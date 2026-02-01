Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

Union Budget 2026: आज, रविवार, १ फेब्रुवारीला भारताचा २०२६ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2026-2027) सादर होणार आहे. संपूर्ण देशाचे या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष आहे. शेतकरी, महिला, पगारदार वर्ग आणि सामान्य माणसापासून ते सर्वजण मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा बाळगून आहेत. करदाते आणि मध्यमवर्गीयांनाही या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची आशा आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे दुसरे अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे का कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम केला आहे, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.
माजी अर्थमंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांनी सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम केला आहे. १९७७ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, जो फक्त ८०० शब्दांचा होता. दरम्यान, सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम निर्मला सीतारमण यांच्या नावावर आहे. १ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्यांनी २ तास ४० मिनिटे भाषण दिले होते.
स्वतंत्र भारतात सर्वात जास्त वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. त्यांनी १९५९-१९६४ दरम्यान सहा आणि १९६७-१९६९ दरम्यान चार वेळा अर्थसंकल्प सादर केले. पी. चिदंबरम यांनी नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि प्रणव मुखर्जी यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि १ फेब्रुवारी रोजी त्या नवव्यांदा ते सादर करतील.
लोकसभेत सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू होईल. निर्मला सीतारमण सकाळी ८:३० वाजता अर्थ मंत्रालयात पोहोचणाऱ्या पहिल्या व्यक्ती असतील. अर्थसंकल्पाचे अंतिम काम झाल्यानंतर, अर्थमंत्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अर्थसंकल्पाची प्रत सुपूर्द करतील. त्यानंतर निर्मला सीतारमण सकाळी १०:१५ वाजता संसद भवनात पोहोचतील, जिथे सकाळी १०:१५ वाजता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल. त्यानंतर, लोकसभेत कामकाज सुरू होताच लगेचच अर्थसंकल्पीय भाषण दिले जाईल. आजचे अर्थसंकल्पीय सादरीकरण एक विक्रम आहे. कारण खूप वर्षांनी रविवारी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.