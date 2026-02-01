Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

धक्कादायक ! शेतात जनावरे नेण्यावरून झाला वाद; तरुणाने हल्ला करत थेट शेतकऱ्याची केली हत्या
काय घडलं नेमकं?
36 वर्षीय आरोपी वैशाख हा मृत महिलेचा जवळचा नातेवाईक होता. पीडित मृतक तरुणी ही २६ वर्षाची आहे. एलाथूर पोलिस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्या एका गावातील औद्योगिक युनिटमध्ये पीडित गंभीर अवस्थेत आढळली. त्या महिलेला शनिवारी रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र तिची प्रकृती गंभीर होती आणि काही वेळानंतर तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी विचारपूस केला असता पीडिता फाशीला लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्याचा दावा आरोपीने सुरवातीला केला.
महिलेला फाशीवर लटकलेल्या अवस्थेत पाहिलं आणि त्याच्या पत्नीच्या मदतीने तिला रुग्णालयात नेलं असे त्यांनी सांगितलं. त्याने ते आत्महत्या असल्याचे भासवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. पण पोलिसांना त्याच्या जबाबात विरोधाभास जाणवू लागले आणि तपासात धक्कदायक गोष्टी उलगडत गेल्या.
तपासात काय समोर आलं?
तपासात असं दिसून आली की पीडितेचे आरोपीसोबत अनैतिक संबंध होते. मात्र, आरोपीला आता तिच्यापासून सुटका हवी होती. त्यामुळे, त्याने सुसाईड पॅक्टचं आमिष दाखवून मुलीला युनिटमध्ये नेले. त्याने तिला आश्वासन दिलं की जर ते एकत्र राहू शकत नसतील तर ते एकत्र आत्महत्या करतील. आरोपीने आधीच दोन फास तयार केले होते जेणेकरून पीडितेला संशय येणार नाही.
त्यांनतर महिलेने फासात डोकं ठेवताच. आरोपीने तिच्या पायाखाली खर्ची लाथ मारून बाजूला केली. महिलेला सावरण्याची संधीच मिळाली नाही. खरं तर, ही पूर्णपणे पूर्वनियोजित हत्या होती. आरोपी तिथेच उभा होता आणि त्याच्या डोळ्यासमोर पीडिता वेदनेने तडफडत असल्याचं पाहत होता. महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर, आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला. फॉरेन्सिक रिपोर्ट्सनुसार, त्या पीडितेचा मृतदेह खाली उतरवल्यानंतरही तिच्या मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. या खुलाशामुळे प्रकरण आणखी भयानक झालं.
आरोपीची पुढची योजना रात्री परत येऊन युनिटची सीसीटीव्ही हार्ड डिस्क नष्ट करण्याची होती. तो पुरावे मिटवून कायमचा पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता. पण पोलिसांना त्याच्या जबाबात काहीतरी संशयास्पद आढळलं. नंतर, पोलिसांनी युनिट सील केलं आणि डिजिटल पुरावे सुरक्षित केले.
कारण काय?
सखोल चौकशीत, आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला. त्याने कबूल केलं की त्याचे पीडितेसोबत अनैतिक संबंध होते आणि ती महिला त्याच्यावर लग्न करण्यासाठी दबाव आणत होती. त्यामुळे, त्याने तिच्या हत्येचा कट रचला. ही संपूर्ण घटना २४ जानेवारी रोजी घडली आणि मंगळवारी पोलिसांना आरोपीला अटक केली.
Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात
Ans: केरळच्या कोझिकोड जिल्ह्यात 24 जानेवारी रोजी.
Ans: आरोपीने फाशी लावल्याचा बनाव करत दिशाभूल केली होती.
Ans: ही पूर्वनियोजित हत्या असून, मृत्यूनंतर अत्याचार आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं उघड झालं.