारीपासून बिहारमधील पाटणा, गया आणि दरभंगा जिल्ह्यांमध्येही हवामानात बदल होईल, तापमान एक ते दोन अंशांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. २२ जानेवारीनंतर उत्तर प्रदेशातील अनेक भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे थंडी आणखी वाढेल.
डोंगराळ राज्यांमध्ये हवामान सर्वात जास्त बिघडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मैदानी भागातील त्रास वाढेल. २२ ते २४ जानेवारी दरम्यान जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि हिमाचल प्रदेशात मुसळधार बर्फवृष्टी आणि पावसाचा अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे किमान तापमान २ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरू शकते, तर मनाली येथे पारा शून्यापेक्षा १५ अंशांनी खाली येण्याची शक्यता आहे. २३ जानेवारी रोजी उत्तराखंडमधील देहरादून, नैनिताल आणि पौरी गढवाल येथे पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे थंडी आणखी वाढेल. पर्वतांमध्ये या बर्फवृष्टी आणि पावसामुळे पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये २६ जानेवारीपर्यंत तीव्र थंडी सुरू राहील.
पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय झाल्यामुळे, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही हवामान बदलण्याची शक्यता आहे. २२ आणि २३ जानेवारी रोजी राजस्थानमधील जयपूर, सिकर आणि जोधपूर या शहरांमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तापमानात अचानक घट होईल. २१ जानेवारीनंतर मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर आणि ग्वाल्हेरसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही हलक्या पावसाची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे थंडी वाढेल. येत्या काही दिवसांत पाऊस आणि जोरदार वारे वाहतील या पार्श्वभूमीवर हवामान खात्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे संरक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे. एकंदरीत, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात उत्तर आणि मध्य भारतात पुन्हा एकदा तीव्र थंडी पडेल.
