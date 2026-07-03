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Thane Rain: ठाणे जिल्ह्यात पावसाचा ‘रेड अलर्ट’! केडीएमसी आणि उल्हासनगरमधील सर्व शाळा, कॉलेजेसना सुट्टी जाहीर

Updated On: Jul 03, 2026 | 08:53 PM IST
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सारांश

हवामान खात्याने ठाणे जिल्ह्यासाठी ४ जुलै २०२६ रोजी रेड अलर्ट जारी केल्याने कल्याण-डोंबिवली (KDMC) आणि उल्हासनगरमधील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

केडीएमसी आणि उल्हासनगरमधील सर्व शाळा, कॉलेजेसना सुट्टी जाहीर (Photo Credit- AI)

केडीएमसी आणि उल्हासनगरमधील सर्व शाळा, कॉलेजेसना सुट्टी जाहीर (Photo Credit- AI)

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विस्तार
  • ठाणे जिल्ह्यात पावसाचा ‘रेड अलर्ट’!
  • केडीएमसी आणि उल्हासनगरमधील सर्व शाळा, कॉलेजेसना सुट्टी जाहीर
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ठाणे: राज्यात मान्सूनचा जोर प्रचंड वाढला असून मुंबईसह संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून मुसळधार पावसाचे सत्र सुरू आहे. या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी पडझड आणि पाणी साचण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. दरम्यान, प्रादेशिक हवामान विभाग, मुंबई यांनी शनिवार, ४ जुलै २०२६ रोजी ठाणे जिल्ह्यासाठी ‘रेड अलर्ट’ (Red Alert) जारी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा उपाय म्हणून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) आणि उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) क्षेत्रातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच महाविद्यालयांना शनिवार, ४ जुलै रोजी अधिकृत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

सुरक्षिततेस धोका नको; शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय

हवामान खात्याने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, ४ जुलै रोजी ठाणे जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि सखल भागांत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचण्याची शक्यता आहे. यामुळे वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत होऊन विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेस गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. ही संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी केडीएमसी आणि उल्हासनगरच्या शिक्षण विभागाने तात्काळ सुट्टीचा निर्णय घेतला आहे.

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शाळा आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनांना कडक सूचना

दोन्ही महानगरपालिकांनी परिपत्रकाद्वारे सर्व खासगी आणि शासकीय शाळा-कॉलेज व्यवस्थापनांना कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच महाविद्यालय व शाळा व्यवस्थापनाने यापुढील कालावधीत परिस्थितीचा विचार करुन विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे सुरक्षिततेस धोका निर्माण होणार नाही, याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करावयाच्या आहेत.

आंबेनली घाट संपूर्ण वाहनांसाठी आज पासून चार दिवस बंद

अतिवृष्टी व पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाने संकेत हवामान खात्याने दिल्याने घाट माथ्यावर दरडीचा सातत्य लक्षात घेता प्रवासी वर्गाच्या सुरक्षित साठी पोलादपूर सुरूर राज्य मार्गवरील आंबेनली घाटातील वाहतूक ३ जुलै २०२६ ते ७ जुलै २०२६ पर्यत सर्व वाहतुकी साठी बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी प्रसिद्धी पत्रक द्वारे दिले आहेत.

पोलादपूर आंबेनळी महाबळेश्वर राज्य महामार्ग हा सह्याद्री पर्वतरांगेतील अत्यंत संवेदनशील, भूस्खलनप्रवण, दरडप्रवण व उच्च जोखीम असलेल्या घाट विभागातून जात असून, सदर मार्गाची भौगोलिक, भूगर्भीय व हवामानविषयक वैशिष्ट्ये विचारात घेतल्यास पावसाळ्याच्या कालावधीत हा मार्ग सार्वजनिक वाहतुकीसाठी अत्यंत धोकादायक ठरतो.

सदर मार्गाचा मोठा भाग तीव्र उतार, खोल दऱ्या, नैसर्गिक जलप्रवाह, हवामानामुळे विदीर्ण झालेले बेसॉल्ट खडक, अस्थिर मातीचे थर, दाट वनक्षेत्र तसेच भूस्खलनास प्रवृत्त होणाऱ्या भूभागामधून जातो. भारतीय हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार या परिसरात दरवर्षी अतिमुसळधार पर्जन्यवृष्टी होत असून अनेक वेळा अल्प कालावधीत अत्यंत तीव्र स्वरूपाचा पाऊस नोंदविला जातो.

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Web Title: Thane rain red alert schools and colleges closed in kalyan dombivli and ulhasnagar

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Published On: Jul 03, 2026 | 08:51 PM

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