Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Congress Slams Modi Govt Over Donald Trump Claims India Venezuela Oil Deal Operation Sindoor

भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

Donald Trump India Venezuela oil deal 2026: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की भारत आता इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल. या दाव्यानंतर काँग्रेसने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:35 AM
congress slams modi govt over donald trump claims india venezuela oil deal operation sindoor

ट्रम्प भारताला त्यांच्या निर्णयांची माहिती देत ​​आहेत... काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला, ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख केला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचा मोठा दावा
  • काँग्रेसचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
  • ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची चर्चा

Donald Trump India Venezuela oil deal 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांची मैत्री जगजाहीर असली, तरी ट्रम्प यांच्या एका विधानाने भारताच्या अंतर्गत राजकारणात मोठा भूकंप घडवून आणला आहे. एअर फोर्स वनमधून प्रवास करताना ट्रम्प यांनी दावा केला की, भारताने इराणकडून तेल खरेदी न करण्याचा आणि त्याऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल घेण्याचा करार अमेरिकेसोबत केला आहे. या विधानानंतर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने मोदी सरकारला धारेवर धरले असून, देशाच्या गोपनीय निर्णयांची माहिती परदेशी नेत्यांना कशी मिळते, असा गंभीर सवाल उपस्थित केला आहे.

ट्रम्प यांचा दावा आणि भारताची तेल नीती

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही आधीच एक करार (Concept of Deal) केला आहे. भारत आता इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणार आहे. आम्ही चीनचेही स्वागत करतो, त्यांनीही आमच्याशी असा करार करावा.” ट्रम्प यांच्या या दाव्याचा अर्थ असा होतो की, अमेरिका आता व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यावर नियंत्रण मिळवत असून, भारतासारख्या मोठ्या ग्राहकांना ते आपल्या अटींवर तेल विकण्यास भाग पाडत आहे. भारताने २०१९ मध्ये अमेरिकेच्या दबावामुळे व्हेनेझुएलावर निर्बंध असताना खरेदी थांबवली होती, पण आता पुन्हा एकदा हे समीकरण बदलताना दिसत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS :भारताचा ‘मास्टरस्ट्रोक’! डॉलरची मक्तेदारी संपवण्यासाठी 11 देशांची मोठी तटबंदी; ट्रम्प यांच्या धमकीला मोदींचे ‘डिजिटल’ उत्तर

काँग्रेसचा टोमणा: “आपल्या सरकारचे निर्णय ट्रम्प का सांगतात?”

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्रम्प यांच्या विधानाचा ऑडिओ शेअर करत मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. रमेश यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर म्हटले की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सातत्याने आम्हाला अपडेट देत असतात की आमचे स्वतःचे सरकार काय करत आहे किंवा काय करणार आहे. आधी त्यांनी आम्हाला सांगितले की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवण्यात आले आहे. मग सांगितले की भारताने रशियन तेल खरेदी बंद केली आहे. आणि आता ते तेल खरेदीच्या नवीन कराराची माहिती देत आहेत.”

credit – social media and Twitter

काय आहे ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे प्रकरण?

जयराम रमेश यांनी आपल्या टीकेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा मुद्दाम उल्लेख केला आहे. २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने पाकिस्तानमधील तळांवर केलेल्या कारवाईला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाव देण्यात आले होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, त्यांच्या मध्यस्थीमुळेच भारताने ही कारवाई आणि युद्ध थांबवले. भारताने मात्र कोणताही तिसरा पक्ष मध्यस्थ नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा एकदा तेलाच्या करारावरून तसाच प्रकार घडल्याने काँग्रेसने भारताची ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) धोक्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Epstein files: जावई कुशनर आणि रशियन पैसा! एपस्टाईन फाईल्स संबंधित FBI अहवालात ट्रम्प कुटुंबावर गंभीर आरोपांची सरबत्ती

तेल आणि राजकारण: रशिया, इराण की व्हेनेझुएला?

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत होता. मात्र, अमेरिकेने रशियाच्या उत्पन्नावर मर्यादा आणण्यासाठी भारतावर दबाव वाढवला आहे. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, भारत आता रशिया आणि इराणचा पर्याय म्हणून व्हेनेझुएलाकडे वळत आहे. जर हे खरे असेल, तर यामुळे भारताचे इराणसोबतचे संबंध आणि चाबहार बंदर प्रकल्पावर काय परिणाम होईल, हा मोठा चिंतेचा विषय ठरू शकतो.b

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या तेल खरेदीबद्दल काय दावा केला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की भारताने इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचा करार अमेरिकेसोबत पूर्ण केला आहे.

  • Que: काँग्रेसने 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख का केला?

    Ans: ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारताचे लष्करी ऑपरेशन थांबवल्याचा दावा केला होता. भारताच्या अंतर्गत निर्णयांची माहिती ट्रम्प आधीच जाहीर करत असल्याचा आरोप करण्यासाठी काँग्रेसने हा उल्लेख केला.

  • Que: भारत इराणकडून तेल का खरेदी करत नाहीये?

    Ans: अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे आणि आता व्हेनेझुएलाचा पर्याय पुढे आल्यामुळे भारत इराणकडून तेल खरेदी कमी करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

Web Title: Congress slams modi govt over donald trump claims india venezuela oil deal operation sindoor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 11:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेच्या न्यायालयाने  ICE अधिकाऱ्यांना झापलं; ५ वर्षांच्या चिमुरडा आणि वडिलांच्या सुटकेचे दिले आदेश, ट्रम्पला झटका
1

अमेरिकेच्या न्यायालयाने  ICE अधिकाऱ्यांना झापलं; ५ वर्षांच्या चिमुरडा आणि वडिलांच्या सुटकेचे दिले आदेश, ट्रम्पला झटका

Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा
2

Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा

इराण हादरलं! अमेरिकेशी तणावादरम्यान बंदर अब्बासवर भीषण स्फोट; घात की अपघात?
3

इराण हादरलं! अमेरिकेशी तणावादरम्यान बंदर अब्बासवर भीषण स्फोट; घात की अपघात?

भाजपला सत्तेचा अहंकार, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांना…; हर्षवर्धन सपकाळांचे आवाहन
4

भाजपला सत्तेचा अहंकार, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांना…; हर्षवर्धन सपकाळांचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

Feb 01, 2026 | 11:35 AM
‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम

‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम

Feb 01, 2026 | 11:34 AM
‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

Feb 01, 2026 | 11:31 AM
Maharashtra Politics: “प्रसंग कठीण होता, पण…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच फडणवीसांची पोस्ट व्हायरल

Maharashtra Politics: “प्रसंग कठीण होता, पण…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच फडणवीसांची पोस्ट व्हायरल

Feb 01, 2026 | 11:28 AM
Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Feb 01, 2026 | 11:19 AM
सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

Feb 01, 2026 | 11:18 AM
Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

Feb 01, 2026 | 11:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM