रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Stop Consuming Sugar Completely For 30 Days Get Permanent Relief From Serious Health Issues And Achieve Beautiful

३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे करा बंद! शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून कायमची मिळेल सुटका, त्वचा डागविरहित सुंदर

Updated On: Jul 05, 2026 | 05:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास मधुमेह नियंत्रणात राहण्यासोबतच वजन कमी होईल, त्वचा सुंदर होण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया साखरेचे अजिबात सेवन न केल्यास शरीराला होणारे फायदे.

३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे करा बंद! शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून कायमची मिळेल सुटका, त्वचा डागविरहित सुंदर

३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे करा बंद! शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून कायमची मिळेल सुटका, त्वचा डागविरहित सुंदर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

साखर न खाण्याचे फायदे?
साखर खाण्याचे दुष्परिणाम?
वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय करावे?

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं साखर खायला खूप जास्त आवडते. गोड चवीची साखर चहा बनवताना, जेवणातील विविध पदार्थ बनवताना वापरली जाते. साखरेशिवाय अनेकांना चहा गोड लागत नाही. पण आवडीने खाल्लेले जाणारे लहान आकाराचे बारीक दाणे शरीर आतून पोखरून टाकतात. साखरेचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. साखर शरीरसंबंधित आजारांचे मूळ कारण आहे. यामुळे मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयरोग, फॅटी लिव्हर यांसारखे गंभीर आजार वाढून आरोग्य बिघडून जाते. अनेक लोक रक्तातील शुगर लेव्हल वाढेल या भीतीने कमीत कमी प्रमाणात सेवन करतात, पण याचा काही फायदा होत नाही. साखरेच्या अतिसेवनामुळे रक्तात साखरेचे प्रमाण वाढते आणि शरीरावर जखमा होण्यास सुरुवात होते. या जखमा लवकर बऱ्या न झाल्यामुळे काहीवेळा निकामी आणि संसर्ग झालेला अवयव काढून टाकावा लागतो.(फोटो सौजन्य – istock)

Recipe : कुरकुरीत नूडल्स, आंबट-गोड सॉस आणि भरपूर भाज्या; रेस्टाॅरंट स्टाईल ‘अमेरिकन चाॅप्सी’ची रेसिपी नोट करा

कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, कँडी, कुकीज, गोड पेय, फ्लेवर दही, पॅकेज्ड ज्यूस आणि काही सॉस इत्यादी पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साखरेचे वापर केला जातो. पण अनेक लोक हेल्दी पदार्थ समजून मोठ्या प्रमाणावर सेवन करतात. यामुळे कालांतराने आरोग्य बिघडते आणि शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास शरीरावर कोणते परिणाम होतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. साखरेचे सेवन करणे पूर्णपणे बंद केल्यास आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.

साखर खाणे पूर्णपणे का बंद करत आहेत लोक?

वजन वाढल्यानंतर किंवा रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर अनेक लोक साखर खाणे पूर्णपणे बंद करून टाकतात. तर काही नो शुगर चॅलेंज स्वीकारून ते फॉलो सुद्धा करतात. चॅलेंज फॉलो करताना घरातील ताजी फळे, भाज्या, नैसर्गिक गोड पदार्थ इत्यादींचे सेवन करण्याऐवजी पॅक बंद पदार्थ आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे सेवन करण्यास जास्त प्राधान्य देतात.यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी वजन आणखीनच वाढू लागते आणि शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास ताजी फळे आणि भाज्यांचे आवश्यक सेवन करावे.

३० दिवस अजिबात साखर न खाल्ल्यास का होईल?

साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू लागेल. पण हळूहळू सवय झाल्यानंतर शरीराला भरमसाट फायदे होतात. सतत जास्त गोड खाल्ल्याने किंवा आर्टिफिशिअल शुगर खाल्ल्यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढू लागते. यामुळे कालांतराने इन्सुलिन रेजिस्टेन्स आणि टाइप २ डायबिटीसचा धोका वाढतो. त्यामुळे अजिबात साखरेचे सेवन न केल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात राहील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.

रात्रीच्या जेवणानंतर अजिबात करू नका ‘या’ चुका, अन्यथा उद्भवतील पचनाच्या समस्या, बद्धकोष्ठता वाढून शरीराचे होईल नुकसान

साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास वाढलेले वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. जास्त साखर असलेल्या पदार्थांमध्ये कॅलरी जास्त असते तर फायबर आणि प्रोटीन युक्त घटक फार कमी आढळून येतात. त्यामुळे कमीत कमी साखर खाल्ल्यास कॅलरीज कमी होतात आणि वजन कमी होण्यास मदत होते. आहारातून साखर खाणे पूर्णपणे बंद केल्यास त्वचेवर चमकदार ग्लो येईल आणि चेहरा फ्रेश आणि हेल्दी दिसेल. तोंडातील बॅक्टेरिया साखर तोडून ॲसिड तयार करतात, ज्याच्या परिणामामुळे दात खराब होऊन जातात. दात निरोगी आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी अजिबात साखरेचे सेवन करू नये.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ३० दिवस साखर बंद केल्याने शरीरात कोणते बदल दिसू शकतात?

