Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

भारत २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत असताना, सर्वात कमी वेळेचे अर्थसंकल्पीय भाषण कोणी दिले, अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्त्वाचे विक्रम आणि संपूर्ण अर्थसंकल्प दिनाचे वेळापत्रक जाणून घ्या.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:26 AM
Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आज भारत देशाचे अर्थसंकल्प होणार सादर; बजेटकडे सर्वांचे लक्ष
  • माजी अर्थमंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांचे सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण
  • सध्याच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषण
 

Union Budget 2026: आज, रविवार, १ फेब्रुवारीला भारताचा २०२६ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2026-2027) सादर होणार आहे. संपूर्ण देशाचे या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष आहे. शेतकरी, महिला, पगारदार वर्ग आणि सामान्य माणसापासून ते सर्वजण मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा बाळगून आहेत. करदाते आणि मध्यमवर्गीयांनाही या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची आशा आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे दुसरे अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे का कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम केला आहे, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

Budget 2026: वाढत्या रुग्णालय बिल्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियमवर मिळणार सूट? IRDAI ची मागणी

माजी अर्थमंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांनी सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम केला आहे. १९७७ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, जो फक्त ८०० शब्दांचा होता. दरम्यान, सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम निर्मला सीतारमण यांच्या नावावर आहे. १ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्यांनी २ तास ४० मिनिटे भाषण दिले होते.

स्वतंत्र भारतात सर्वात जास्त वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. त्यांनी १९५९-१९६४ दरम्यान सहा आणि १९६७-१९६९ दरम्यान चार वेळा अर्थसंकल्प सादर केले. पी. चिदंबरम यांनी नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि प्रणव मुखर्जी यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि १ फेब्रुवारी रोजी त्या नवव्यांदा ते सादर करतील.

Union Budget History: कसे होते देशाचे पहिले बजेट? ‘या’ क्षेत्रांना देण्यात आले प्राधान्य; आकडा ऐकून बसेल शॉक

लोकसभेत सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू होईल. निर्मला सीतारमण सकाळी ८:३० वाजता अर्थ मंत्रालयात पोहोचणाऱ्या पहिल्या व्यक्ती असतील. अर्थसंकल्पाचे अंतिम काम झाल्यानंतर, अर्थमंत्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अर्थसंकल्पाची प्रत सुपूर्द करतील. त्यानंतर निर्मला सीतारमण सकाळी १०:१५ वाजता संसद भवनात पोहोचतील, जिथे सकाळी १०:१५ वाजता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल. त्यानंतर, लोकसभेत कामकाज सुरू होताच लगेचच अर्थसंकल्पीय भाषण दिले जाईल. आजचे अर्थसंकल्पीय सादरीकरण एक विक्रम आहे. कारण खूप वर्षांनी रविवारी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

Web Title: Union budget 2026 shortest budget speech record

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 11:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol
1

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

Budget 2026: वाढत्या रुग्णालय बिल्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियमवर मिळणार सूट? IRDAI ची मागणी
2

Budget 2026: वाढत्या रुग्णालय बिल्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियमवर मिळणार सूट? IRDAI ची मागणी

Budget 2026: यंदाचे बजेट EV खरेदीदारांना ‘अच्छे दिन’ आणणार? इलेक्ट्रिक वाहन स्वस्त होण्याची शक्यता
3

Budget 2026: यंदाचे बजेट EV खरेदीदारांना ‘अच्छे दिन’ आणणार? इलेक्ट्रिक वाहन स्वस्त होण्याची शक्यता

Union Budget 2026: ट्रम्प टॅरिफच्या धक्क्यातून भारताला सावरण्याचा मोदींचा प्रयत्न यशस्वी होणार? अर्थसंकल्पातून देईल उत्तर
4

Union Budget 2026: ट्रम्प टॅरिफच्या धक्क्यातून भारताला सावरण्याचा मोदींचा प्रयत्न यशस्वी होणार? अर्थसंकल्पातून देईल उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Feb 01, 2026 | 11:19 AM
सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

Feb 01, 2026 | 11:18 AM
Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

Feb 01, 2026 | 11:12 AM
रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

Feb 01, 2026 | 11:11 AM
Union Budget History: कसे होते देशाचे पहिले बजेट? ‘या’ क्षेत्रांना देण्यात आले प्राधान्य; आकडा ऐकून बसेल शॉक

Union Budget History: कसे होते देशाचे पहिले बजेट? ‘या’ क्षेत्रांना देण्यात आले प्राधान्य; आकडा ऐकून बसेल शॉक

Feb 01, 2026 | 11:10 AM
Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

Feb 01, 2026 | 11:03 AM
Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

Feb 01, 2026 | 10:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM