Maharashtra Politics: “प्रसंग कठीण होता, पण…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच फडणवीसांची पोस्ट व्हायरल

सुनेत्रा पवार यांनी घेतली उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली सोशल मिडियावर पोस्ट
सुनेत्रा पवार ठरल्या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री
CM Devendra Fadnavis: राज्यात सध्या वेगवान राजकीय घडामोडी घडतंय दिसून येत आहे. काल सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे सर्वाधिकारी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधी झाल्यावर सोशल मिडिया पोस्ट केली आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्याआधी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाची महत्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये पक्षाचे सर्वाधिकार सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आले आहेत. पक्षाच्या गटनेतेपदी त्यांची निवड करण्यात आली आहे. व्हीप बाजवण्याचा अधिकार देखील आता सुनेत्रा पवार यांच्याकडे असणार आहे. सुनेत्रा पवार आता राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्या मुख्य नेत्या असणार आहेत. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पोस्ट काय?
प्रसंग कठीण होता… पण, ज्या धीरोदात्तपणे श्रीमती सुनेत्रावहिनींनी महाराष्ट्र हिताचा निर्णय घेतला, तो कौतुकास्पद, धाडसी आणि त्यांची प्रतिबद्धता अधोरेखित करणारा आहे. शुभेच्छा देण्याचा हा प्रसंग नाही… पण, अजितदादांचा वारसा त्या समर्थपणे चालवतील, हा मला विश्वास आहे.
प्रसंग कठीण होता…
पण, ज्या धीरोदात्तपणे श्रीमती सुनेत्रावहिनींनी महाराष्ट्र हिताचा निर्णय घेतला, तो कौतुकास्पद, धाडसी आणि त्यांची प्रतिबद्धता अधोरेखित करणारा आहे.
शुभेच्छा देण्याचा हा प्रसंग नाही…
पण, अजितदादांचा वारसा त्या समर्थपणे चालवतील, हा मला विश्वास आहे. राज्याला… pic.twitter.com/qoE9zKF9nZ — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 31, 2026
राज्याला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री लाभल्या, त्यांची ही कारकिर्द यशस्वी ठरेल. भाजपा आणि महायुती सरकार म्हणून या कठीण प्रसंगी, आम्ही अजितदादा पवार यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठिशी आहोत.
पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा
महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ सुरू करणाऱ्या सुनेत्रा पवारजी यांना शुभेच्छा. मला विश्वास आहे की त्या राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी अथक परिश्रम करतील आणि दिवंगत अजितदादा पवार यांचे स्वप्न पुढे नेतील.
Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा
राज ठाकरे यांची पोस्ट काय?
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गेल्या काही काळात पार विचका झाला आहे त्यावर खरंतर भाष्य पण करावं असं वाटत नाही. पण तरीही आज दिवसभर ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यावर बोलावंच लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासारख्या अस्सल मराठमोळ्या मातीतला, आणि रांगड्या पक्षाचा अध्यक्ष हा कोणीही मराठी असावा, पाटील असावा पण पटेल नाही !