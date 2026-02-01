‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम

बदलेली जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात सतत होणारे बदल इत्यादी अनेकल गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. हल्ली लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला कोणत्याही वयात गंभीर आजाराची लागण होऊ शकते.उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर मेंदूच्या नसा फाटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे वेळीच उपचार करत आरोग्याची काळजी घेणे खूप जास्त आवश्यक आहे. देशभरात स्ट्रोकच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असताना, वेळेत निदान आणि उपचार मिळणे ही मोठी अडचण ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर परळ येथील ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलने स्ट्रोक व्यवस्थापनासाठी एआय-आधारित ‘हब-अँड स्पोक’ मॉडेल सुरू केले आहे. या प्रणालीमुळे मुंबई आणि नवी मुंबईतील निवडक सीटी स्कॅन व एमआरआय सुविधा असलेली डायग्नोस्टिक सेंटर्स थेट रुग्णालयाच्या स्ट्रोक टीमशी जोडली जाणार असून, संशयित रुग्णांवर तातडीने उपचार शक्य होणार आहेत. या मॉडेलनुसार, डायग्नोस्टिक सेंटर्स ‘स्पोक’ म्हणून कार्य करतात, तर ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल ‘हब’ म्हणून काम पाहते.(फोटो सौजन्य – istock)
गेल्या सहा महिन्यांपासून घाटकोपर, मुलुंड आणि पनवेल परिसरातील निवडक डायग्नोस्टिक सेंटर्समध्ये हे एआय सॉफ्टवेअर कार्यरत आहे. आतापर्यंत ३ ते ४ रुग्णावर वेळीच उपचार करून त्यांची प्रकृती स्थिर करण्यात यश आले आहे. ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचे सीईओ डॉ. बिधिन चेवले यांनीही या प्रणालीमुळे निर्णयप्रक्रिया जलद होऊन रुग्णांचे प्राण व मेंदूची कार्यक्षमता वाचवण्यास मोठी मदत होईल, असे डॉ. नितीन डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
स्कॅनमध्ये स्ट्रोकची शक्यता आढळताच एआय प्रणालीद्वारे संबंधित माहिती तज्ज्ञ डॉक्टरांपर्यंत तात्काळ पोहोचवली जाते. त्यामुळे स्ट्रोकसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ४.५ तासांच्या ‘गोल्डन विंडो मध्ये उपचार सुरू करता येतात. या स्ट्रोक टीमचे नेतृत्व डॉ. नितीन डांगे करत असून, डॉ. शिरीष हस्तक, डॉ. पंकज अग्रवाल, डॉ. कुशल भाटिया आणि डॉ. मयूर घरत यांचे त्यांना सहकार्य आहे.