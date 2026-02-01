Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

LPG Price : अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री; एलपीजी सिलेंडर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला

1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. पण बजेट सुरू होण्यापूर्वीच सर्वसामान्यांना महागाईचा झटका बसला आहे. आता लोकांना LPG गॅस सिलेंडरसाठी जास्त किंमत मोजावी लागणार आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:42 AM
संग्रहित फोटो

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. पण बजेट सुरू होण्यापूर्वीच सर्वसामान्यांना महागाईचा झटका बसला आहे. आता लोकांना LPG गॅस सिलेंडरसाठी जास्त किंमत मोजावी लागणार आहे. ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये वाढ केली आहे. 1 फेब्रुवारी 2026 पासून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई यांसारख्या प्रमुख शहरांसह देशभरात एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे.

 

ही वाढ 19 किलोंच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतींत करण्यात आली आहे. बजेटच्या दिवसापासून सिलेंडर 49 रुपयांपर्यंत महाग झाला आहे. दरम्यान, 14 किलोंच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या काही महिन्यांत, 19 किलोंच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतींत सातत्यानं बदल होत आहेत, तर घरगुती गॅस सिलेंडर 8 एप्रिल 2025 रोजी जे बदल झाले, तेच आजवर कायम आहेत.  व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ झाल्याने व्यावसायिक, हॉटेल-रेस्टॉरंट मालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात सुद्धा सिलेंडरच्या किंमतीत 111 रुपयांची वाढ झाली होती. 1 फेब्रुवारी रोजी, 14 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत मुंबईत 852, दिल्लीत 853, कोलकातामध्ये 879 आणि चेन्नईमध्ये 868 होती, तेच दर आजही कायम आहेत.

हे सुद्धा वाचा : कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

दिल्लीत किती भाव?

दिल्लीमध्ये 19 किलो वजनी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत 1,740.50 रुपये इतकी झाली. पूर्वी ही किंमत 1,691.50 रुपये होती. आता किंमतीत 49 रुपयांची वाढ झाली आहे. तर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. घरगुती वापरासाठीचा 14.2 किलो वजनी LPG सिलेंडर दिल्लीत आता 853 रुपयांना मिळत आहे. तर BPCL आणि HPCL च्या ग्राहकांना याच किंमतीत सिलेंडर मिळत आहे.

सोने, चांदी झाले स्वस्त

सोने आणि चांदीच्या किंमतीत या आठवड्यात मोठी घसरण झाली. एका झटक्यात दोन्ही धातुच्या किंमती दणकावून आपटल्या. चांदी एकाच दिवसी 30 टक्क्यांहून अधिक स्वस्त झाली. तर सोन्यात जवळपास 17 टक्क्यांची घसरण झाली. रविवारी बजेटच्या दिवशी शेअर बाजारासह वायदे बाजारात MCX वर सोने-चांदीत ट्रेडिंग होत आहे. बाजार उघडताच सोने आणि चांदीच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली. 1 किलो चांदीची किंमत बाजार उघडताच अचानक 27,000 रुपयांनी आपटली. तर सोने सुद्धा आपटले. सोन्याच्या किंमतीत 9 हजारांची घसरण झाली.

Published On: Feb 01, 2026 | 11:37 AM

