भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

Donald Trump India Venezuela oil deal 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांची मैत्री जगजाहीर असली, तरी ट्रम्प यांच्या एका विधानाने भारताच्या अंतर्गत राजकारणात मोठा भूकंप घडवून आणला आहे. एअर फोर्स वनमधून प्रवास करताना ट्रम्प यांनी दावा केला की, भारताने इराणकडून तेल खरेदी न करण्याचा आणि त्याऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल घेण्याचा करार अमेरिकेसोबत केला आहे. या विधानानंतर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने मोदी सरकारला धारेवर धरले असून, देशाच्या गोपनीय निर्णयांची माहिती परदेशी नेत्यांना कशी मिळते, असा गंभीर सवाल उपस्थित केला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही आधीच एक करार (Concept of Deal) केला आहे. भारत आता इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणार आहे. आम्ही चीनचेही स्वागत करतो, त्यांनीही आमच्याशी असा करार करावा.” ट्रम्प यांच्या या दाव्याचा अर्थ असा होतो की, अमेरिका आता व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यावर नियंत्रण मिळवत असून, भारतासारख्या मोठ्या ग्राहकांना ते आपल्या अटींवर तेल विकण्यास भाग पाडत आहे. भारताने २०१९ मध्ये अमेरिकेच्या दबावामुळे व्हेनेझुएलावर निर्बंध असताना खरेदी थांबवली होती, पण आता पुन्हा एकदा हे समीकरण बदलताना दिसत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS :भारताचा ‘मास्टरस्ट्रोक’! डॉलरची मक्तेदारी संपवण्यासाठी 11 देशांची मोठी तटबंदी; ट्रम्प यांच्या धमकीला मोदींचे ‘डिजिटल’ उत्तर
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्रम्प यांच्या विधानाचा ऑडिओ शेअर करत मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. रमेश यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर म्हटले की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सातत्याने आम्हाला अपडेट देत असतात की आमचे स्वतःचे सरकार काय करत आहे किंवा काय करणार आहे. आधी त्यांनी आम्हाला सांगितले की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवण्यात आले आहे. मग सांगितले की भारताने रशियन तेल खरेदी बंद केली आहे. आणि आता ते तेल खरेदीच्या नवीन कराराची माहिती देत आहेत.”
He told us Op Sindoor had been halted. He told us India had stopped buying Russian oil. And now this. President Trump continues to give us information on what our own Govt has done or will be doing. pic.twitter.com/94nVXbK9FX — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 1, 2026
credit – social media and Twitter
जयराम रमेश यांनी आपल्या टीकेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा मुद्दाम उल्लेख केला आहे. २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने पाकिस्तानमधील तळांवर केलेल्या कारवाईला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाव देण्यात आले होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, त्यांच्या मध्यस्थीमुळेच भारताने ही कारवाई आणि युद्ध थांबवले. भारताने मात्र कोणताही तिसरा पक्ष मध्यस्थ नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा एकदा तेलाच्या करारावरून तसाच प्रकार घडल्याने काँग्रेसने भारताची ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) धोक्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Epstein files: जावई कुशनर आणि रशियन पैसा! एपस्टाईन फाईल्स संबंधित FBI अहवालात ट्रम्प कुटुंबावर गंभीर आरोपांची सरबत्ती
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत होता. मात्र, अमेरिकेने रशियाच्या उत्पन्नावर मर्यादा आणण्यासाठी भारतावर दबाव वाढवला आहे. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, भारत आता रशिया आणि इराणचा पर्याय म्हणून व्हेनेझुएलाकडे वळत आहे. जर हे खरे असेल, तर यामुळे भारताचे इराणसोबतचे संबंध आणि चाबहार बंदर प्रकल्पावर काय परिणाम होईल, हा मोठा चिंतेचा विषय ठरू शकतो.b
Ans: ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की भारताने इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचा करार अमेरिकेसोबत पूर्ण केला आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारताचे लष्करी ऑपरेशन थांबवल्याचा दावा केला होता. भारताच्या अंतर्गत निर्णयांची माहिती ट्रम्प आधीच जाहीर करत असल्याचा आरोप करण्यासाठी काँग्रेसने हा उल्लेख केला.
Ans: अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे आणि आता व्हेनेझुएलाचा पर्याय पुढे आल्यामुळे भारत इराणकडून तेल खरेदी कमी करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.