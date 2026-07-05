३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे करा बंद! शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून कायमची मिळेल सुटका, त्वचा डागविरहित सुंदर

साखर न खाण्याचे फायदे?
साखर खाण्याचे दुष्परिणाम?
वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय करावे?
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं साखर खायला खूप जास्त आवडते. गोड चवीची साखर चहा बनवताना, जेवणातील विविध पदार्थ बनवताना वापरली जाते. साखरेशिवाय अनेकांना चहा गोड लागत नाही. पण आवडीने खाल्लेले जाणारे लहान आकाराचे बारीक दाणे शरीर आतून पोखरून टाकतात. साखरेचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. साखर शरीरसंबंधित आजारांचे मूळ कारण आहे. यामुळे मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयरोग, फॅटी लिव्हर यांसारखे गंभीर आजार वाढून आरोग्य बिघडून जाते. अनेक लोक रक्तातील शुगर लेव्हल वाढेल या भीतीने कमीत कमी प्रमाणात सेवन करतात, पण याचा काही फायदा होत नाही. साखरेच्या अतिसेवनामुळे रक्तात साखरेचे प्रमाण वाढते आणि शरीरावर जखमा होण्यास सुरुवात होते. या जखमा लवकर बऱ्या न झाल्यामुळे काहीवेळा निकामी आणि संसर्ग झालेला अवयव काढून टाकावा लागतो.(फोटो सौजन्य – istock)
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कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, कँडी, कुकीज, गोड पेय, फ्लेवर दही, पॅकेज्ड ज्यूस आणि काही सॉस इत्यादी पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साखरेचे वापर केला जातो. पण अनेक लोक हेल्दी पदार्थ समजून मोठ्या प्रमाणावर सेवन करतात. यामुळे कालांतराने आरोग्य बिघडते आणि शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास शरीरावर कोणते परिणाम होतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. साखरेचे सेवन करणे पूर्णपणे बंद केल्यास आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.
वजन वाढल्यानंतर किंवा रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर अनेक लोक साखर खाणे पूर्णपणे बंद करून टाकतात. तर काही नो शुगर चॅलेंज स्वीकारून ते फॉलो सुद्धा करतात. चॅलेंज फॉलो करताना घरातील ताजी फळे, भाज्या, नैसर्गिक गोड पदार्थ इत्यादींचे सेवन करण्याऐवजी पॅक बंद पदार्थ आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे सेवन करण्यास जास्त प्राधान्य देतात.यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी वजन आणखीनच वाढू लागते आणि शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास ताजी फळे आणि भाज्यांचे आवश्यक सेवन करावे.
साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू लागेल. पण हळूहळू सवय झाल्यानंतर शरीराला भरमसाट फायदे होतात. सतत जास्त गोड खाल्ल्याने किंवा आर्टिफिशिअल शुगर खाल्ल्यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढू लागते. यामुळे कालांतराने इन्सुलिन रेजिस्टेन्स आणि टाइप २ डायबिटीसचा धोका वाढतो. त्यामुळे अजिबात साखरेचे सेवन न केल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात राहील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.
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साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास वाढलेले वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. जास्त साखर असलेल्या पदार्थांमध्ये कॅलरी जास्त असते तर फायबर आणि प्रोटीन युक्त घटक फार कमी आढळून येतात. त्यामुळे कमीत कमी साखर खाल्ल्यास कॅलरीज कमी होतात आणि वजन कमी होण्यास मदत होते. आहारातून साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास त्वचेवर चमकदार ग्लो येईल आणि चेहरा फ्रेश आणि हेल्दी दिसेल. तोंडातील बॅक्टेरिया साखर तोडून ॲसिड तयार करतात, ज्याच्या परिणामामुळे दात खराब होऊन जातात. दात निरोगी आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी अजिबात साखरेचे सेवन करू नये.
Ans: साखरेचे सेवन कमी केल्याने ऊर्जा स्थिर राहण्यास, वजन नियंत्रणात ठेवण्यास, त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र परिणाम प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगळे असू शकतात.
Ans: नैसर्गिकरित्या फळे, दूध आणि काही अन्नपदार्थांमध्ये असलेली साखर शरीरासाठी उपयुक्त असते. प्रामुख्याने रिफाइंड किंवा अतिरिक्त (Added) साखर कमी करण्यावर भर द्यावा.
Ans: प्रथिने, फायबरयुक्त आहार, पुरेसे पाणी, नियमित झोप आणि फळांसारखे नैसर्गिक गोड पर्याय यांचा आहारात समावेश केल्यास गोड खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.