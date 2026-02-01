Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Decision Regarding Sunetra Pawar Oath Taking Ceremony Belongs To The Ncp Says Chandrashekhar Bawankule

‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

काही ठिकाणी आम्ही सोबत आहोत, तर काही ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात लढत आहोत. निवडणुकीनंतर त्यावर चर्चा करू. मनभेद होणार नाहीत, याकडे लक्ष देऊ.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:31 AM
'सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी...'; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

'सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी...'; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : तीन लाखांचा पंप २५ हजार रुपयांत देणार आहोत. शासकीय बांधकामांवर सोलर टॉप बसवणार असून, तशा योजना तयार केल्या आहेत. रस्ते विकासाची योजना, आरोग्य विभागाला सोलर माध्यमातून वीज देण्याचे नियोजन आहे. असे एकूण ७४ विषय आहेत, ज्यामधून ग्रामीण विकास होऊ शकतो. केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांच्या माध्यमातून विकास केला जाईल. त्यातून आम्ही संकल्पनामा जाहीर करणार आहोत.

विरोधक हरले म्हणून आरोप करत आहेत. ज्या ठिकाणी ते जिंकले, त्या ठिकाणी काय म्हणणार? आम्हीही अनेक वेळा हरलो. मात्र, त्यातून शिकलो आणि पुढे गेलो. काही ठिकाणी आम्ही सोबत आहोत, तर काही ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात लढत आहोत. निवडणुकीनंतर त्यावर चर्चा करू. मनभेद होणार नाहीत, याकडे लक्ष देऊ. आरोप-प्रत्यारोप करून प्रचार करणार नाही. कोणाच्या विरोधात आम्ही बोललो नाही. राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनी चांगला निर्णय घेतला आहे. आम्ही जाणार आहोत.

दरम्यान, कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री जाणार नाहीत, मात्र ‘तुम्ही निर्णय घ्या’ असे त्यांनी सांगितले. मंत्री म्हणून आम्ही जाणार आहोत. तो त्यांचा पक्ष आहे, त्यांचे कार्यकर्ते त्यांना सांभाळायचे आहेत.

सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…

14 कोटी जनतेच्या दृष्टीने हे मोठे दुःख आहे. सुनेत्रा ताई यांचे दुःख खूप मोठे आहे. जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी निर्णय घेतला आहे. त्या कर्तव्यपथावर जात आहेत. अजित दादांचा जो संकल्प आहे, तो जिवंत ठेवण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांनी निर्णय घेतला.

शपथविधीबाबतचा निर्णय राष्ट्रवादीचा

सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबतचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे. त्यांनी जसे सांगितले, तसे केले. त्यांनी प्रस्ताव दिला, त्यात आम्ही कोणतीही ढवळाढवळ केली नाही. नेतेपदावर त्यांची घोषणा झाल्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला. त्यात आमचा काहीही सहभाग नाही. विकसित महाराष्ट्रासाठी छातीवर दगड ठेवून पक्षाने निर्णय घेतला आहे. पक्षाने निर्णय घेतल्यानंतर, मनात असो वा नसो, त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.

शिखर बँक घोटाळ्याचा विषय महत्त्वाचा आहे की…

“माणुसकी हरली, खुर्ची जिंकली” असे म्हणणे चुकीचे आहे. राष्ट्रवादी पक्षाने घेतलेल्या निर्णयाचा मान त्यांनी ठेवला आहे. अशा दुःखातही त्यांना सामना पेपर चालवायचा आहे. शिखर बँक घोटाळ्याचा विषय महत्त्वाचा आहे की राज्य महत्त्वाचे आहे, हे पाहावे. निवडणुकीत निर्णयाची चिंता करायची नसते.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics: “प्रसंग कठीण होता, पण…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच फडणवीसांची पोस्ट व्हायरल

Web Title: Decision regarding sunetra pawar oath taking ceremony belongs to the ncp says chandrashekhar bawankule

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 11:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: “प्रसंग कठीण होता, पण…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच फडणवीसांची पोस्ट व्हायरल
1

Maharashtra Politics: “प्रसंग कठीण होता, पण…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच फडणवीसांची पोस्ट व्हायरल

Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा
2

Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक करणाऱ्यापासून सावध राहण्याची गरज : ललिता कटके
3

खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक करणाऱ्यापासून सावध राहण्याची गरज : ललिता कटके

Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा
4

Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

Feb 01, 2026 | 11:31 AM
Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Feb 01, 2026 | 11:19 AM
सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

Feb 01, 2026 | 11:18 AM
Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

Feb 01, 2026 | 11:15 AM
Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

Feb 01, 2026 | 11:12 AM
रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

Feb 01, 2026 | 11:11 AM
Union Budget History: कसे होते देशाचे पहिले बजेट? ‘या’ क्षेत्रांना देण्यात आले प्राधान्य; आकडा ऐकून बसेल शॉक

Union Budget History: कसे होते देशाचे पहिले बजेट? ‘या’ क्षेत्रांना देण्यात आले प्राधान्य; आकडा ऐकून बसेल शॉक

Feb 01, 2026 | 11:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM