Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, गुंतवणूक, सुधारणा आणि आत्मनिर्भरतेवर जोरदार लक्ष केंद्रित केल्यामुळे भारताने ७% पर्यंत वाढ केली आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:41 AM
Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताचे २०२६ वर्षाचे अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर
  • सरकार गेल्या १२ वर्षांपासून गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत असल्याचा खुलासा
  • देशाची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षात ७% विकास दर वाढल्याचा केला दावा
 

Union Budget 2026: आज भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ वर्षाचे अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर करत असून मोदी सरकारने केलेल्या कामाचा आढावा देत आहेत. देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना त्यांनी देशाला उद्देशून म्हणाल्या की, “माघ पौर्णिमा आणि गुरु रविदास जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर मी आज अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या वर्षी भारताची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती.” असेही त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांचे सरकार गेल्या १२ वर्षांपासून गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सतत काम करत आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या विकासासाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत. स्वावलंबन भारत किंवा ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य मंत्र आहे. सरकारी निर्णयांद्वारे नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षी देशाची अर्थव्यवस्था ७% विकास दराने वाढल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे.

बातमी अपडेट होत आहे.. 

Web Title: Economy grew at 7 self reliance key focus says fm nirmala sitharaman

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?
1

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol
2

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास
3

Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? जाणून घ्या हा इतिहास

Budget 2026: वाढत्या रुग्णालय बिल्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियमवर मिळणार सूट? IRDAI ची मागणी
4

Budget 2026: वाढत्या रुग्णालय बिल्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियमवर मिळणार सूट? IRDAI ची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा

Feb 01, 2026 | 11:41 AM
LPG Price : अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री; एलपीजी सिलेंडर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला

LPG Price : अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री; एलपीजी सिलेंडर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला

Feb 01, 2026 | 11:37 AM
भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

Feb 01, 2026 | 11:35 AM
‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम

‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम

Feb 01, 2026 | 11:34 AM
‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

Feb 01, 2026 | 11:31 AM
Maharashtra Politics: “प्रसंग कठीण होता, पण…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच फडणवीसांची पोस्ट व्हायरल

Maharashtra Politics: “प्रसंग कठीण होता, पण…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच फडणवीसांची पोस्ट व्हायरल

Feb 01, 2026 | 11:28 AM
Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Feb 01, 2026 | 11:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM