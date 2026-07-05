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Rain Update : संपूर्ण देशभरात मान्सूनची दमदार हजेरी; 20 राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता, अलर्ट जारी

Updated On: Jul 05, 2026 | 07:36 AM IST
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सारांश

हवामान विभागाने दिल्ली-एनसीआरसह २० राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा इशारा दिला असून, पुढील काही दिवस मध्य आणि उत्तर भारतात मान्सून सक्रिय राहील असा अंदाज वर्तवला आहे.

Rain Update : संपूर्ण देशभरात मान्सूनची दमदार हजेरी; 20 राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता, अनेक ठिकाणी अलर्ट जारी

Rain Update : संपूर्ण देशभरात मान्सूनची दमदार हजेरी; 20 राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता, अनेक ठिकाणी अलर्ट जारी

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विस्तार

नवी दिल्ली : देशभरातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस होताना दिसत आहे. मान्सूनच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे अनेक राज्यांमधील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुसळधार पाऊस, पाणी साचणे, पूर आणि भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

हवामान विभागाने दिल्ली-एनसीआरसह २० राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा इशारा दिला असून, पुढील काही दिवस मध्य आणि उत्तर भारतात मान्सून सक्रिय राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. मान्सून देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये दाखल झाला आहे. शुक्रवारी रात्री आणि शनिवारी सकाळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गुजरातमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. गुजरातच्या मेंदरडा भागातील समाधियाला गावाजवळ पुराच्या पाण्यात चार वाहने अडकली होती, त्यातून १९ जणांना वाचवण्यात आले.

तसेच महाराष्ट्रातील भिवंडीमध्ये बाजारात ३ फूट पाणी साचले होते. दुकाने बंद होती आणि लोक कमरेपर्यंतच्या पाण्यातून रस्ता ओलांडत होते. राजस्थानमधील जयपूरमध्ये मुसळधार पावसानंतर सवाई मानसिंग रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया कक्षात पाणी शिरले. रुग्णांना दुसरीकडे हलवण्यात आले. शुक्रवारी भोपाळ आणि इंदूरसह मध्य प्रदेशातील २६ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला.

उत्तर प्रदेशात गाड्या गेल्या पाण्याखाली

उत्तर प्रदेशातील 20 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला. कानपूरमधील जीएसव्हीएम वैद्यकीय महाविद्यालयात पाणी शिरले असून, गाड्या आणि दुचाकी अंशतः पाण्याखाली गेल्या आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये, शनिवारी सकाळी रामनगर-उधमपूर रस्त्यावर कौहाजवळ झालेल्या भूस्खलनामुळे रस्त्यावर मोठे दगड आणि ढिगारे साचले, ज्यामुळे रस्ता बंद झाला.

दोन कामगारांना वाचवण्यात यश

उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयाग येथील केदारघाटीमध्ये मंदाकिनी नदीच्या वाढत्या पाणी पातळीमुळे एक जेसीबी आणि त्याचे दोन कामगार नदीच्या जोरदार प्रवाहात अडकले. एसडीआरएफ आणि जल पोलिसांनी तात्काळ बचावकार्य सुरू करून चालक आणि त्याच्या सहाय्यकाची सुटका केली.

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Web Title: Thunderstorms and rains are likely in 20 states across the country

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Published On: Jul 05, 2026 | 07:30 AM

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