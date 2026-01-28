”मी गरोदर आहे…”, दुसऱ्यांदा आई होणार Rubina Dilaik, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली,…

लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री रुबीना दिलैक पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. तिच्या साध्या शैली आणि स्पष्टवक्त्या व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या रुबीनाने अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामुळे चाहत्यांना एक चांगली बातमी मिळाली आहे.
अभिनेत्री रुबीना दिलैक तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. ती जुळ्या मुलींची आई आहे. रुबीनाने आता एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये ती पुन्हा गर्भवती असल्याचे उघड झाले आहे. व्हिडिओमध्ये, रुबीना दिलीकने प्रथम एक दीर्घ श्वास घेतला आणि नंतर म्हणाली, “मी गर्भवती आहे.” व्हिडिओमध्ये तिने अधिक काहीही सांगितले नाही.
या व्हिडिओनंतर तिने आणखी एक पोस्ट शेअर केली. त्यात लिहिले होते, “जर काही तुम्हाला हवे तसे घडले नाही, तर ते तुमच्या कल्पनेपेक्षाही चांगले घडेल. हेच देवाच्या योजनेचे सौंदर्य आहे.”
व्हिडिओमध्ये रुबीना मरून रंगाची साडी परिधान करताना दिसली. तिने कमीत कमी मेकअप आणि नेकलेस घातला होता. व्हिडिओमध्ये रुबीना खूपच सुंदर दिसत आहे.
२०१८ मध्ये रुबिना दिलैकने अभिनेता अभिनव शुक्लाशी लग्न केले. काही वर्षांनी ते जुळ्या मुलींचे पालक झाले. आयदा आणि जीवाच्या जन्मापासून, रुबिनाने तिच्या आईत्वाचे अनुभव सोशल मीडियावर वारंवार शेअर केले आहेत. आता, तिच्या तिसऱ्या गरोदरपणाच्या बातमीने तिच्या कुटुंबाचा आनंद द्विगुणीत झाला आहे.
रुबीना आणि अभिनव हे टेलिव्हिजनवरील सर्वात मजबूत जोडप्यांपैकी एक मानले जातात. त्यांनी बिग बॉस १४ या रिअॅलिटी शोमध्येही एकत्र भाग घेतला होता, जिथे त्यांनी त्यांच्या नात्यातल्या चढ-उतारांची उघडपणे कबुली दिली. कठीण काळानंतर, त्यांचे नाते आणखी मजबूत झाले.
करिअरच्या बाबतीत, रुबीना दिलैकने छोटी बहू या टीव्ही शोमुळे ओळख मिळवली. त्यानंतर ती शक्ती: अस्तित्व के एहसास की, जिन्नी और जुजू यासारख्या अनेक लोकप्रिय शोमध्ये दिसली. त्यानंतर ती बिग बॉस हा रिअॅलिटी शो जिंकली.
