प्रसूतीनंतर गर्भाशय तपासणी टाळणाऱ्या मातांच्या संख्येत वाढ, बाळाच्या संगोपनात स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष

बाळाला जन्म दिल्यानंतर आपल्या तब्बेतीकडे अनेक महिला लक्ष देत नाहीत. केवळ बाळाच्या संगोपनात स्वतःला वाहून घेतात. यामुळेच अनेक महिला गर्भाशय तपासणीतही टंगळमंगळ करत असल्याचे दिसून आले आहे

Updated On: Jan 28, 2026 | 07:12 PM
  • बाळाला जन्म दिल्यानंतर महिला करतात स्वतःकडे दुर्लक्ष 
  • बाळाकडे लक्ष देत स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे प्रमाण वाढले 
  • गर्भाशय चाचण्या करतच नाहीत 
प्रसूतीनंतर आपल्या बाळाच्या काळजीत पूर्णपणे गुंतल्याने बऱ्याच महिला त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्याकडे मात्र दुर्लक्ष करत असल्याचे चिंताजनक बाब समोर आली आहे. विशेषतः गर्भाशय मुखाची (सर्व्हायकल) आरोग्य तपासणी म्हणजेच पॅप स्मिअर व एचपीव्ही सारख्या चाचण्या प्रसूतीनंतर टाळल्या जात असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, दरवर्षी १ लाख २० हजारांपेक्षा जास्त महिलांना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरचं निदान होतं. जागतिक पातळीवर साल २०१८ मध्ये ५ लाख ७० हजार महिलांना गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सरचं निदान झालं होतं. यातील ३ लाखापेक्षा जास्त महिलांचा मृत्यू झाला.

सतत आपल्या बाळाची काळजी घेणे, झोपेचा अभाव, शारीरिक थकवा आणि ‘’आता मला काहीच त्रास होत नाही” या भावनेमुळे महिलांकडून नियमित तपासणीस टाळाटाळ केली पुढे जाते. मात्र भविष्यात हे गंभीर आजारांना निमंत्रण देऊ शकते, असा इशाराही डॉक्टरांनी दिला आहे.

का गरजेची आहे आरोग्य तपासणी?

तज्ज्ञांच्या मते, गर्भाशय मुखाचा कर्करोग सुरुवातीच्या टप्प्यात वाढू शकतो. प्रसूतीनंतर शरीरात होणारे हार्मोनल बदल, जंतुसंसर्गाचा वाढलेला धोका आणि जुन्या जखमा लक्षात घेता ही तपासणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

प्रसूतीनंतर बहुतांश महिला त्यांचे संपूर्ण लक्ष हे त्यांच्या बाळाच्या आरोग्यावर केंद्रित करतात, पण स्वतःच्या तपासण्यांकडे मात्र पाठ फिरवतात. गर्भाशय मुखाची तपासणी ही वेदनारहित, सोपी आणि अवघ्या काही मिनिटांत होणारी प्रक्रिया आहे. प्रसुतीनंतर 6 ते 12 आठवड्यांत ही तपासणी केल्यास भविष्यातील गंभीर आजार टाळता येऊ शकतात अशी प्रतिक्रिया डॉ. पायल नारंग, प्रसूती व स्त्रीरोगतज्ज्ञ, मदरहुड हॉस्पिटल, लुल्लानगर, पुणे यांनी व्यक्त केली.

ही आहेत तपासणी टाळण्यामागची कारणं

  • बाळाची जबाबदारी आणि वेळेचा अभाव
  • तपासणीबाबत भीती किंवा लाज
  • कुटुंबाकडून पुरेसा पाठिंबा न मिळणे
  • तपासणीचे महत्त्वच माहीत नसणे
कुटुंबाची भूमिका महत्वाची

तज्ज्ञांच्या मते, बाळाबरोबरच बाळाच्या आईच्या काळजी घेणे ही त्या नवमातेच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी आहे. वेळोवेळी तिला तपासणीसाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. निरोगी आईच निरोगी बाळ घडवू शकते, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.बाळाच्या आरोग्यासोबतच आईचे आरोग्य तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रसूतीनंतर स्वतःकडे दुर्लक्ष न करता वेळेवर गर्भाशय मुख तपासणी करून घेण्याचे आवाहन स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या वतीने करण्यात आले आहे .

Web Title: An increase in the number of mothers avoiding postpartum uterine examinations neglecting their own health

Get Latest  Marathi News

Published On: Jan 28, 2026 | 07:12 PM

Topics:  