    Ans: साखरेचे सेवन कमी केल्याने ऊर्जा स्थिर राहण्यास, वजन नियंत्रणात ठेवण्यास, त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र परिणाम प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगळे असू शकतात.

  • Que: साखर पूर्णपणे बंद करणे सुरक्षित आहे का?

    Ans: नैसर्गिकरित्या फळे, दूध आणि काही अन्नपदार्थांमध्ये असलेली साखर शरीरासाठी उपयुक्त असते. प्रामुख्याने रिफाइंड किंवा अतिरिक्त (Added) साखर कमी करण्यावर भर द्यावा.

  • Que: साखर खाण्याची इच्छा कमी करण्यासाठी काय करावे?

    Ans: प्रथिने, फायबरयुक्त आहार, पुरेसे पाणी, नियमित झोप आणि फळांसारखे नैसर्गिक गोड पर्याय यांचा आहारात समावेश केल्यास गोड खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Web Title: Stop consuming sugar completely for 30 days get permanent relief from serious health issues and achieve beautiful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जांभूळ बियांची पावडर शरीरासाठी ठरेल वरदान! मधुमेह नियंत्रणात राहण्यासोबतच आतड्यांचे आरोग्य सुद्धा राहील सक्रिय
1

जांभूळ बियांची पावडर शरीरासाठी ठरेल वरदान! मधुमेह नियंत्रणात राहण्यासोबतच आतड्यांचे आरोग्य सुद्धा राहील सक्रिय

मान- काखेत काळेपणा वाढला आहे? टॅनिंग नसून आरोग्यासंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या नैसर्गिक उपाय
2

मान- काखेत काळेपणा वाढला आहे? टॅनिंग नसून आरोग्यासंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या नैसर्गिक उपाय

Health Tips: जेवणानंतर चहा पिण्याची सवय आहे का? आरोग्यासाठी ठरू शकते घातक; ‘हे’ परिणाम एकदा वाचाच
3

Health Tips: जेवणानंतर चहा पिण्याची सवय आहे का? आरोग्यासाठी ठरू शकते घातक; ‘हे’ परिणाम एकदा वाचाच

कांद्यावर काळे थर का येतात? काळ्या बुरशीमुळे वाढू शकतो किडनी आणि लिव्हरच्या आजारांचा गंभीर धोका, वेळीच व्हा सावध
4

कांद्यावर काळे थर का येतात? काळ्या बुरशीमुळे वाढू शकतो किडनी आणि लिव्हरच्या आजारांचा गंभीर धोका, वेळीच व्हा सावध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे करा बंद! शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून कायमची मिळेल सुटका, त्वचा डागविरहित सुंदर

३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे करा बंद! शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून कायमची मिळेल सुटका, त्वचा डागविरहित सुंदर

Jul 05, 2026 | 05:30 AM
अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल; पुण्यातील ‘अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस’ संस्थेची सुवर्णमहोत्सवी वाटचाल

अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल; पुण्यातील ‘अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस’ संस्थेची सुवर्णमहोत्सवी वाटचाल

Jul 05, 2026 | 02:35 AM
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची मोठी कारवाई: तब्बल दोन कोटी 64 लाखांचे अमली पदार्थ केले नष्ट

पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची मोठी कारवाई: तब्बल दोन कोटी 64 लाखांचे अमली पदार्थ केले नष्ट

Jul 05, 2026 | 12:30 AM
गाड्यांमध्ये येतोय ‘सायलेंट हॉर्न’! फक्त गाडी समोरच्या पादचाऱ्याला जाणार आवाज ऐकू!

गाड्यांमध्ये येतोय ‘सायलेंट हॉर्न’! फक्त गाडी समोरच्या पादचाऱ्याला जाणार आवाज ऐकू!

Jul 05, 2026 | 12:10 AM
भारतात फॅन्सी हॉर्नवर बंदी का आहे? जाणून घ्या RTO चे नियम आणि दंडाची रक्कम

भारतात फॅन्सी हॉर्नवर बंदी का आहे? जाणून घ्या RTO चे नियम आणि दंडाची रक्कम

Jul 04, 2026 | 11:55 PM
IND Vs ENG Live: श्रेयस अय्यरचं कॅप्टन्सीचं ग्रहण जाईना! अजून एक पराभव पदरात, इंग्लंडचा विजय

IND Vs ENG Live: श्रेयस अय्यरचं कॅप्टन्सीचं ग्रहण जाईना! अजून एक पराभव पदरात, इंग्लंडचा विजय

Jul 04, 2026 | 11:04 PM
माहितीय का तुम्हाला? वाहनांच्या ‘हॉर्न’चा शोध लावला होता थॉमस एडिसन यांच्या साथीदाराने! जाणून घ्या

माहितीय का तुम्हाला? वाहनांच्या ‘हॉर्न’चा शोध लावला होता थॉमस एडिसन यांच्या साथीदाराने! जाणून घ्या

Jul 04, 2026 | 10:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा